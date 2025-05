Autos eléctricos y energía: los escenarios que investigadores imaginan para Uruguay al 2040

Una investigación técnica titulada “Analysis of the Energy Impact of Electric Vehicle Integration in Uruguay”, desarrollada por investigadores de la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Brasil), analizó distintos escenarios de crecimiento de autos eléctricos entre 2025 y 2040, con el foco puesto en los impactos energéticos que podrían generarse si esa expansión es acelerada.