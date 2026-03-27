Intendencia de Montevideo ya habilita las playas según mediciones de enterococos

Mucho antes de los dos años que se le habían otorgado para adaptarse a la nueva normativa, la Intendencia de Montevideo comenzó ayer a usar las mediciones de enterococos fecales para habilitar o no las playas para baños.

Según una resolución firmada por el intendente Mario Bergara el 26 de marzo , desde ese día las playas de Montevideo se habilitan según los parámetros del Decreto 226/025 , promulgado el 20 de octubre de 2025 por el Poder Ejecutivo.

Esa normativa establece que las playas de agua marina, salobre o dulce no serán aptas para baños cuando excedan una media geométrica de 200 unidades formadoras de colonias (ufc) de enterococos fecales cada 100 mililitros (ml) , calculada como media móvil de cinco muestras recolectadas durante no más de 40 días, o cuando una muestra puntual exceda las 500 ufc/100 ml.

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Para las playas de agua dulce también se fija el límite de 500 ufc/100 ml de la bacteria Escherichia coli para la media geométrica de cinco mediciones, o una muestra individual de 1.000 ufc/100 ml o 1000 NMP/100 ml.

Antes de la sanción del decreto 226 estaba vigente una reglamentación de 1979 que fijaba los límites según las mediciones de colibacilos fecales, un parámetro menos preciso y confiable para establecer el real estado de contaminación de las playas. Desde hacía décadas, la Organización Mundial de la Salud recomendaba usar como parámetro los enterococos.

La Intendencia de Montevideo medía los enterococos desde 2007, pero no tomaba en cuenta los resultados de esos exámenes para determinar si una playa estaba habilitada. Tampoco se divulgaban estos resultados al público hasta que El Observador los publicó por primera vez en enero de 2025.

Según informó entonces El Observador, en la temporada 2023-2024 playa Buceo tuvo el 26% de sus promedios geométricos por sobre el límite de 200 ufc/100 ml de enterococos; Santa Catalina el 34% y playa Pocitos el 42%.

El nuevo decreto del Ministerio de Ambiente otorgó dos años de plazo a las Intendencias para adaptar sus mediciones y laboratorios a los nuevos parámetros, un plazo que no fue empleado por la Intendencia de Montevideo.

“En cuatro meses cumplimos con todos los requisitos del Ministerio de Ambiente”, dijo Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia. “Hicimos el registro del laboratorio, el registro de las técnicas y de los procesos de verificación. Y sumamos la tecnología necesaria”.

En una reciente presentación de los cambios y avances que se lograron para adaptarse a la nueva normativa, la Intendencia detalló las nuevas tecnologías que incorporó para poder hacer más muestreos y tener los resultados más rápido. Las muestras de cada playa se conocerán “en un mínimo de seis horas y un máximo de 20 horas en promedio, mejorando sustancialmente la capacidad de respuesta para dar información a la población sobre la aptitud de las playas”, se señaló.

Muestras no representativas

Antes de la sanción del nuevo decreto, que Montevideo ya comienza a aplicar, regía el Decreto 253 del año 1979. Se trataba de un decreto muy desactualizado y sobre el cual existía consenso respecto a que era necesaria una revisión urgente. Pero los intentos por actualizarlo siempre habían fracasado y las razones de esos fracasos permanecen aún sin debelarse.

El nuevo criterio adoptado acepta la recomendación de la OMS de usar como parámetros los enterococos, pero los somete a medias geométricas, algo que la organización internacional no aplica.

Los promedios geométricos se usan en lugar de los aritméticos cuando se pretende rebajar la incidencia de los valores extremos.

La OMS considera las mediciones individuales y no los promedios. Y recomienda habilitar las playas cuando el 95% de todos sus muestreos dan bien.

Además, la Intendencia de Montevideo descarta algunas mediciones para sus promedios, ya que considera que las muestras que se toman al otro día que llueve no son “representativas” y no las incluye en sus medias geométricas.

Cuando llueve, los caños colectores desagotan por aliviaderos más cercanos a la costa y la contaminación fecal suele aumentar en forma notoria.