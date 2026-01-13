Oddone en Punta Tech: por qué el gobierno decidió aumentar el ticket de entrada para los nuevos residentes fiscales y su apuesta para que Uruguay sea un hub regional en conectividad aérea

Más crecimiento, más inversión y más productividad. Estos conceptos se repitieron durante la entrevista que el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone brindó al periodista Elliot Gotkine en el marco de la edición número 18 de Punta Tech en el Museo de Arte Contemporáneo (MACA) en Manantiales.

El principal evento de networking y tecnología del país reunió a más de 2.000 empresarios y ejecutivos , además de autoridades de gobierno como la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse .

Tras un cuarto de siglo de negociaciones, el próximo sábado en Asunción se firmará el histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, consultado al respecto el ministro reveló: “Si alguien me hubiera preguntado a mí hace dos años o un año y medio sobre la probabilidad de que un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur prosperara, mi respuesta era que era imposible que así ocurra”.

Pero los acontecimientos de los últimos meses, dijo, precipitaron una serie de decisiones, en particular en la Unión Europea y en Brasil, donde estaban las principales dificultades, que permitieron destrabar la negociación. “Sabemos que tenemos votos de países contrarios, necesitamos la aprobación parlamentaria todavía para que el proyecto prospere, pero en Mercosur, y en particular en Uruguay, estamos muy esperanzados”, reconoció y destacó que este hito permite seguir abriendo las economías “con una agenda que estaba muy estancada hace casi 20 años”.

Desde su visión este acuerdo beneficiará especialmente a productores primarios, empresas de tecnología e información y de servicios profesionales.

En concreto para la economía uruguaya el tratado supondrá, según las estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, un crecimiento del 1,5% del PIB, el aumento del 4% en exportaciones de bienes a largo plazo, un efecto favorable en el empleo de medio punto del PIB y un crecimiento a largo plazo de los salarios del 1%. A esto se suman efectos dinámicos como la recepción de nuevas inversiones y más oportunidades de negocio.

Cambios en tax holidays y el valor de vivir en Uruguay

En un contexto de pandemia y gracias a la flexibilización en tax holiday impulsada por la administración de Luis Lacalle Pou creció exponencialmente el número de extranjeros, principalmente argentinos, que adoptaron Uruguay como nueva residencia fiscal. En los hechos, los activos en el exterior de residentes fiscales uruguayos se multiplicaron por tres entre el 2019 y 2024. Esto sirvió como carnada para más inversiones e impulso, por ejemplo para transformar Punta del Este en una ciudad de todo el año.

En 2026 el escenario es otro, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que para obtener la residencia fiscal en Uruguay y su correspondiente exoneración impositiva sobre ingresos en el exterior se deberán invertir US$ 2 millones en real estate en lugar de los US$ 559.000 que se requerían hasta ahora en la compra de, al menos, una propiedad.

El ministro argumentó que a pesar del cambio la política del tax holidays sigue siendo atractiva y abierta para personas de alto patrimonio, “pero que al mismo tiempo los hace contribuir más de lo que lo venían haciendo porque hasta ahora el régimen tax-free era absolutamente gratis”.

“Lo que hacemos con este cambio es reafirmar el sistema, hacerlo más atractivo, más estable, pero al mismo tiempo haciendo valer lo que Uruguay es”, dijo Oddone y apuntó que ser residente fiscal uruguayo “hoy tiene un valor que no tenía hace 15 años”. “Somos un país de grado inversor, somos el país con menor nivel de desigualdad en América Latina, somos el país con mayor PIB per cápita corregido por paridad de poder de compra en América Latina”, sostuvo el ministro y agregó que Uruguay tiene “un modelo de convivencia que es un ejemplo en la región”.

Consultado por la posibilidad de que este cambio ahuyente futuras inversiones o residentes fiscales, el ministró señaló que este tema le implicó un gran número de reuniones con actores vinculados y contribuyentes en las cuales brindó las explicaciones correspondientes para darles certezas de que el país lleva "un rumbo claro" y tiene la necesidad de contar con más recursos para favorecer su modelo de convivencia. “Tenemos que atacar problemas de seguridad, de pobreza infantil y para eso necesitamos recursos y creo que es una buena práctica poder hacer que las personas que tienen recursos puedan participar de ese financiamiento”, opinó.

