Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 27 de julio, según el BROU

El dólar abrió este lunes 27 de julio en Uruguay con un valor de $ 38,90 la compra y $ 41,40 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,10 y la venta se mantuvo igual con respecto al viernes 24 de julio.
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.470 la compra y A$ 1.520 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo variación del 0,66% con respecto al viernes.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,83 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,67, de acuerdo a la herramienta Cuex.