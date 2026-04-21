No son 8 horas: el tiempo exacto de sueño para evitar la diabetes

La creencia popular de que el cuerpo humano necesita ocho horas ininterrumpidas de descanso fue desafiada por la ciencia. Un reciente análisis determinó la cantidad precisa de minutos que el organismo requiere para regular el azúcar en sangre y reducir el riesgo de enfermedades metabólicas.

Una investigación publicada en marzo de 2026 por la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care analizó la relación entre la duración del descanso y la sensibilidad a la insulina. Los científicos utilizaron datos de encuestas nacionales de salud para medir la tasa estimada de eliminación de glucosa.

El estudio observó que el punto óptimo de descanso nocturno se ubica en exactamente 7 horas y 19 minutos (7,32 horas). Alcanzar esta cifra se asoció con una mejor regulación del azúcar en la sangre y una menor resistencia a la insulina, un factor clave en el desarrollo de la diabetes tipo 2.

No son 8 horas: el tiempo exacto de sueño recomendado para evitar la diabetes

Los investigadores determinaron que existe una relación en forma de "U" invertida. Esto significa que dormir menos de ese tiempo perjudica el metabolismo, pero exceder las siete horas y 19 minutos también se vincula con peores tasas de eliminación de glucosa.

El mito de recuperar horas el fin de semana

El análisis también abordó la costumbre de dormir más horas los sábados y domingos para compensar el cansancio acumulado durante la semana laboral. Los resultados mostraron que esta práctica tiene efectos variables según el patrón de descanso previo.

Para las personas que duermen menos de 7 horas y 19 minutos de lunes a viernes, sumar hasta dos horas adicionales de sueño durante el fin de semana resultó beneficioso para su sensibilidad a la insulina.

Sin embargo, el estudio advirtió que para aquellos que ya alcanzan o superan el umbral óptimo diario, dormir horas extra los fines de semana no aporta beneficios significativos e incluso podría resultar perjudicial para la salud metabólica.

La conexión con el síndrome metabólico

La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a esta hormona, lo que dificulta la absorción de la glucosa. Esta condición es uno de los principales motores del síndrome metabólico.

Los hallazgos de esta publicación subrayan que la cantidad de sueño es un indicador fundamental para la salud a largo plazo. La investigación sugiere que mantener un horario de descanso constante y preciso es un factor determinante para el bienestar general.