El entorno de Danubio respira con absoluta tranquilidad luego de recibir excelentes noticias sobre la salud de su director técnico, Leonardo Ramos. El experimentado entrenador franjeado recibió el alta médica oficial tras haber sido sometido con éxito a una intervención quirúrgica debido a una afección cardíaca que había motivado su internación de urgencia a mediados de junio, luego de sufrir un agudo dolor en el pecho.
Leonardo Ramos recibió el alta tras su intervención cardíaca: mirá quién dirigirá a Danubio este domingo ante Juventud de Las Piedras por el partido postergado del Torneo Intermedio
El entrenador danubiano ya se encuentra en su domicilio luego de más de una semana en la que permaneció internado