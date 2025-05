Martín Lema: a los cuidacoches "hay que buscarle otro tipo de actividad, sin que salgan perjudicados"

Necesita los votos del Frente Amplio. En las elecciones nacionales , la coalición de izquierda tuvo el 51,91% de los votos en el escrutinio primario y la coalición tuvo un 38,92%. Lema entiende que estas elecciones son diferentes, que no responden a camisetas partidarias, y que puede lograr el apoyo de los frenteamplistas. Apela a este voto, pero se niega a hacer una "puesta en escena" que implique decir lo que no piensa: así que propone, por ejemplo, cerrar TV Ciudad y privatizar el sistema de recolección de basura.

Entrevista a Martín Lema

Solés pedirle el voto al votante del Frente Amplio, que tiene sentido porque en Montevideo son mayoría, pero sos consciente que propuestas como cerrar TV Ciudad o privatizar el servicio de limpieza le van a hacer ruido a este electorado, ¿no?

Yo pido una oportunidad con respeto, con humildad y con autenticidad. No tengo interés de que alguien vote o me deje de votar en función a una puesta en escena. No quiero ser rehén de una elección para no decir lo que pienso. Y yo estoy siendo coherente cuando hago esos pedidos porque estoy haciendo referencia que no es una elección vinculada a las camisetas partidarias, sino puramente a la gestión. Yo no estoy hablando de un canal a favor o en contra, por ejemplo. Estoy hablando de abrir servicios que hoy no tenemos y que tengo que ser creíble de cómo le voy a poner el foco desde el esfuerzo de los recursos humanos y los recursos económicos para hacerlos cumplir.

¿Qué pasaría con los trabajadores de TV Ciudad?

Todo se va a hacer con mucha empatía. Desafíos en el territorio que tengan que ver con la comunicación o con la llegada a los montevideanos siempre pueden aparecer. Si hay necesidad de aspectos informativos, se van a establecer en diferentes formatos. Siempre con empatía con los procesos, reasignando, viendo cómo fortalecer ciertas áreas...

La candidata del FA, Verónica Piñeiro, te ha criticado por vivir en un barrio privado (de Canelones además). ¿Qué le respondés a esa caricatura que puede haber de vos de que no nos una persona del pueblo, una persona de barrio?

Cuando me pegan desde el continuismo lo entiendo porque como no tienen resultados a exhibir la preocupación es donde yo duermo. Por otro lado, no siento el estigma ese para nada. Nací en Jacinto Vera, después me desarrollé en Malvín. Iba a la escuela y liceo del Elbio Fernández, que iba todos los días al centro porque mi mamá era maestra y yo estaba becado. Mis primeras experiencias laborales fueron con 15 años porque la cosa estaba complicada en mi casa. Mi papá se dedicaba al catering, principalmente hacía cumpleaños de 15 y casamientos, y yo trabajé de bachero, mozo, todo. A los 18 años trabajé en un pool en Michigan y Orinoco y metía horas y horas y horas. Fui a la Facultad de Derecho pública, que la mayor cantidad de tiempo la hice trabajando y militando. Estoy muy orgulloso de todo el sacrificio, de los valores que me han inculcado y por eso es que no me siento identificado con eventuales estigmas que se pueden llegar a dar.

Tu compañera de Coalición, Virginia Cáceres, hizo algunos propuestas quizás difíciles de hacer, pero que permiten ilusionar a la población, como reactivar la Estación Central o hacer un Ferry que vaya desde el Cerro a Ciudad Vieja. ¿A tu campaña le faltó algo así?

La ilusión de tener a Montevideo limpio, ágil, ordenado, iluminado, con infraestructura y buena convivencia, a mí es algo que me ilusiona todos los días. En materia de movilidad, la primera etapa empieza por las veredas, tenemos un plan de asumir la competencia en el arreglo de las veredas y la construcción en los lugares donde no hay. La segunda etapa son las paradas de los ómnibus; hablé del relevamiento muchas veces en las 3.600 paradas, dando un mayor resguardo. En lo que tiene que ver con el tránsito hemos hablado de una batería de medidas que van a agilizarlo. En materia de seguridad, si la inseguridad preocupa a los montevideanos, va a preocupar al intendente. Y hay herramientas del gobierno departamental que pueden contribuir con interrumpir una trayectoria delictiva o con prevenir o con disuadir. Cuando tuvimos la reunión con el ministro del Interior (Carlos Negro), yo le dije: "ministro, mire que si yo gano, el teléfono con usted va a estar en forma permanente".

Candidatos de la coalición por Montevideo. Roque García, Martín Lema y Virginia Cáceres

¿Van a hacer algún acto juntos con los otros candidatos de la Coalición Republicana? Hasta el momento no lo han hecho.

A mí me gusta cerrar la campaña, en el mismo formato que me gusta la gestión, que es en territorio. Entonces nosotros el miércoles vamos a hacer movilizaciones en todos los barrios porque preferimos, en vez de convocar a toda la militancia y demás en un solo punto para que el candidato hable, yo quiero que la gente tenga presencia en las esquinas, en los barrios, en ferias, y yo ir pasando a saludar por todas las que pueda.

Ahora quedan pocos días, pero nunca se decidió hacer un acto todos juntos. Ahí la idea de partido (Coalición Republicana), pierde un poco de fuerza.

Tenemos muy buena relación entre los tres. Hemos participado en actos juntos, lo que pasa es que estratégicamente definimos que, como cada uno tiene su trayectoria, su tradición, ir acumulando cada uno mostrando su impronta. Los tres estamos de acuerdo que este proceso de continuismo está agotado.

En un momento el Partido Nacional iba a ir todo en una sola lista en Montevideo, pero finalmente eso no pasó. La lista 22 de Santiago Caramés va por su propio lado. ¿Te decepcionó eso?

