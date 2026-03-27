Susto en Rampla Juniors: Luis Aguiar sintió un dolor en el pecho y fue internado en un sanatorio en el que le hacen estudios; debido a ello se suspendió la práctica

El exfutbolista Luis Aguiar, quien entre otras camisetas en Uruguay defendió a Liverpool, Nacional y Peñarol, y actual ayudante técnico en Rampla Juniors , sufrió un fuerte dolor en el pecho en el comienzo de la práctica de este viernes, por lo que fue internado en un sanatorio particular.

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Aguiar es ayudante de su hermano, Carlos, quien se hizo cargo de los picapiedras que se aprontan para jugar por primera vez en su historia en la Divisional C, lo que se llamaba Primera división amateur.

Luis Aguiar dio un susto a todo el plantel de Rampla Juniors este viernes.

Se tomó el pecho porque le dolía mucho y la ambulancia llegó rápidamente, lo que fue muy importante para que llegara pronto al sanatorio.

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La noticia la dio a conocer Mathías Amaro de Carve Deportiva y fue confirmada a Referí por una fuente de Rampla Juniors.

"Tuvo un dolor en el pecho. Está bien, pero le están haciendo estudios en un sanatorio particular", confió la fuente citada.

Según expresó además, no fue necesario utilizar desfibrilador, ya que "era un dolor, nada más".

Por ahora, según pudo saber Referí, su pronóstico es reservado.

El hecho sucedido llevó a que fuera suspendida la práctica de este viernes de Rampla Juniors.