Los cuatro medicamentos asociados al riesgo de demencia, según estudios científicos

Estudios científicos observacionales recopilados por el periódico estadounidense The New York Times advirtieron sobre una posible correlación entre el uso prolongado de ciertos fármacos y un mayor riesgo de deterioro cognitivo con el paso de los años.

Con foco en cuatro categorías de medicamentos, incluso algunos de venta libre, las pesquisas no establecen una causalidad directa, sino una asociación, por lo que se instó a tomar las conclusiones preliminares con cautela, especialmente en adultos mayores.

¿Cuáles son los cuatro tipos de medicamentos asociados al riesgo de demencia?

Medicamentos anticolinérgicos

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Entre los medicamentos señalados se encuentran los llamados anticolinérgicos, un grupo amplio que incluye antihistamínicos usados para alergias y también como ayudas para dormir. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y la atención. A corto plazo, pueden provocar somnolencia y fallas de memoria.

“En el largo plazo, varios estudios sugieren que podrían aumentar el riesgo de demencia hasta en un 50 %, especialmente cuando se usan a diario durante años”, repasó el periódico.

Los especialistas subrayaron que un uso ocasional no parece tener un impacto significativo. Pero en personas mayores, la recomendación es evitarlos cuando sea posible.

Medicamentos para tratar la depresión severa o psicosis

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Otra categoría bajo revisión son los antipsicóticos. Según los informes, el panorama resulta “más complejo”, ya que existe un debate abierto sobre si el mayor riesgo de demencia se debe a los fármacos o a las condiciones que se tratan con ellos, como la depresión severa o la psicosis, que podrían ser en sí mismas señales tempranas de la enfermedad.

“Aun así, algunos estudios han encontrado vínculos con el deterioro cognitivo e incluso un mayor riesgo de muerte en pacientes con demencia que los usan para controlar síntomas conductuales”, sumó The New York Times.

En este caso, los expertos fueron claros: si el medicamento es necesario para tratar condiciones graves como la esquizofrenia, el beneficio inmediato supera cualquier riesgo potencial a largo plazo.

Medicamentos para la ansiedad y el insomnio

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Un tercer grupo lo constituyen las benzodiacepinas, ampliamente recetadas para la ansiedad y el insomnio. Estos fármacos deprimen la actividad cerebral y se han asociado con problemas cognitivos, delirium y caídas. Sin embargo, la evidencia resulta contradictoria.

Algunos estudios sugirieron que el riesgo no proviene del medicamento en sí, sino de las condiciones que motivan su uso, como la ansiedad o los trastornos del sueño, que también están vinculados con la demencia.

Medicamentos comunes para el reflujo ácido

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El cuarto grupo son los inhibidores de la bomba de protones, medicamentos comunes para el reflujo ácido. En este caso, los datos son inconsistentes. Algunos estudios apuntan a un mayor riesgo de demencia, otros no encuentran ninguna relación.

Una de las hipótesis es que estos fármacos podrían provocar una deficiencia de vitamina B12, asociada a problemas cognitivos. Pero también hay ensayos clínicos que no han detectado efectos adversos, lo que mantiene el debate abierto.