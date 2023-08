Broli brindó sus razones por las que no aceptó seguir en la selección sub 20 de Uruguay; ¿qué dijo el técnico?

Marcelo Broli, quien hasta el 11 de junio fue el entrenador de la selección sub 20 que se consagró campeona del Mundo en Argentina 2023, y este jueves no aceptó continuar al frente del equipo juvenil en el Complejo de la AUF, brindó a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, las razones por las que no continúa en Uruguay.

"En la tarde de hoy le comuniqué a la AUF mi decisión de no continuar como DT de las selecciones juveniles. Ninguna de las dos partes quería ese final, y estoy seguro de que intentamos que eso no pasara, pero no logramos generar un terreno común que contemplara las necesidades del proyecto que tenía en mi cabeza, con las posibilidades que la AUF podía ofrecer en este momento".

"La Copa del Mundo sub 20 obtenida la entiendo no sólo como un logro, también como una oportunidad única de establecer un piso para construir desde ahí un proyecto mejor, una estructura que potencie a cada generación de jugadores y al fútbol uruguayo. Esa era mi idea, desde ahí quería hablar y negociar mi continuidad en la AUF, pero los tiempos y las necesidades no siempre coinciden. Estoy convencido de que las selecciones juveniles tienen un rol fundamental en la valorización del fútbol uruguayo, y supongo que todos lo estamos, pero es difícil transformar esa convicción en una apuesta concreta, con los recursos que exige, algo que también entiendo, pero una cosa es entenderlo y otra es ponerle el cuerpo, la cabeza y el corazón a lo que considero sería una oportunidad desaprovechada".

"Estoy muy agradecido con los jugadores a los que tuve la chance de dirigir, con cada uno de mis compañeros de equipo, funcionarios del Complejo Celeste y con la gerencia deportiva de la AUF que confió en mí y aportó todo lo que tenía a su alcance en función del proyecto que llevamos adelante durante este año, que terminó en aquella tarde noche fría del 11 de Junio en La Plata que ninguno de nosotros va a olvidar".

"Trabajar dentro de la selección, con la gente que me tocó hacerlo, es una de las experiencias más satisfactorias que me dio el fútbol, que es el lugar en donde he estado siempre y donde seguiré estando. Gracias a todos", dice el texto firma Marcelo Broli.

¿Quién será el sucesor de Marcelo Broli?

Tras la respuesta negativa de Broli, ahora la AUF se enfoca a encontrar un sustituto para la selección sub 20 que disputará el Panamericano de Santiago de Chile que se disputará entre la última semana de octubre y la primera de noviembre.

En un principio el nuevo técnico será designado para este torneo y en marzo 2024 se iniciará el proceso sub 20 camino al Sudamericano del año 2025 y al Mundial, si Uruguay avanza.