Más conectividad aérea para favorecer inversiones

Punta Tech se consolidó como el encuentro de negocios y tecnología más relevante de Uruguay y también el más cosmopolita. A lo largo de la Tech Week que se conformó alrededor del evento es habitual escuchar acerca de las complicaciones de los visitantes para llegar al país desde distintos puntos del mundo. El periodista británico se hizo eco de estos comentarios y consultó al ministro sobre la conectividad aérea en Uruguay y cómo van a llegar las inversiones que el país necesita si no hay frecuencias que acerquen a los empresarios.

“La conectividad aérea de Uruguay es un problema que me consta que el Ministro de Turismo, Pablo Menoni, tiene en su centro de atención y que desde el Ministerio de Economía queremos ponerle todo el énfasis”, sostuvo el secretario de Estado y apuntó que es “un trabajo de largo aliento”.

“El gobierno está trabajando en poder hacer de Montevideo un hub de conectividad aérea de la región. Algo que no es sencillo, tenemos cielos todavía muy regulados en América del Sur, pero créanos que estamos trabajando con aerolíneas que son expertas en desarrollar hubs en sus países de origen para ver la posibilidad de tener en Montevideo un hub regional”, señaló.

Los activos de Uruguay para crecer

Para el ministro la tan reconocida estabilidad uruguaya es un activo que posee el país en un "mundo tan impredecible y tan incierto" al igual que la capacidad de resiliencia ante shocks externos. "Yo reconozco que ese exceso de estabilidad puede a veces ser conspirativo contra la tendencia a innovar, a asumir riesgos, pero creo que Uruguay es un país donde los negocios maduran lentos, donde las oportunidades de negocio se construyen paso a paso porque precisamente es un lugar donde uno construye negocios que no se caen de la noche a la mañana".

En ese camino de crecimiento que el gobierno espera recorrer la productividad es, para Oddone, la clave. "Para eso se necesita más inversión, más capital humano y más innovación. En esos tres puntos el gobierno está trabajando de manera decidida", indicó y mencionó la aprobación de nuevas medidas para promover la inversión y el presupuesto que tiene como tema central la educación. Además destacó la creación de la agencia Uruguay Innova y del fomento de la inversión física a través de la Comap.

La posición del gobierno uruguayo sobre Venezuela

El ministro de Economía y Finanzas sostuvo que Venezuela “está en un momento disruptivo de intervención internacional en un país donde había un régimen que Uruguay no reconocía”. Hizo hincapié en que Uruguay adhiere a su posición histórica de no intervenir en países soberanos para la resolución de conflictos internos y por lo tanto consideró inconveniente la intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos.

Para Oddone es prematuro aún hacer una evaluación de las consecuencias económicas de este evento, en particular, sobre los efectos que pueda tener en el mercado del petróleo. “Estamos expectantes, pero la posición de Uruguay es condenar en primer lugar a la intervención militar y a su vez ratificar que Uruguay no reconocía el régimen del presidente Maduro”.

Inteligencia artificial en el Estado

La burocracia y la lentitud en trámites o procesos son puntos de dolor que la inteligencia artificial permite resolver rápidamente en las empresas. Lo mismo sucede en el ámbito público y por eso el gobierno trabaja para aplicar las nuevas tecnologías también a la operativa del Estado.

“Estamos asumiendo un desafío muy importante en avanzar en la incorporación de procesos de automatización e inteligencia artificial en varios ámbitos de los servicios públicos, en salud, en defensa, en educación, en la atención al ciudadano”, destacó Oddone y afirmó que desde el gobierno no se mira a la IA con temor, “ queremos embarcarnos en ese proceso”.

En este sentido, abogó por potenciar las oportunidades “para quienes innovan, para quienes son creativos, para quienes tienen talento, ocurran,pero al mismo tiempo sin hacer que eso haga de esta sociedad una sociedad más excluyente y menos inclusiva”.