Exportaciones de servicios crecieron 89,4% en el tercer trimestre: mirá los principales rubros

Las ventas externas de servicios tuvieron un fuerte aumento en el tercer trimestre en comparación a igual período de 2021. La suba de las exportaciones fue de 89,4%, según informó la Unión de Exportadores (UEU) con datos de la balanza de pagos publicados por el Banco Central (BCU) a fin de año. Con esa suba llegaron a US$ 1.510 millones entre julio y setiembre de este año

El primer sector con mayor peso en el trimestre fue el de telecomunicaciones e informática con exportaciones de US$ 408 millones frente a US$ 216 millones del mismo período del año anterior. En este caso el incremento fue de 88,7% y una participación del 27% sobre el total.

En segundo lugar se ubicó el turismo receptivo (viajes) con ventas de US$ 386 millones frente a US$ 85. Ese rubro se multiplicó por 4,5 veces en relación al tercer trimestre de 2022, cuando las fronteras todavía estaban cerradas a causa del covid-19.

En tercer puesto estuvo el rubro de otros servicios empresariales con US$ 347 y aumento de 34,1%. Lo siguió el sector de servicios de transporte con colocaciones por US$ 164 millones y una suba de 38,8% y el rubro de servicios financieros con US$ 127 millones e incremento de 106,1%.

Servicios informáticos

El resto de los sectores analizados por la UEU para completar la nómina de los 10 principales fueron los servicios culturales y recreativos, servicios del gobierno, uso de la propiedad intelectual, mantenimiento y reparaciones y seguros y pensiones.

La gremial exportadora también comparó el comportamiento de las exportaciones en los últimos 12 meses setiembre de 2022 frente al mismo período anterior. Allí las colocaciones de servicios fueron por US$ 5.541 millones con una suba de 75%. El buen desempeño se fundamentó básicamente en la recuperación del turismo receptivo una vez que se levantaron las restricciones sanitarias impuestas por el covid-19.

En esa comparación también se mantuvieron los primeros lugares. El sector de telecomunicaciones e informática llegó a US$ 1.472 millones con un aumento de 56,4%. El de turismo receptivo (viajes) a US$ 1.432 millones y crecimiento de 318%.

Luego estuvieron otros servicios de transporte con US$ 1.333 millones (+ 36,9%), servicios de transporte con US$ 642 millones (+ 42,4%) y los financieros con US$ 375 millones (+ 54,9%).

El único sector con rendimiento negativo fue el de los seguros y pensiones que llegó a US$ 21 millones con una baja de 2,1% frente a igual período anterior.