Valentín Soca mejoró los récords nacionales y el sudamericano bajo techo del 1.500 m con una medalla de plata en Francia

El atleta uruguayo Valentín Soca batió este jueves el récord nacional y sudamericano indoor en el 1.500 metros del Meeting Hauts de France en Pas-de-Calais, un encuentro que se disputó en el estadio Couvert en la ciudad de Lievin.
Con una marca de 3.35.50, Soca logró mejorar su 3.36.34 del 17 de enero, en Antequera, donde logró despojar a Santiago Catrofe del récord nacional indoor (3.42.94, febrero 2022) y al argentino Federico Bruno del récord sudamericano (3.38.03, febrero 2022).
Además, como desde 2024 se llevan una lista única de récord sin importar si se hicieron en pista cubierta o al aire libre, Soca superó en el 1.500 el récord nacional absoluto que pertenecía a Santiago Catrofe con 3.35.82 marcados en Niza el 12 de junio de 2021.
Soca, pupilo de Pablo Gardiol y oriundo de Vichadero, departamento de Rivera, es ahora dueño de los siguientes récords: nacional absoluto de 800 m, nacional absoluto, nacional indoor y sudamericano indoor de 1.5000 m, nacional absoluto, nacional indoor y sudamericano indoor de 3.000 m, nacional absoluto de 10.000 m, nacional, nacional absoluto, indoor y sudamericano indoor de 2.000 m, y nacional indoor y sudamericano indoor de 5.000 m.