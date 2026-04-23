Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  14°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / Salud / CIENCIA

El síntoma del Parkinson que puede detectarse al momento de ir al baño

De acuerdo con las conclusiones alcanzadas por el equipo de investigadores liderado por Nicola Procházková y Henrik Roager, de la Universidad de Copenhague, los microbios intestinales cambian según la velocidad con la que las heces recorren el sistema digestivo.

23 de abril de 2026 12:17 hs
image

Un estudio publicado en la revista de gastroenterología Gut identificó un comportamiento observable al momento de ir al baño que podría relacionarse con un síntoma temprano de la enfermedad de Parkinson.

De acuerdo con las conclusiones alcanzadas por el equipo de investigadores liderado por Nicola Procházková y Henrik Roager, de la Universidad de Copenhague, los microbios intestinales cambian según la velocidad con la que las heces recorren el sistema digestivo.

Más noticias

Los cuatro medicamentos asociados al riesgo de demencia, según estudios científicos

El error como síntoma: Inteligencia Artificial, control profesional y gestión estratégica del conflicto

El hallazgo permitió advertir que un tránsito rápido se asocia con bacterias que prosperan en entornos ricos en carbohidratos, mientras que uno lento favorece microorganismos vinculados al consumo de proteínas.
image

La relación con el proceso neurodegenerativo radicaría entonces en el aumento del CTT (tiempo de tránsito colónico, en español). “También se ha asociado con un incremento de la fermentación proteolítica en el colon tanto en sujetos sanos como en pacientes con enfermedad de Parkinson. En esta enfermedad, el estreñimiento y el CTT prolongado son complicaciones comunes”, señala el estudio en el apartado Tiempo de tránsito intestinal y metabolismo microbiano.

Estas conclusiones sugieren que los metabolitos proteolíticos, incluido el co-metabolito huésped-microbio sulfato de p-cresol, podrían ser marcadores de estreñimiento y tránsito lento, más que indicadores de enfermedad. En línea con esto, los niveles urinarios de sulfato de p-cresol, así como de fenilacetilglutamina, también se asociaron con un CTT más prolongado en individuos sanos, lo que indica un cambio hacia la proteólisis microbiana con el tránsito colónico prolongado.

Además, la evidencia reciente muestra que, incluso con una dieta homogénea, los niveles urinarios de estos metabolitos siguen siendo altamente variables entre individuos, lo que enfatiza que otros factores (además de la dieta) modulan sus concentraciones.

“En conjunto, esto sugiere que el tiempo de tránsito intestinal juega un papel en las respuestas altamente individuales de dieta-microbiota”, sentenció el informe.

Las más leídas

Nacional 82-84 Peñarol: el carbonero ganó otra vez en el Parque un clásico infartante por la Liga Uruguaya de Básquetbol; molestos, hinchas locales tiraron bombas de estruendo, hirieron a un dirigente rival, y el albo se expone a duras sanciones

BPS compartió calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de mayo 2026: aquí todas las fechas

Caso Gonzalo Aguiar: después de dos años se imputará en proceso abreviado al hombre que ofició falso casamiento

Renuncia de Fernanda Nozar expone diferencias de gestión en la cúpula del Ministerio de Salud Pública

Temas

síntoma Parkinson

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos