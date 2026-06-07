De gofio y dulce de leche: conocé al ganador de la Feria Internacional del Alfajor 2026

La cuarta edición de la Feria Internacional del Alfajor cerró este fin de semana con la elección de los mejores productos del evento, que reunió a miles de visitantes y más de 70 expositores de Uruguay y del exterior.

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Durante tres jornadas, el público recorrió stands de empresas y emprendedores, participó de degustaciones, clases magistrales, actividades para niños, espectáculos y distintas propuestas gastronómicas. La organización destacó además el crecimiento sostenido de la industria alfajorera y el perfil internacional que alcanzó la edición 2026, con la presencia de jurados y expositores de distintos países.

Uno de los momentos centrales de la feria fue la ceremonia de premiación , en la que se reconoció a los mejores alfajores de la competencia.

Alfajores de sushi y cerveza y uruguayos que convierten sus historias en emprendimientos: un recorrido por la Feria del Alfajor

El segundo lugar lo obtuvo Les Brunes, con un alfajor brownie con nuez, relleno de dulce de leche y cubierto de chocolate semiamargo.

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El podio lo completó Amnu, con un alfajor elaborado con galletitas de limón, buttercream, corazón de curd de limón y cobertura de chocolate blanco. En el cuarto puesto quedó Sudeleche, con un alfajor de tapas de dulce de leche relleno con dulce de leche en dos texturas y baño de chocolate. El quinto lugar fue para Chocará, con un alfajor sin gluten de tapas de brownie y disco de merengue, relleno de dulce de leche y cubierto de chocolate.

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La sexta posición correspondió a Paganá Gluten Free, que presentó un alfajor de masa sablé de cacao y naranja, relleno de praliné de semillas de zapallo tostadas, mantequilla de girasol con notas de dulce de leche y cobertura de chocolate.

Clasificados para el Mundial del Alfajor

Además de los seis ganadores, la organización seleccionó a 40 alfajores para competir en el próximo Mundial del Alfajor, que se realizará en agosto en Argentina.

Entre los emprendimientos preseleccionados figuran Alfajores Barrianos, Dulce Jea, Guenoa, Gonchi Chocolates, Granolate, Alfajores Riccoli, Postres Olaso, Selkkis Gluten Free, Sudeleche, Bocado Dulce, Celisano, Barlovento Café y Plaza Café, entre otros.

La edición 2026 volvió a posicionar a la feria como uno de los principales encuentros del sector en Uruguay y una vidriera para emprendimientos artesanales, marcas consolidadas y nuevos desarrollos de la industria alfajorera.