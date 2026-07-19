Comunicado

En El Observador creemos que el periodismo se construye a partir del respeto, el intercambio de ideas y la libertad para preguntar, opinar y ejercer la profesión sin descalificaciones ni agravios personales.

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Esta noche, Juan Ramon Carrasco, invitado de Llenos de Mística, tuvo un comentario machista y totalmente fuera de lugar con la periodista Sofia Romano. Ante este episodio, expresamos nuestro absoluto repudio a este tipo de comentarios y nuestro respaldo a Sofía y a todo el equipo del programa, que actuó con profesionalismo, serenidad y criterio al pedirle al invitado que se retire.

Quienes forman parte de El Observador cuentan con el apoyo para desarrollar su trabajo en un ámbito de respeto mutuo. Ningún periodista debe ser objeto de destrato, intimidación o expresiones que busquen desacreditar su labor por el hecho de ejercer su profesión.

Como medio de comunicación, reafirmamos además nuestro compromiso con el protagonismo y el liderazgo de las mujeres en el periodismo y de la comunicación.