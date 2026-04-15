Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 15 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 15 de abril una jornada inestable en gran parte del país, con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y aumento de la intensidad del viento hacia la tarde y la noche.

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Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, se prevé una mañana con cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche continuarán las lluvias, con un incremento en la intensidad del viento, que rotará del noreste al este entre 20 y 40 km/h y presentará rachas de hasta 50 km/h. La temperatura se ubicará entre una mínima de 19 °C y una máxima de 24 °C.

Este En la región este, el organismo anticipa condiciones similares, aunque con menor probabilidad de lluvias durante la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y noche se esperan precipitaciones y un escenario más ventoso. Las rachas podrían alcanzar los 60 km/h en zonas costeras, con temperaturas que irán de 18 °C a 26 °C.

Oeste Para el oeste del país, Inumet prevé una jornada más inestable desde las primeras horas, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas matinales. En la segunda mitad del día persistirán las lluvias y tormentas, con vientos del este entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 23 °C.