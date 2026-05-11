River Plate, Rosario Central, Racing y Gimnasia completaron los cuartos de final del Apertura del fútbol argentino; mirá cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan

River Plate , Rosario Central, Racing de Avellaneda y Gimnasia y Esgrima La Plata ganaron este domingo sus partidos de octavos de final del torneo Apertura argentino y completaron el grupo de clasificados a cuartos.

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El sábado ya habían conseguido sus boletos a la ronda de los ocho mejores Huracán, que eliminó a Boca Juniors en La Bombonera; Belgrano, que venció a Talleres en el clásico de Córdoba, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors.

De esta manera, el martes se iniciarán los cuartos de final con los partidos Belgrano-Unión y Argentinos Juniors-Huracán , mientras que el miércoles lo harán Rosario Central-Racing y River-Gimnasia y Esgrima .

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River Plate sufre pero gana en penales a San Lorenzo

River Plate derrotó a un combativo San Lorenzo en definición por penales 4-3, tras empate 2-2, en un clásico electrizante jugado en su estadio, el Monumental, que fue una caldera.

"Esto es algo emocional, pero así sentimos el fútbol, por este club que amamos, esa energía que tenemos", destacó el colombiano JuanFer Quintero al borde de las lágrimas, ídolo de River desde la inolvidable final de Copa Libertadores 2018 ganada a Boca en Madrid.

El atacante Rodrigo Auzmendi enmudeció el Monumental al abrir la cuenta para el Ciclón a los 37 minutos.

Pero Marcos Acuña igualó a los 55 minutos para el Millonario y el partido se fue a la prórroga.

En el tiempo suplementario, Fabricio López (94') puso de nuevo en ventaja a San Lorenzo.

La derrota caía mal entre los hinchas de River, que abucheaban a sus jugadores, pero en la última jugada del partido un centro de Quintero (120+2') terminó convirtiéndose en el empate 2-2, llevando la definición a los penales.

El festejo de River Plate tras ganarle a San Lorenzo El festejo de River Plate tras ganarle a San Lorenzo

Incluso en la serie desde los doce pasos River sufrió. Quedó dos goles abajo, pero el Ciclón falló sus últimos tres remates y el Millonario festejó un sufrido triunfo con el remate final de Freitas.

"Nosotros tratamos de hacer las cosas bien. Fuimos merecedores del triunfo por todo lo que hicimos. Me pongo sentimental porque yo amo este club y el fútbol tiene este tipo de cosas, todo cambia en un par de minutos", agregó el volante cafetero.

En cuartos de final, River se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Lobo platense venció de visita en el último choque de octavos a Vélez Sarsfield por 1-0.

Un gol de Marcelo Torres de penal a los trece minutos le alcanzó al Lobo para llevarse la victoria, pese a jugar un rato largo con diez jugadores por la expulsión del defensa uruguayo Enzo Martínez a los 55'.

Rosario Central, al compás de Di María

Con un gol del estelar Ángel Di María, Rosario Central remontó 3-1 como local a Independiente este domingo.

Ángel Di María en Rosario Central Ángel Di María en Rosario Central @RosarioCentral

En el Gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario, el Canalla se hizo fuerte a pesar de arrancar abajo en el marcador.

"El equipo hizo un gran trabajo, demostramos que jugamos al fútbol, hicimos las cosas muy bien. Nosotros demostramos adentro de la cancha", destacó el Fideo Di María, de 38 años.

El paraguayo Gabriel Ávalos (35'), máximo artillero del campeonato con diez goles, puso en ventaja a Independiente. Pero, antes de llegar al descanso, Di María (45+2') anotó un empate esencial con un zurdazo clásico, típico de su sello.

El Canalla desequilibró con goles de dos juveniles, Giovanni Cantizano (83') y Elías Verón (90+2') y sentenció la suerte del Rojo.

Racing vuelva a la victoria

Rosario Central se enfrentará con Racing de Avellaneda, que venía de capa caída, pero resucitó en La Plata con un enorme triunfo por 1-0 de visita ante Estudiantes.

Cuando el cero en el marcador parecía inamovible, a los 89 minutos La Academia encontró la llave del triunfo. Un tiro de esquina cerrado fue cabeceado por Santiago Sosa para batir al portero uruguayo Fernando Muslera y anotar el tanto de la victoria.

"Hacía mucho tiempo que no podíamos ganar, así que siento mucha felicidad por este grupo. Hoy dejamos todo para ganar. Somos un grupo unido y no nos venían saliendo las cosas", destacó Sosa.

Racing cortó una serie de siete partidos seguidos sin victorias entre el torneo local y la Copa Sudamericana.

Alexander Medina en Estudiantes Alexander Medina en Estudiantes

A su vez, le puso fin a la buena racha del Estudiantes del técnico uruguayo Alexander Medina, que llevaba ocho encuentros sin derrotas y ahora se aferrará a la Copa Libertadores.

AFP