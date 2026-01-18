Dólar
El Observador / Polideportivo / ATLETISMO

Valentín Soca, sigue rompiendo cronómetros: ahora consiguió el récord sudamericano indoor en los 1.500 m

El atleta uruguayo ya había conseguido una notable distinción el domingo de la semana pasada, y ahora sumó un blasón más a su notable carrera

18 de enero 2026 - 12:50hs
Valentín Soca

Valentín Soca 

@AltetismoCAU

Valentín Soca nuevamente volvió a parar los relojes en una carrera de corte internacional, al conseguir el segundo puesto en los 1.500 m de atletismo en el Antequera Indoor Match que se llevó a cabo en España.

Otra marca nacional para Soca

En el Antequera Indoor Match de España, Valentín Soca, con su segundo puesto en los 1.500 m de atletismo, consiguió un nuevo récord.

Washington Aguerre
Soca consiguió el récord sudamericano bajo techo.

El atleta uruguayo marcó un tiempo de 3.36.34, cuando la marca anterior estaba en 3.38.03 desde 2022 en poder del argentino Federico Bruno.

La victoria fue para el español Mohamed Attaoui con un tiempo de 3.35.65,

Soca tiene 23 años, nació en Vichadero y desde hace un par de años compite por la Baptiste University de Estados Unidos con un nivel excepcional.

Es poseedor además, de los récords nacionales de 800 m (1.48.80), 3.000 m (7.37.10) y 10.000 m (27.37.65), y también de los de 2.000 m (5.09.61), 3.000 m (7.34.10) y 5.000 m (13.14.09) en pista corta. Esos tres récords son también récords sudamericanos, a los que ahora le sumó el de 1.500 m.

Valentín Soca atletismo Santiago Catrofe récord 1.500 m

