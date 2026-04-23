El síntoma del Parkinson que puede detectarse al momento de ir al baño

Un estudio publicado en la revista de gastroenterología Gut identificó un comportamiento observable al momento de ir al baño que podría relacionarse con un síntoma temprano de la enfermedad de Parkinson .

De acuerdo con las conclusiones alcanzadas por el equipo de investigadores liderado por Nicola Procházková y Henrik Roager , de la Universidad de Copenhague , los microbios intestinales cambian según la velocidad con la que las heces recorren el sistema digestivo.

El hallazgo permitió advertir que un tránsito rápido se asocia con bacterias que prosperan en entornos ricos en carbohidratos, mientras que uno lento favorece microorganismos vinculados al consumo de proteínas.

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La relación con el proceso neurodegenerativo radicaría entonces en el aumento del CTT (tiempo de tránsito colónico, en español). “También se ha asociado con un incremento de la fermentación proteolítica en el colon tanto en sujetos sanos como en pacientes con enfermedad de Parkinson. En esta enfermedad, el estreñimiento y el CTT prolongado son complicaciones comunes”, señala el estudio en el apartado Tiempo de tránsito intestinal y metabolismo microbiano.

Estas conclusiones sugieren que los metabolitos proteolíticos, incluido el co-metabolito huésped-microbio sulfato de p-cresol, podrían ser marcadores de estreñimiento y tránsito lento, más que indicadores de enfermedad. En línea con esto, los niveles urinarios de sulfato de p-cresol, así como de fenilacetilglutamina, también se asociaron con un CTT más prolongado en individuos sanos, lo que indica un cambio hacia la proteólisis microbiana con el tránsito colónico prolongado.

Además, la evidencia reciente muestra que, incluso con una dieta homogénea, los niveles urinarios de estos metabolitos siguen siendo altamente variables entre individuos, lo que enfatiza que otros factores (además de la dieta) modulan sus concentraciones.

“En conjunto, esto sugiere que el tiempo de tránsito intestinal juega un papel en las respuestas altamente individuales de dieta-microbiota”, sentenció el informe.