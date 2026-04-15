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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 15 de abril

En Montevideo y el área metropolitana, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones

15 de abril de 2026 7:14 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 15 de abril una jornada inestable en gran parte del país, con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y aumento de la intensidad del viento hacia la tarde y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche continuarán las lluvias, con un incremento en la intensidad del viento, que rotará del noreste al este entre 20 y 40 km/h y presentará rachas de hasta 50 km/h. La temperatura se ubicará entre una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C.

Este

En la región este, el organismo anticipa condiciones similares, aunque con menor probabilidad de lluvias durante la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y noche se esperan precipitaciones y un escenario más ventoso. Las rachas podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras, con temperaturas que irán de 18 °C a 26 °C.

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Oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé una jornada más inestable desde las primeras horas, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas matinales. En la segunda mitad del día persistirán las lluvias y tormentas, con vientos del este entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 23 °C.

Norte

En el norte, el pronóstico indica precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, tanto en la mañana como en la tarde y noche. Los vientos serán del sector este y noreste, con intensidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas se ubicarán entre 19 °C y 24 °C.

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