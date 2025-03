Cinco horas de duelo entre Zunino y Barrios Bove por números de la IMM: de acusaciones al gobierno Lacalle Pou a la "extensa e innecesaria" presentación sobre Cultura

ENTREVISTA Bergara sobre TV Ciudad: "No hay medio que no tenga algún sesgo, la clave es que haya diversidad de voces"

Zunino respondió diciendo que el gobierno tiene deudas con la intendencia de $1.000 millones y que "son fondos que deberían haber ingresado y no están". "Eso es parte de una situación en la cual uno no esperaba cierto deterioro en los sistemas de pago del gobierno nacional que llevaran a una deuda de tal magnitud", sostuvo. Según Zunino, esta deuda empezó "básicamente a partir de mediados del 2023".

Durante la sesión en la Junta, que duró alrededor de cinco horas y media, el intendente volvió a responder la misma pregunta.

El argumento de Zunino

Alrededor de las 20:30, Barrios Bove dio una introducción al llamado a sala. Cuando llegó su turno, Zunino empezó su oratoria corrigiendo al edil por haberlo llamado escribano, y no economista, y cuestionando su mención al "ama de casa" porque corresponde a un "modelo patriarcal". (El edil había comparado la gestión económica de la intendencia con la que tiene un "buen padre de familia", una "buena madre de familia" o una "buena ama de casa").

Luego, Zunino dio inicio a su exposición donde volvió a apuntar, como lo ha hecho en los últimos meses, a la presunta discriminación del gobierno nacional encabezado por Luis Lacalle Pou. El intendente y luego también el actual director de Recursos Financieros, Enrique Barrenechea, mostraron diapositivas que ilustraban este punto.

Dijeron que entre 2019 y 2023, bajó un 20,6% el monto total transferido desde el gobierno a Montevideo, mientras que en el interior del país, en ese plazo, bajó solo un 7,9%. Que Montevideo es el departamento que menos dinero recibió del gobierno y Flores –que según dijo Zunino tiene menos pobreza que el departamento capital– fue el más beneficiado. Que los organismos públicos, en los últimos cuatro años, han acumulado una deuda de $1.000 millones con la intendencia. Que tras el cambio en la rendición de cuentas que se votó en 2023, donde se habilitó el pago de la patente de rodados sin tener antes que pagar las deudas por multas, generó en 2025 una pérdida de recaudación a la comuna de $127 millones. Que la modificación de tipo de cambio que se usó en 2024 para calcular la emisión de patente generó un impacto de $500 millones (en 2023 se usó como tipo de cambio $42,151 y en 2024 se usó el monto de $38,924). Todo esto sin contar que Lacalle Pou discontinuó el Fondo de Infraestructura Metropolitana, que les daba unos US$ 100 millones.

En su exposición inicial, Zunino defendió la situación financiera de la intendencia y usó como argumento las "lógicas de financiamiento" a las que accede Montevideo. "Muchas veces podemos quedarnos en el debate, si estamos mejor o peor en términos financieros, pero yo creo que hay una cuestión que vale la pena fijarnos. Es si el mercado financiero nos quisiera prestar o no. Si el mercado financiero nos quiere prestar incluso a dinámicas de largo plazo es porque en realidad, ellos no son altruistas, entienden que les vamos a pagar".

"El tiempo que necesite"

Además de Barrenechea, a Zunino lo acompañaron en la sesión otros dos jerarcas: el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, y la directora de Cultura (desde que renunció María Inés Obaldía), Débora Quiring.

Ambos departamentos han estado en la mira tras el conocimiento de la situación financiera compleja de la intendencia. Según informó El Observador, fuentes de la comuna indicaron que, a mediados de 2024, Recursos Financieros pidió restringir los gastos en la intendencia y Desarrollo Ambiental y Cultura fueron los que más dificultades tuvieron para cumplir con el pedido. Por otra parte, los recortes que ha hecho la intendencia en el área de Cultura generaron en las últimas semanas varias consecuencias, y hasta conflictos con trabajadores, por ejemplo, en TV Ciudad.

