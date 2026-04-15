Nacional / ADVERTENCIA

Rige una alerta amarilla de Inumet por lluvias "abundantes": mirá las localidades afectadas

Inumet advierte que "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes"

15 de abril de 2026 11:00 hs
Tormenta en Montevideo, lluvias, trueno
Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por lluvias "abundantes" que afectan a seis departamentos del país.

La advertencia, que fue emitida a las 10:30, será actualizada a las 13:30 o "ante cambios significativos".

Según explicó el organismo oficial del tiempo, la alerta obedece a una "perturbación atmosférica" que afecta al país generando precipitaciones, algunas "puntualmente abundantes en cortos períodos".

En tal sentido, Meteorología advierte que "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2044408903027327407&partner=&hide_thread=false

Principales localidades afectadas:

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: Andresito.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: todo el departamento.

Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.

Soriano: Mercedes, Palmitas y Villa Soriano.

Embed

