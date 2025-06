Manini afirmó que votos de Cabildo a la Rendición de Cuentas "fue una acción coordinada" y criticó a blancos y colorados

Los artículos que el Ministerio de Economía incluyó en la Rendición de Cuentas refieren a autorizaciones al Ministerio de Salud Pública (MSP) para pagar medicamentos de alto precio tras juicios, un incremento de recursos para ASSE de US$ 62 millones, los US$ 144 millones para pagar el acuerdo con los privados por el Ferrocarril Central y un pedido para elevar el tope de la deuda (de US$ 2.300 millones a US$ 3.450 millones).