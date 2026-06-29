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Fuerte repudio en Francia por una caricatura de Charlie Hebdo sobre Didier Deschamps tras la muerte de su madre

El popular semanario francés vuelve a estar en boca de todos por otra publicación

29 de junio de 2026 17:41 hs
Didier Deschamps&nbsp;

Didier Deschamps 

PAUL ELLIS / AFP

El ambiente en la concentración de la selección francesa durante el Mundial 2026 se vio sacudido por una profunda ola de indignación popular y política. El foco del conflicto no estuvo en el plano estrictamente deportivo, sino en la última portada del semanario satírico Charlie Hebdo. La publicación generó un rechazo generalizado debido a una polémica caricatura centrada en el director técnico del seleccionado, Didier Deschamps, quien atraviesa un delicado duelo familiar tras el reciente fallecimiento de su madre Ginette.

La ilustración en cuestión muestra al entrenador francés levantando una urna funeraria que lleva la inscripción "Maman" (Mamá), emulando el gesto de alzar la Copa del Mundo, bajo el polémico título: "Deschamps trae el trofeo a casa".

El dibujo vio la luz pública coincidiendo con el regreso del exfutbolista al búnker de la selección en Boston, Estados Unidos, tras haber viajado de urgencia a su país natal para asistir al sepelio de su progenitora.

Unánime condena del deporte y la política

La respuesta institucional no se hizo esperar ante lo que muchos consideraron un límite cruzado en el humor gráfico.

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El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, se pronunció de forma tajante al respecto, calificando la portada como "irrespetuosa e indecente".

Si bien el dirigente aclaró que la institución respalda férreamente el derecho a la libertad de expresión, remarcó que la publicación resulta totalmente inapropiada para con un individuo que se encuentra transitando una dolorosa pérdida personal.

El malestar también se trasladó hacia los pasillos de la política francesa y el propio entorno del plantel nacional. Diversos diputados expresaron su repudio en redes sociales, señalando que se requiere una alarmante "insensibilidad ante el dolor ajeno" para difundir un material de esas características, recordando que, por encima de su rol público, Deschamps es un hijo en etapa de duelo.

De igual manera, integrantes del staff de los Bleus tacharon la iniciativa de la revista como una muestra de "crueldad gratuita", empañando el clima mundialista con un debate ético sobre los límites de la sátira frente a las tragedias personales.

Aquí se puede ver la publicación de Charlie Ebdo:

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