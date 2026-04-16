/ Nacional / ADVERTENCIA

Rige alerta amarilla de Inumet por "persistencia de lluvias abundantes": las localidades afectadas

La advertencia de Inumet será actualizada a las 08:00 o "ante cambios significativos"

16 de abril de 2026 7:19 hs
Inumet espera lluvias en todo el país
Inumet espera lluvias en todo el país

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes" que afectan a seis departamentos del país.

La advertencia, emitida a las 05:00, será actualizada a las 08:00 o "ante cambios significativos".

Según explicó el organismo oficial del tiempo, las inclemencias obedecen a una "depresión atmosférica" que afecta al país generando precipitaciones, algunas "puntualmente abundantes en cortos períodos".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones : Aguas Corrientes, Atlántida, Canelones, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Juanicó, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Pando, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Soca y Tala.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana, Villa del Rosario y Zapicán.

Maldonado: todo el departamento.

Rocha : 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

San José : Capurro y Rodríguez.

