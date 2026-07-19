Alarma en Flamengo: Nicolás De la Cruz enciende las luces rojas y no se sabe cuándo volverá a jugar tras defender a la selección uruguaya en el Mundial 2026

El panorama se ha tornado gris para Flamengo de Brasil y para Nicolás De la Cruz. Luego de haber defendido a la selección uruguaya en el Mundial 2026, el talentoso mediocampista volvió a encender las alarmas en el conjunto de Río de Janeiro debido a complicaciones en su estado físico, una situación que lo dejará fuera de las canchas por un periodo de tiempo que aún no se puede determinar.

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La fatiga y la alta exigencia del torneo mundialista parecen haberle pasado factura al exjugador de River Plate de Argentina, quien arrastra un historial de problemas físicos que ha vuelto a manifestarse en las evaluaciones del club brasileño.

Incertidumbre y dudas para el técnico Leonardo Jardim La incertidumbre sobre la gravedad de su dolencia de Nicolás De la Cruz es total, al punto de que el cuerpo médico de Flamengo no quiso establecer un plazo estimado para su regreso a la actividad oficial.

El propio director técnico del equipo, el portugués Leonardo Jardim, fue el encargado de confirmar la mala noticia en conferencia de prensa, mostrando su preocupación por la baja de una de las piezas más creativas de su plantel.