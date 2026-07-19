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Comunicado

Ante el episodio vivido en el programa Llenos de Mística, en el streaming de El Observador

19 de julio de 2026 23:47 hs

En El Observador creemos que el periodismo se construye a partir del respeto, el intercambio de ideas y la libertad para preguntar, opinar y ejercer la profesión sin descalificaciones ni agravios personales.

Esta noche, Juan Ramon Carrasco, invitado de Llenos de Mística, tuvo un comentario machista y totalmente fuera de lugar con la periodista Sofia Romano. Ante este episodio, expresamos nuestro absoluto repudio a este tipo de comentarios y nuestro respaldo a Sofía y a todo el equipo del programa, que actuó con profesionalismo, serenidad y criterio al pedirle al invitado que se retire.

Quienes forman parte de El Observador cuentan con el apoyo para desarrollar su trabajo en un ámbito de respeto mutuo. Ningún periodista debe ser objeto de destrato, intimidación o expresiones que busquen desacreditar su labor por el hecho de ejercer su profesión.

Como medio de comunicación, reafirmamos además nuestro compromiso con el protagonismo y el liderazgo de las mujeres en el periodismo y de la comunicación.

El Observador promoverá siempre un periodismo basado en el diálogo, el respeto y la pluralidad de voces, y repudiará toda conducta que atente contra esos principios, sin excepciones.

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