No, yo soy agradecido de todo aquel que está militando para intentar ganar la elección y transformar Montevideo. De la lista 1 hicimos el lanzamiento en su momento, después alguno definió complementar con otras expresiones.

Martín Lema en la presentación de su lista para las departamentales de Montevideo

¿Cuál es el tema con la Ley de Faltas? ¿Cómo puede ser que ustedes, incluso cuando estaban en el gobierno, decían y dicen que la intendencia no la aplica y la intendencia dice que sí?

Yo puedo dar fe que no la cumplían. De hecho hay diferentes acciones que están a cargo de la intendencia que no las llevaron adelante y que eso altera la convivencia. Obviamente hay coordinación con el Ministerio del Interior y demás, pero la intendencia cuenta con policías eventuales. Por otro lado, los cuidadocoches irregulares no pueden estar y hay que fiscalizar y actuar en consecuencia; eso está muy propenso a generar una ocupación indebida de espacios públicos. Sobre los que están en forma regular, hay que buscar que sin que salgan perjudicados por la actividad, puedan disponer de otro tipo de actividad que no sea efectivamente la de cuidacoche.

¿Tratarías de que hubiese menos cuidacoches?

Por ejemplo, llevando adelante alguna participación que pudiera ser en inmuebles que estén en propiedad de la intendencia.

Volviendo a la gente en situación de calle... Lo que dicen en la intendencia, respecto a la Ley de Faltas, es que ellos no detienen, sino que lo hace el Ministerio del Interior. ¿Vos decís que con los policías eventuales que tiene la intendencia los podría sacar?

Sí, cosa que el Mides no podía. Por algo ellos tienen policías eventuales.

La Ley de Faltas contempla una pena para quien no responde a las intimaciones de irse que implica días de trabajo comunitario. ¿Te parece que eso es lo mejor? ¿O qué hacés con la persona?

Está ahora la ley de hospitalización involuntaria, yo creo que pasa mucho más por ahí. No quiero mezclar, pero digo que herramientas distintas tenemos. Ahora, cuando hablamos de Ley de Faltas, sacá el tema del desenlace de cómo está planteado como falta, vos no podés permitir que se instalen sin decirles que no pueden estar ahí. Si la persona sabe que la van a sacar, hay mucho más probabilidades que acepte el día de mañana ir a un resguardo como un centro, un refugio, que va a ser con condiciones mucho más humanitarias que estar en la calle.

¿Vos entonces llevarías a alguien ante la Justicia?

Sí, yo cumpliría a rajatabla la Ley de Faltas, pero más allá de eso tenés varias herramientas y hay que trabajar con mucha coordinación, con mucho sentido común y también con empatía. Tenés la ley de hospitalización involuntaria. Nueve de cada diez personas en intemperie consume sustancias psicoactivas, hay un tema de respuesta sanitaria que evidentemente hay que poner sobre la mesa.

El estado de los cementerios públicos es bastante cuestionable. Hay muchísimos panteones rotos, por ejemplo. ¿Planteás algo al respecto?

Es un tema del que estoy hablando mucho. Lo que está en nuestro programa es que a los tres meses de asumir el gobierno, si así nos eligen, tenemos que tener todo un relevamiento de las condiciones de los cementerios en cuanto a la seguridad, la accesibilidad y la infraestructura. Hay un tema muy humano y muy sensible que tiene que ver con el respeto y la dignidad con la cual muchas personas le dan el último adiós a seres queridos. Tiene que ser un tema que la intendencia se meta. Y también es un tema de patrimonio.

Sobre la limpieza, has dicho que en un año tiene que haber resultados. ¿En cuánto tiempo estaría en funcionamiento el sistema tercerizado?

En la primera semana de gestión se tiene que terminar de redondear, con algunas consultas, el pliego y la publicación correspondiente. En funcionar demoraría lo que lleve el proceso jurídico. Pero eso es una herramienta. Vamos a restaurar las papeleras, aumentar el barrido, hacer hidrolavado, evitar la contaminación visual en graffitis no autorizados. Ya estamos haciendo un reconocimiento de territorio de los lugares más complejos que tienen que ver con la falta de frecuencia de recolección. Te puedo decir qué barrios hoy estuvieron 5, 6, 7 días sin que pase el camión a recoger el contenedor.

Lanzamiento de la candidatura de Martín Lema

¿Qué barrios son?

Cerrito, Atahualpa, Casavalle, Piedras Blancas, etc. Después, en Casavalle hay calles con un basural permanente. Esos temas los tenés que enfocar como una emergencia sanitaria, porque pone en riesgo la salud. Enfocarlo como una emergencia te permite golpear una cantidad de puertas, en forma permanente, de otras instituciones, de otras colaboraciones.

El exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, fue imputado por siete delitos de corrupción. ¿Qué pensás sobre el caso? ¿Como gran parte del Partido Nacional le atribuís la responsabilidad a una Fiscalía "politizada"?

A ver, ¿a quién le gusta que quien esté a cargo de investigarte genere publicaciones que muestren un desprecio por una colectividad que vos representás? A nadie le gustaría. En este caso, Guillermo desde el minuto uno defendió con absoluta determinación su inocencia. Hubo una movilización ciudadana que lo conoce, que tiene cercanía, haciendo valer a su persona. Y lo mejor de todo, es que estamos a días donde la gente, que no hay nada desde el punto de vista democrático más justo, va a definir.

¿Pero el Lema intendente que querés ser, se siente identificado con la manera de Besozzi de ser intendente?

Me gusta actuar de acuerdo a mis convicciones en todo, no en función de otras convicciones, sea quien sea. No dejo, aparte de eso, de hacer una referencia muy personal sentida a Guillermo Besozzi, a quien considero una gran persona.