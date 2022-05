Marcelo Broli fue elegido como el nuevo técnico de la selección uruguaya sub 20

El actual entrenador de la cuarta de Peñarol, Marcelo Broli, será el nuevo técnico de la selección uruguaya sub 20 según informaron a Referí este viernes fuentes de la AUF.

Esta mañana hubo una reunión entre el director de selecciones, Jorge Giordano, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, los neutrales Jorge Casales y Gastón Tealdi, junto con el presidente del Consejo Juvenil, Marcelo García y se tomó la resolución de designar a Broli.

Según pudo saber Referí, en la tarde de este mismo viernes se reunirán las partes para finiquitar el contrato del actual entrenador de Peñarol y luego se hará el anuncio oficial.

Broli fue quien consiguió el título de la Copa Libertadores de América sub 20 con Peñarol en febrero pasado. Luego de este nombramiento, no podrá dirigir a los carboneros en agosto cuando jueguen lo que será la primera Copa Intercontinental sub 20 ante Benfica.

Desde la AUF confiaron a Referí que Broli llegará sin cuerpo técnico y el mismo será elegido entre él y la AUF.

Los otros dos candidatos, como informó Referí, eran Fabián Coito y Diego López, aunque este último tiene todo acordado para ser el nuevo técnico de Universidad de Chile según anuncian medios trasandinos.