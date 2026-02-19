Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Valentín Soca mejoró los récords nacionales y el sudamericano bajo techo del 1.500 m con una medalla de plata en Francia

El mediofondista de 23 años, oriundo de Vichadero, estampó una marca de 3.35.50 en Pas-de-Calais y mejoró tres récords en una misma competencia

19 de febrero 2026 - 21:59hs
Valentín Soca&nbsp;

Valentín Soca 

@AltetismoCAU

El atleta uruguayo Valentín Soca batió este jueves el récord nacional y sudamericano indoor en el 1.500 metros del Meeting Hauts de France en Pas-de-Calais, un encuentro que se disputó en el estadio Couvert en la ciudad de Lievin.

Además, como desde 2024 se llevan una lista única de récord sin importar si se hicieron en pista cubierta o al aire libre, Soca superó en el 1.500 el récord nacional absoluto que pertenecía a Santiago Catrofe con 3.35.82 marcados en Niza el 12 de junio de 2021.

Soca, pupilo de Pablo Gardiol y oriundo de Vichadero, departamento de Rivera, es ahora dueño de los siguientes récords: nacional absoluto de 800 m, nacional absoluto, nacional indoor y sudamericano indoor de 1.5000 m, nacional absoluto, nacional indoor y sudamericano indoor de 3.000 m, nacional absoluto de 10.000 m, nacional, nacional absoluto, indoor y sudamericano indoor de 2.000 m, y nacional indoor y sudamericano indoor de 5.000 m.

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Uruguay a la final: carrerón de Valentín Soca para clasificar a la definición del Mundial de Tokio 2025 en 5.000 m, mientras que Santiago Catrofe no pudo avanzar pese a su gran esfuerzo

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025
ATLETISMO

Valentín Soca terminó su participación entre los mejores atletas de los 5.000 m del Mundial de Tokio 2025

Temas:

Valentín Soca atletismo

Seguí leyendo

Las más leídas

 Christian Oliva
BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Pablo Lago
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Jadson Viera en la conferencia de este jueves
NACIONAL

Jadson Viera tras el empate de Nacional con Racing: "Estamos en un proceso", su charla con Oliva y la llegada de Mauricio Vera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos