"Saben todo lo que he sufrido": la "enseñanza" de Nico Williams, delantero de España, tras volver de la lesión luego de la patada de Nicolás De la Cruz

Nico Williams, extremo de la selección española, manifestó este viernes que se siente “liberado” con su reaparición después de la l esión sufrida ante Uruguay tras una patada de Nicolás De la Cruz, porque el “año ha sido un poco de miseria” para él, pero remarcó que “la vida es así, te golpea” y hay que “volver a levantarse”.
“Es una enseñanza que te enseña la vida. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo, que es lo que más importa y siempre con esa sonrisa que me caracteriza y siendo positivo”, explicó en zona mixta tras el triunfo de España sobre Bélgica para avanzar a las semifinales del Mundial 2026.
“El grupo, desde el primer momento, me han estado apoyando, saben todo lo que he sufrido, en el partido de Uruguay me pasó lo que me pasó y he vuelto hoy, yo creo que en la mejor versión. Está mi familia empujando siempre detrás, con un amor incondicional, mi hermano, mis amigos, mi novia… Están siempre ahí para mí. Es un orgullo para mí estar aquí y que mi familia me esté apoyando y no quiero hablar más que me voy a emocionar”.
Nico Williams trabaja “día a día” para volver a disputar un partido entero. “He tenido buenos minutos, he contribuido al equipo a seguir por esta línea y pase lo que pase en el siguiente partido dar lo mejor de mí”, apuntó el extremo, que expresó la “confianza” que tiene el equipo para el choque de semifinales contra Francia.
“Creo que las dos veces que hemos jugado contra ellos se ha decidido por pequeños detalles, sabemos a lo que jugamos, a lo que juegan ellos, tenemos muchas ganas de que llegue ese partido, porque ahí se va a ver de qué estamos hechos y las ganas que tenemos de ganar este título”, analizó.
Y habló de Mikel Merino, de nuevo goleador decisivo: “Está haciendo algo inaudito”.
EFE