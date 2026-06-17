"Es como Uruguay: tuvimos un primer tiempo regular y en el segundo tiempo hicimos cambios", dijo Sánchez sobre cambios en la cúpula policial

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , comparó los recientes cambios en la cúpula policial con los cambios que tuvo la selección uruguaya en su primer partido del Mundial 2026 .

"Tuvimos un primer tiempo regular, en el segundo tiempo hicimos cambios y vimos otro Uruguay" , dijo Sánchez sobre el empate de la selección contra Arabia Saudita . "Hay otras modificaciones naturalmente que tienen que ver con que los equipos tienen que cambiar", agregó el jerarca en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

Entre los cambios de autoridades, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo , pasó a ser jefe de Policía de Montevideo . También se anunció que el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito , asumirá como director de Investigaciones en lugar de Julio Sena , quien pasará al lugar que deja vacante Clavijo .

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"La incorporación de Clavijo como jefe de Policía de Montevideo creo que es un cambio muy saludable . Es una de las personas que tiene un alto grado de formación y compromiso , y además tiene un alto grado de respeto dentro de la fuerza ", agregó el secretario de Presidencia.

En la Guardia Republicana se anunció que asumiría Fabián Monzón, hasta ahora jefe de la Zona Operacional V de Montevideo. Monzón ocupará el lugar de Angelina Ferreira, que fue removida y su destino no fue detallado por Interior. Por último, habrá cambios en Asuntos Internos, donde asumirá Julián Abraham.

"Siempre hay cambios en todos los equipos. Lo más importante es que se está empezando a aterrizar las políticas porque nosotros aprobamos un presupuesto quinquenal y ese presupuesto empieza a afianzarse en los territorios", sentenció Sánchez en el inicio de la intervención del programa Más Barrio en Las Piedras. El jerarca detalló que la próxima semana el iniciará en el departamento de Rivera.

El ministro del Interior, Carlos Negro, había detallado que los cambios respondían al "monitoreo" y la "evaluación permanente" que hace la cartera "en función de las necesidades y circunstancias".

Además, sostuvo que los cambios estaban vinculados a la necesidad de contar con los "mejores funcionarios" en los "lugares donde más se necesitan". "Vamos, seguramente, a fortalecer todo el patrullaje, la tecnología y el personal policial", dijo Negro en conferencia de prensa.

"Estamos anunciando estos cambios en el sentido de que van a ser una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población", aseguró el ministro. Por otra parte, dirigentes de la oposición cuestionaron al secretario de Estado tras los cambios.