"Me juzgaron sin preguntar": Romina Camejo, expareja de Gonzalo Aguiar, lanzó una canción en la que da su versión del caso

La canción de Romina Camejo sobre el caso Aguiar

El tema de Camejo fue publicado este domingo, y está acompañado por un videoclip que se puede ver en YouTube. La cantante firma la canción como "Romi Camejo", y figura además como una de las autoras de la letra del tema, una cumbia.

Camejo además publicó en su cuenta de Instagram un posteo en el que explica algunas decisiones creativas del videoclip, como el color amarillo de su vestido o la decisión de haber tomado como escenario una casa abandonada.

"Quise mostrar las distintas realidades que pueden convivir en un mismo lugar. Mientras el mundo veía lujo, poder y ostentación, yo vivía una realidad muy distinta. Yo lo veía como una prisión disfrazada de mansión. Para mí era una jaula de oro. Un lugar lleno de vacíos, de silencios duros, de miseria emocional. Donde reinaba el miedo y la tristeza", escribió.

"Lo que para el mundo era admiración, para mí era dolor. Porque no siempre lo que brilla es felicidad… Y no todo lo que parece perfecto lo es por dentro", agrega en el texto. "El amarillo representa el despertar, la claridad mental, la energía vital. Simboliza el sol, la luz después de la tormenta, la alegría que se recupera".

La letra de la canción de Romina Camejo

Nadie sabe lo que callé,

Y las mentiras que tuve que creer

Ni el infierno que aprendí a esconder

Pero en esa no vuelvo a caer

Me juzgaron sin preguntar,

Pero no estuvieron en mi lugar

En mi piel solo hay una verdad

Que ni el make up lo puede tapar

No me caí, me levanté,

aunque lloraba, no me dejé.

Yo en creer cometí un error

Fueron promesas y falso amor

Ya es el ayer, se terminó

Esa vieja historia se acabó

Y si hoy canto es por las que no

Por las que el miedo las apagó

No necesito que hablen por mí

Esta canción no es “pa’ justificar”

El sufrimiento lo convertí

en energía para seguir

Las que apuntaron sin conocer

Los que dijeron fue demasiado

A mí también me tocó perder

Y hoy me toca contar

lo que viví cantando

No me caí, me levanté,

aunque lloraba, no me dejé.

Yo en creer cometí un error

Eran promesas y falso amor

Ya es el ayer, se terminó

Esa vieja historia se acabó

Y si hoy canto es por las que no

Por las que el miedo las apagó

Mil vueltas da la vida

Alzo la voz para poder cerrar la herida

Tengo una luz que proteger que me ilumina

Que me motiva y me levanta en las caída, me cambia los días

Y yo sigo, aunque yo tenga en mi contra la marea

Yo sigo firme aguantando la pelea

Tengo el valor para bancarme lo que sea

No me caí, me levanté,

aunque lloraba, no me dejé.

Yo en creer cometí un error

Eran promesas y falso amor

Ya es el ayer, se terminó

Esa vieja historia se acabó

Y si hoy canto es por las que no

Por las que el miedo las apagó