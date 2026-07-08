Condenan a un exjefe naval por hundimiento de submarino argentino Ara San Juan que dejó 44 muertos

La Justicia argentina condenó a tres años de prisión al excomandante naval Claudio Villamide por el hundimiento en 2017 del submarino " ARA San Juan " en el que perecieron sus 44 tripulantes , según el fallo leído por el tribunal este miércoles. En principio, esta condena condicional le evita la reclusión .

El sumergible implosionó el Atlántico Sur en una de las mayores tragedias de la Armada Argentina en tiempos de paz.

El Tribunal Federal de la provincia de San Cruz encontró culpable a Villamide de negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público , en tanto otros tres jefes navales resultaron absueltos .

En cambio, resultaron absueltos los excapitanes Luis Enrique López Mazzeo , Héctor Aníbal Alonso y Hugo Correa , los únicos junto con Villamide que fueron llevados a juicio en un proceso que convocó a un centenar de testigos.

Familiares consideraron "insuficiente" la condena

La abogada Valeria Carreras es quien representa a la mayoría de los familiares de las víctimas que consideraron "insuficiente" el castigo del tribunal. "Los familiares apelarán las absoluciones y reclamarán penas más severas", dijo la defensora.

Las apelaciones serán presentadas luego de que el tribunal divulge los fundamentos del fallo el 21 de agosto. "El objetivo será revisar tanto las absoluciones como la cuantía de la condena impuesta a Villamide", explicó Carreras. Pese a todo, la abogada destacó la sentencia.

"Es importante haber podido probar la culpabilidad de Villamide. Fueron 44 muertes evitables y es un mensaje a las Fuerzas Armadas y al Estado para que cuiden a los servidores de la patria", agregó. De todos modos admitió "cierta desazón" por las absoluciones.

El submarino tenía una restricción de inmersión de 100 metros porque tenía pruebas pendientes. La Fiscalía sostuvo que Villamide no tuvo en cuenta "las condiciones deficientes de alistamiento" del submarino y por eso había solicitado una pena de cinco años de prisión.

La condena que impuso el tribunal no representa prisión efectiva para el exjefe naval, que deberá informar su domicilio y reportarse ante la Justicia durante el tiempo que dure su castigo.

Quienes representan a las familias de las víctimas, 43 hombres y una mujer, habían pedido penas de prisión para los cuatro imputados.

Sin certezas sobre las causas del hundimiento

Las causas del hundimiento siguen sin estar claras. El submarino reportó una avería y un principio de incendio por un corcocirtuido en el cuarto de baterías. El 15 de noviembre de 2017 se sumergió más allá de los 100 metros e implosionó.

Un operativo internacional participó en la búsqueda de la nave cuando aún había esperanzas de hallar a sus tripulantes con vida después de que la Armada Argentina divulgara que la nave había sufrido una "falla en las comunicaciones".

Sin embargo los restos del submarino fueron hallados un año después a 500 kilómetros de la costa argentina y a unos 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Nunca fueron rescatados.

Con información de AFP.