Las intervenciones de Moncecchi y de Quiring fueron largas y apenas hicieron referencia a números de años anteriores, si bien la directora de Cultura sí informó el presupuesto de su departamento en 2025.

Moncecchi hizo un recuento de lo que hizo esta administración en lo que refiere a Desarrollo Ambiental y, entre otras cosas, recordó el préstamo del BID que la Junta no le aprobó en 2022.

Quiring se explayó sobre lo que ha hecho Cultura en los últimos meses, y lo que hará en los siguientes, y se permitió entrar en detalle en eventos específicos. Profundizó sobre un boceto de Juan Manuel Blanes que se presentó en febrero en el Museo Blanes y habló del director de animación japonés, Hayao Miyazaki, al referirse al concierto que hizo, también en febrero, la Banda Sinfónica de Montevideo interpretando canciones de las películas de Studio Ghibli.

Cerca de las 23:30, la propia Quiring advirtió que la exposición se estaba volviendo larga y dijo que "las caras de los ediles" les pedían a los jerarcas que fueran "más rápidos".

Sin embargo, el presidente de la Junta, el frenteamplista Claudio Visillac, la interrumpió para decirle: "tómese todo el tiempo que necesite para poder expresar todo lo que está en la diapositiva".

"No ponga esa cara"

Cerca de la medianoche, cuando las horas de palabras y diapositivas habían adormilado a los ediles y a las personas que miraban desde las gradas, Zunino volvió a tomar la palabra y, junto a Barrios Bove, le volvieron a inyectar energía a la noche.

"No tenemos elementos que nos hagan pensar en consideraciones de dificultad. Entendemos que hay ciertos alarmismos generados por parte de ciertas facciones de prensa que, más que prensa, son operadores", dijo el intendente.

El edil tomó la palabra y dijo que se había hecho una "extensa e innecesaria presentación" por parte de Moncecchi y Quiring. Barrios Bove dijo que el llamado a sala aprobado por la Junta días atrás no hacía referencia a estos departamentos.

Además, dijo que "los temas financieros no fueron explicados y los recortes tampoco fueron explicados".

El punto más intenso de la sesión llegó cuando Barrios Bove afirmó que, si la intendencia hablaba de discriminación por parte del gobierno nacional, debía antes analizar lo que hacía con sus propios municipios.

"El Municipio C recibe $251 millones y el Municipio F apenas $160 millones", dijo y apuntó a que el primer municipio está bajo poder frenteamplista y que el segundo es del Partido Nacional. Según el edil, justamente el Municipio F tiene problemas de "necesidades básicas insatisfechas" por lo que debería recibir más dinero

"Los vecinos del municipio van a decir que esta administración sesgaba los recursos por una administración que estaba gobernada por el Partido Nacional", dijo Barrios Bove. Al advertir una reacción de Zunino, continuó: "No le moleste porque eso es lo mismo que usted está diciendo, señor intendente. No le moleste, no ponga esa cara".

El intentende hizo un gesto con las manos, simulando bocas que se abren y se cierran, y generó un estallido de indignación en los ediles opositores.

Después de que el presidente de la Junta, Claudio Visillac, le pidiera que continúe, a Barrios Bove afirmó que "durante años" las autoridades de la intendencia subestimaron a los ediles. "Yo no voy a actuar con la misma soberbia que he tenido que soportar durante todas las comparecencias en las rendiciones de cuentas", dijo. De todas formas, aprovechó, siendo abogado, para corregir al director de Recursos Financieros por cometer un error sobre un tema legal. (Eventualmente al tomar la palabra, Enrique Barrenechea dijo que "por suerte" no era abogado. "No lo podría ser por cómo soy y cómo veo que ejercen la profesión", añadió).

Barrios Bove continuó quejándose del trato de la intendencia. "Cada vez que pedimos un pedido de informe nos dice 'vaya a mirar la web y busque la resolución'. Eso no es una respuesta. Y eso es lo que ha ocurrido acá. El señor intendente ha faltado a la convocatoria".

