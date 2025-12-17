"Una horrible y devastadora pérdida": los hijos de Rob Reiner rompen su silencio tras el asesinato del director de cine y su esposa

El abogado Alan Jackson (derecha) ha defendido a otros famosos de Hollywood. Reuters

Nick Reiner compareció ante un tribunal por primera vez tras ser acusado de dos asesinatos en primer grado. Reuters

Dos de los hijos del actor y director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner, asesinados el domingo en Los Ángeles, rompieron su silencio tras el doble asesinato y la posterior acusación contra su hermano Nick.

Jake y Romy Reiner aseguraron en un comunicado este miércoles que están sufriendo un "dolor inimaginable" tras la "horrible y devastadora pérdida" en su familia.

Pidieron privacidad y respeto, y que "las especulaciones se moderen con compasión y humanidad", sin abordar directamente la implicación de Nick Reiner.

"La horrible y devastadora pérdida de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar jamás", dijeron Romy y Jake Reiner en un comunicado proporcionado a CBS News, cadena socia de la BBC. "No eran solo nuestros padres, eran nuestros mejores amigos".

"Agradecemos las numerosas condolencias, muestras de amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos", añadieron.

Los hermanos también pidieron que se recuerde a sus padres "por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron".

Los representantes de la familia no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de la BBC.

Nick Reiner, de 32 años, compareció este miércoles ante el tribunal por primera vez y renunció a su derecho a declararse culpable o inocente de dos cargos de asesinato en primer grado.

Rob Reiner y su esposa fueron encontrados sin vida el domingo en su residencia en un exclusivo barrio del oeste de Los Ángeles. Pocas horas después, Nick Reiner fue detenido, siendo acusado este martes del parricidio.

Getty Images La familia Reiner en 2016.

El proceso contra el hijo

En la audiencia celebrada el miércoles en un tribunal del centro de Los Ángeles, la fiscalía y los abogados de Nick Reiner acordaron aplazar la comparecencia del acusado hasta el 7 de enero, fecha en la que volverá a tener la oportunidad de declarar.

Al hablar ante el tribunal, el joven solo respondió "Sí, señoría" cuando la jueza Theresa McGonigle le preguntó si entendía que tenía derecho a un juicio rápido.

McGonigle ordenó previamente a los medios de comunicación, que se habían reunido fuera del tribunal horas antes de la audiencia, que no filmaran al acusado, que vestía un uniforme prevención de suicidios de la cárcel.

Los medios en la sala no pudieron ver al acusado durante la breve audiencia porque estaba sentado en un rincón apartado, pero las imágenes posteriores revelaron que tenía el rostro inexpresivo y los brazos desnudos y esposados.

Inicialmente estaba previsto que compareciera ante el tribunal el martes, pero no había recibido el alta médica para hacerlo, según informaron su defensa y los fiscales.

Su abogado, Alan Jackson, dijo a los periodistas que había "cuestiones complejas y delicadas" en el caso que debían resolverse en las próximas semanas.

"Pedimos que durante este proceso se permita que el sistema avance de la forma en que fue diseñado para hacerlo", dijo Jackson a los periodistas.

"Sin precipitarse a juzgar, sin sacar conclusiones apresuradas, sino con moderación y dignidad, y con el respeto que merecen este sistema y este proceso, y que merece la familia", añadió.

El abogado Alan Jackson (derecha) ha defendido a otros famosos de Hollywood.

Evaluación psiquiátrica

El retraso en la declaración de culpabilidad o inocencia de Reiner podría tener como objetivo dar tiempo para realizar una evaluación psiquiátrica, según explicó un abogado penalista a la BBC tras la audiencia.

"La evaluación psiquiátrica se suele realizar antes de la lectura de cargos para determinar si es apto para ser juzgado", explicó Seth Zuckerman.

Hasta la próxima audiencia, el 7 de enero, Reiner permanecerá bajo custodia en el centro penitenciario Twin Towers Correctional Facility de Los Ángeles.

Los fiscales han afirmado que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si se solicitará la pena de muerte.

"Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda la ciudad", declaró el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Con información adicional de Sakshi Venkatraman.

BBC

