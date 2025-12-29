Alcanza el 100% de beca y un apoyo mensual: quién es la estudiante elegida por la Universidad ORT entre jóvenes de todo el país

La Universidad ORT realizó la premiación de la Beca Charlotte de Grünberg , una iniciativa que reconoce la excelencia académica y la motivación de estudiantes de 3.o de Educación Media Superior de todo el país, con el objetivo de acompañar su ingreso a la educación universitaria en 2026.

La ceremonia, llevada a cabo el jueves 18 de diciembre, distinguió a cuatro estudiantes finalistas seleccionados a partir de un proceso integral que combinó una prueba escrita, el análisis del desempeño académico, el contexto socioeconómico y la motivación personal para iniciar sus estudios universitarios.

En esta edición, Yazmín Vidal, de Colonia del Sacramento, fue seleccionada como beneficiaria de la Beca Charlotte de Grünberg. Este reconocimiento le permitirá cursar la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura de ORT con una exoneración del 100% de la cuota y un apoyo económico mensual de $30.000 (pesos uruguayos) durante su período de estudios.

Al recibir el reconocimiento, Yazmín agradeció a la universidad, al jurado y a su familia por el acompañamiento:

Quiero agradecer a la universidad, al jurado y al equipo que estuvo atrás de todo este proceso. Y quiero agradecer a mi familia, que fue un soporte esencial y sin ellos no estaría acá presente hoy

Yazmin Vidal - ganadora Beca Charlotte de Grunberg Yazmín Vidal, ganadora de la Beca Charlotte de Grünberg.

Asimismo, la universidad otorgó becas del 80% a los otros tres estudiantes finalistas: María Elena Mieres, de Rivera; Sebastián Geribone, de Montevideo; y Bautista Cobas, de San José; en reconocimiento a su desempeño académico y proyección universitaria.

El proceso de selección incluyó una prueba escrita basada en la lectura del libro La niña que miraba los trenes partir, escrito por el Ing. Ruperto Long, así como la evaluación de los antecedentes académicos y la carta de motivación de cada postulante.

El tribunal estuvo integrado por referentes del ámbito educativo y de la innovación tecnológica: la Dra. María Julia Muñoz, exministra de Educación y Cultura y de Salud Pública; la Dra. Denise Vaillant, decana del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay; el Prof. Gabriel Quirici, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura; el Ing. Miguel Brechner, fundador del Plan Ceibal; y el Ing. Ruperto Long, autor de la obra literaria que dio marco al proceso de selección.

Con esta premiación, la Universidad ORT Uruguay reafirma su compromiso con la formación universitaria de jóvenes con vocación de estudio, promoviendo trayectorias académicas basadas en el esfuerzo y el mérito.