"No pido los números al detalle, departamento por departamento, cuenta por cuenta, rubro por rubro, inciso por inciso... Simplemente los tres titulares: ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿Tenemos déficit o no tenemos déficit? Y esos números no están ahí", sostuvo.

Zunino, por su parte, reconoció que fue un error haber hecho el gesto que generó molestia en los ediles y pidió disculpas.

"A veces algún poco de temperamento me lleva a hacer alguna cosa que fue indebida y creo que vale la pena reconocerla, pero también es parte del mecanismo de agresión sistemática que venimos recibiendo aquí", sostuvo el intendente.

"Efectivamente las respuestas que estuvieron planteadas, y que tienen que ver con la situación financiera, están contestadas", dijo Zunino sobre la presentación.

Sobre los municipios, el intendente señaló que el presupuesto de este nivel de gobierno se compone principalmente de las partidas presupuestales que le da la intendencia y del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios (FIGM). Dijo que los municipios A, D y F reciben un componente "muy pero muy fuerte" de dinero, principalmente en referencia a este último fondo, y que por eso se busca compensar a los otros municipios.

Después de cinco horas

A medida que la noche se acercaba a la madrugada, las barras fueron perdiendo gente. Poco antes de la 1:00, y después de haber estado horas viendo la sesión, la candidata a la intendencia por el Partido Colorado, Virginia Cáceres, se fue.

"Después de cinco horas de escuchar los argumentos, la convocatoria no tuvo el resultado esperado. El intendente y su equipo no lograron dar las respuestas para las cuales fueron citados: la situación presupuestal de la intendencia", dijo Cáceres a El Observador.

"Seguimos sin tener información certera, pero sí confirmando que hay una voluntad de instalar un relato que pretende excusar a la administración de su inoperancia para la gestión de los recursos y trasladarle esa responsabilidad al gobierno nacional", añadió la candidata colorada.

Por otra parte, jerarcas de la intendencia –como la directora de Limpieza, Marta Garagorry, y el director de Desarrollo Económico, Gustavo Cabrera– se mantuvieron en las gradas hasta el final.

En lo que refiere a los ediles, a lo largo de la sesión algunos dejaron también situaciones bizarras. Por ejemplo, la odisea del edil colorado Tulio Tartaglia para ver los números pequeños de una gráfica. O el curioso inicio de intervención de la edila blanca Adriana Balcárcel cuando dijo que, como no le "cerraban algunas cosas", buscó en internet y encontró, gracias a la inteligencia artificial, el concepto de que "las finanzas no se tratan de números, se tratan de emociones".

Sin embargo, aunque la mayoría de representantes pasó desapercibida en la sesión, al final varios intervinieron, a favor o en contra, dependiendo de si eran oficialismo u oposición, sobre la exposición de los jerarcas. Los de la coalición, a medida que Visillac les daba la palabra, le agradecían primero a que Zunino hubiese ido a la Junta –a diferencia de Carolina Cosse– y planteaban después la pregunta de cómo era posible que se hubiera encontrado una situación financiera peor de la que preveía cuando era director de Recursos Financieros.

"Había algunas dificultades adicionales producto de algunas variables que efectivamente tuvieron algún desempeño peor de lo que nosotros habíamos entendido", dijo Zunino y apuntó, además de a las decisiones del gobierno de Lacalle Pou, al tipo de cambio que se tomó para el valor de las patentes.

De todas formas, volvió a quitarle gravedad al contexto financiero de la intendencia. "Seguimos insistiendo que la situación es estable y sólida", sostuvo.

Con la mayoría que tiene en la Junta Departamental, los ediles del Frente Amplio aprobaron una declaración donde compartieron los argumentos de Zunino. Además, valoraron que el intendente y los directores brindaron "abundante información sobre el objeto de la convocatoria" y realizaron "las aclaraciones pertinentes respecto a la situación financiera de la Intendencia de Montevideo".