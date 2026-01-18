Valentín Soca, sigue rompiendo cronómetros: ahora consiguió el récord sudamericano indoor en los 1.500 m

Valentín Soca nuevamente volvió a parar los relojes en una carrera de corte internacional, al conseguir el segundo puesto en los 1.500 m de atletismo en el Antequera Indoor Match que se llevó a cabo en España.

Cabe recordar que el domingo pasado consiguió la segunda mejor marca sudamericana de todos los tiempos en la prueba callejera de 10 k al finalizar en el cuarto puesto de la 10K Valencia Ibercaja by Kiprun en España con una marca de 27.21.

Con ese excelente registro, Soca quedó muy cerca del 27.16 de Santiago Catrofe que el 12 de enero del año pasado , en la misma prueba, impuso el récord nacional y también el récord sudamericano.

En el Antequera Indoor Match de España, Valentín Soca, con su segundo puesto en los 1.500 m de atletismo, consiguió un nuevo récord.

Soca consiguió el récord sudamericano bajo techo.

El atleta uruguayo marcó un tiempo de 3.36.34, cuando la marca anterior estaba en 3.38.03 desde 2022 en poder del argentino Federico Bruno.

La victoria fue para el español Mohamed Attaoui con un tiempo de 3.35.65,

Soca tiene 23 años, nació en Vichadero y desde hace un par de años compite por la Baptiste University de Estados Unidos con un nivel excepcional.

Es poseedor además, de los récords nacionales de 800 m (1.48.80), 3.000 m (7.37.10) y 10.000 m (27.37.65), y también de los de 2.000 m (5.09.61), 3.000 m (7.34.10) y 5.000 m (13.14.09) en pista corta. Esos tres récords son también récords sudamericanos, a los que ahora le sumó el de 1.500 m.