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A pedido de la propia AFA, la FIFA aceptó y Argentina jugará de camiseta azul ante Inglaterra por el Mundial 2026, aunque con una variante respecto a la indumentaria usada hace 40 años en México 86

Los vigentes campeones del mundo se apegan a un fuerte componente simbólico y a las cábalas

13 de julio de 2026 15:32 hs
maradona

El próximo miércoles 15 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de uno de los enfrentamientos más esperados y con mayor carga histórica del Mundial 2026: la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Más allá de los planteamientos tácticos de los entrenadores, el partido ya empezó a jugarse en los escritorios institucionales, donde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impulsó una gestión especial ante la FIFA vinculada con la indumentaria.

El pedido formal tuvo como objetivo dejar de lado la clásica vestimenta celeste y blanca para dar paso a la indumentaria alternativa de color azul.

La máxima entidad del fútbol mundial dio luz verde a la solicitud, confirmando de manera oficial cómo se vestirán ambos seleccionados en el trascendental encuentro.

Una variante respecto a la vestimenta argentina de 1986

De este modo, la selección argentina saltará al campo de juego luciendo su casaca suplente azul marino, mientras que el combinado de Inglaterra utilizará su uniforme tradicional, presentándose completamente de blanco.

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Con esta disposición cromática, ambas federaciones replicarán de manera casi exacta la gama visual de algunos de los cruces más icónicos de su historial en las Copas del Mundo.

La elección del color azul por parte de la delegación albiceleste no es un detalle menor y encierra un fuerte componente simbólico y de cábala futbolística.

Este tono remite de forma directa a las victorias más resonantes del seleccionado sudamericano frente a los británicos en el plano mundialista. El recuerdo más imborrable sucedió en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona inmortalizó dicha indumentaria en el Estadio Azteca.

Muchos se preguntan si el segundo gol de Maradona habría existido de no ser por lo ocurrido con el controvertido primero.
Muchos se preguntan si el segundo gol de Maradona habría existido de no ser por lo ocurrido con el controvertido primero.

El cambio importante es que en aquel partido, Argentina jugó con medias blancas y ahora lo hará con medias negras. Por su parte, Inglaterra jugó de short y medias celestes y ahora serán ambos blancos.

Asimismo, la última vez que la Argentina eliminó a Inglaterra en una cita máxima -en los octavos de final de Francia 1998 a través de la tanda de penales- el equipo también vistió el uniforme suplente.

En lo que va del presente Mundial 2026, la escuadra dirigida por Lionel Scaloni ya implementó este modelo alternativo en una ocasión previa, correspondiente al triunfo por 3-1 obtenido ante Jordania en el cierre de la fase de grupos.

Con la aprobación de la FIFA ya ratificada, el aspecto visual queda completamente definido para una semifinal que promete paralizar al planeta fútbol.

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