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Los picantes cruces de Kylian Mbappé con jugadores paraguayos: de ignorar el saludo al arquero, a insultar a un rival

Kylian Mbappé tuvo varios cruces con distintos futbolistas de Paraguay en un partido muy caliente por los octavos de final del Mundial 2026

4 de julio de 2026 21:07 hs
Tyc Sports

Kylian Mbappé fue el autor del único gol del encuentro en el triunfo de Francia ante Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026, pero el delantero del Real Madrid también tuvo su partido personal con distintos futbolistas paraguayos, ya que protagonizó varios cruces con distintos rivales e incluso ignorarle el saludo final al golero Orlando Gill.

Los picantes cruces de Kylian Mbappé con jugadores de Paraguay

El primer encontronazo ocurrió con el defensor Juniors Alonso, que cuando el golero de Paraguay estaba por reanudar el juego con el saque de arco, mientras el delantero volvía la cámara lo tomó perfecto diciéndole "la concha de tu madre".

Mbappé también fue protagonista de una falta sin pelota que le cometió Matías Galarza Fonda, jugador de River Plate argentino, cuando el delantero francés corría hacia el área. El paraguayo le tiró un manotazo y Kylian quedó tirado en el piso. Sobre el final del partido, ya cuando Francia se encaminaba al triunfo, también volvieron a tener otro cruce picante.

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Por otro lado, Mbappé también recibió una agresión sin pelota de Juan Cáceres, que le tiró una patada cuando estaba en el piso luego de una infracción cometida por el propio delantero francés.

Como sucedió en la jugada de Galarza Fonda, el árbitro Tantashev no observó que la situación era para sancionar y tampoco fue llamado desde el VAR para que revisara lo sucedido entre Cáceres y Mbappé.

Los intercambios de palabras entre los dos jugadores de los dos planteles no frenaron ni cuando el árbitro paró el encuentro para la pausa de hidratación en el segundo tiempo, una vez más con Mbappé como protagonista que en esa oportunidad se la agarró con el defensor central Gustavo Velázquez.

Los cruces de Kylian Mbappé con los jugadores de Paraguay

Los cruces de Kylian Mbappé con los jugadores de Paraguay

Por último, en el cierre también tuvo un momento caliente y un desafiante Mbappé, quien primero se descargó con un grito en la proximidad de Orlando Gill y después mandó a Paraguay "a casa".

El arquero de San Lorenzo de Almagro, una vez más figura del seleccionado conducido por Gustavo Alfaro, intentó darle la mano y saludarlo después del pitazo final, pero Mbappé lo ignoró y festejo de cara a la tribuna.

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