Alerta para el campo: la ONU advierte por sistemas alimentarios "al borde del colapso"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta roja por el impacto del calor extremo que podría poner en riesgo los sistemas alimentarios mundiales.

Según un informe elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) , los agricultores no podrán trabajar al aire libre, al tiempo que el ganado sufrirá estrés y las cosechas disminuirán.

"Los agricultores podrían encontrarse con la imposibilidad de trabajar de forma segura durante hasta 250 días al año en regiones ya de por sí calurosas, como gran parte de la India y el sur de Asia, el África subsahariana tropical y amplias zonas de América Central y del Sur", precisó el estudio publicado el 17 de abril.

Conforme a la evidencias presentadas por los investigadores, el ganado ya experimenta un proceso de incremento en las tasas de mortalidad, devenido de la etapa inicial de estrés térmico, equivalente a los 25° C para especies comunes. "El calor extremo reduce la producción de leche en las vacas lecheras y disminuye el contenido de grasa y proteína de la leche. Los cerdos y las gallinas no pueden sudar y, a medida que aumentan las temperaturas, sufren problemas digestivos, insuficiencia orgánica y shock cardiovascular", ampliaron.

Por su parte, los rendimientos de la mayoría de los cultivos agrícolas también comenzaron a disminuir a temperaturas superiores a 30 °C, con daños que incluyen el debilitamiento de las paredes celulares y la producción de toxinas. En algunas zonas, la rentaibilidad del maíz se redujo alrededor de un 10%, los del trigo, casi en la misma proporción. Se prevé que sigan la tendencia a medida que el mercurio supere los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

La ONU advierte por los sistemas alimentarios mundiales

“Sin adaptación, el calor extremo reducirá el rendimiento de los cultivos y la ganadería, obligando a destinar más tierras a la agricultura para mantener la producción de alimentos. Esto provocaría mayores emisiones derivadas del cambio de uso del suelo, lo que a su vez agravaría aún más los impactos climáticos en la agricultura”, explicó el director de iniciativas agrícolas del centro de estudios World Resources Institute, Richard Waite, en diálogo con The Guardian.

En este sentido, el especialista sentenció: “Lo que se necesita es lo contrario: ampliar las soluciones que ayuden a los agricultores a mantener e incrementar de forma sostenible la productividad, incluso en un clima cambiante, para romper ese círculo vicioso en lugar de reforzarlo”.