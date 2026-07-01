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Leonardo Ramos recibió el alta tras su intervención cardíaca: mirá quién dirigirá a Danubio este domingo ante Juventud de Las Piedras por el partido postergado del Torneo Intermedio

El entrenador danubiano ya se encuentra en su domicilio luego de más de una semana en la que permaneció internado

1 de julio de 2026 13:35 hs
Leonardo Ramos

Leonardo Ramos

Foto: Leonardo Carreño.

El entorno de Danubio respira con absoluta tranquilidad luego de recibir excelentes noticias sobre la salud de su director técnico, Leonardo Ramos. El experimentado entrenador franjeado recibió el alta médica oficial tras haber sido sometido con éxito a una intervención quirúrgica debido a una afección cardíaca que había motivado su internación de urgencia a mediados de junio, luego de sufrir un agudo dolor en el pecho.

Según informó una fuente del club este miércoles a Referí, aunque la evolución del entrenador marcha por carriles óptimos y ya se encuentra en su domicilio iniciando el proceso de recuperación, el DT deberá guardar reposo por unos días antes de reincorporarse a las actividades diarias en el Complejo de la Ruta 102.

Gabriel Farcilli dirigirá a Danubio ante Juventud de Las Piedras

Por este motivo, el primer equipo quedará provisionalmente bajo el mando de su principal colaborador y ayudante técnico, Gabriel Farcilli.

Este será el encargado de calzarse el buzo de entrenador principal en el compromiso que Danubio afrontará este domingo ante Juventud de Las Piedras a la hora 14 en Jardines del Hipódromo por un encuentro postergado del Torneo Intermedio.

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Con el alta de su conductor como principal motor anímico, el plantel danubiano buscará regalarle una victoria a Leonardo Ramos, mientras Farcilli asume el interinato en el banco de suplentes con el objetivo de sellar los tres puntos en casa.

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