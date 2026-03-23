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"Voy a gastar mi dinero en otro lugar": la molestia de turistas brasileños tras recibir notificación por motorhome instalada en Playa Brava

La medida aplicada por la comuna se enmarca en una resolución adoptada en 2016, que prohíbe la instalación y permanencia de casas rodantes, motorhomes, entre otros vehículos, en zona costera, así como en áreas urbanas y barrios residenciales

23 de marzo de 2026 10:58 hs
Turistas brasileños en Maldonado

Turistas brasileños en Maldonado

TikTok: @guiadospelasestrelas

Una pareja de turistas brasileños denunció haber sido "expulsada" de Punta del Este por permanecer instalados con su motorhome en una de las paradas de la Playa Brava.

Según relataron los propios turistas a través de su cuenta de TikTok, llevaban cerca de una semana en la zona sin haber tenido inconvenientes.

Sin embargo, la situación cambió en las últimas horas cuando recibieron una advertencia por parte de la Intendencia de Maldonado de que debían retirarse del lugar, según informó en primera instancia el medio local FM Gente.

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La medida aplicada por la comuna se enmarca en una resolución adoptada en 2016, que prohíbe la instalación y permanencia de casas rodantes, motorhomes, remolques habitables, tiendas de campaña y estructuras similares en la zona costera, así como en áreas urbanas y barrios residenciales.

La normativa establece que este tipo de vehículos solo puede permanecer en espacios específicamente habilitados para tal fin.

Tras recibir la notificación, la pareja optó por retirarse del lugar sin que se aplicaran sanciones adicionales.

"Creo que es muy triste porque el espacio es enorme, los motorhomes están parados y hay espacio para más de un millón de motorhomes aquí", cuestionó uno de los visitantes antes de abandonar Punta del Este.

"No pienso seguir paseando en esta ciudad. Voy a gastar mi dinero en otro lugar", agregó.

Embed - Deu ruim no estacionamento de Punta Del Este no Uruguai. #VidaNaEstrada #PuntaDelEste #Motorhome #uruguay

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