En el "próximo periodo" se va a "notar claramente" una mejora en la limpieza de Montevideo, según director de la IM

"Ya se están viendo esos resultados. No sé si están llegando al día a día de la población, pero nosotros vemos cosas que sabemos que están mejor", afirma.

20240816 Arroyo Miguelete. (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Qué hizo esta administración por la limpieza de Montevideo?

Moncecchi enumera lo que hizo este gobierno departamental para mejor la limpieza.

Se cambió a una recolección diaria de residuos en algunos barrios. En algunas cooperativas se pasó a un sistema de contenedores internos. En otras zonas se retiraron los contenedores y se hace recolección manual.

Se estableció una estación para restos de podas y actividades de jardinería en el Museo y Parque Fernando García. Se abrieron dos ecocentros para recibir materiales reciclables. Se incorporaron también puntos de bolsones para tirar residuos reciclables.

Se puso el servicio de recolección de voluminosos –como muebles y electrodomésticos– que se recuperan con el plan Montevideo Integra. Se inauguró la planta de transferencia que, según Moncecchi, permite mejorar la eficiencia en el oeste. Se extendió en 2021 a todo el departamento el servicio del 092 250 260, un WhatsApp –estrenado por la anterior administración en 2020– para denunciar basura fuera del contenedor. Se aumentó el número de motocarros que justamente pasan a juntar la basura tras las denuncias.

Motocarro de la Intendencia de Montevideo Foto: Intendencia de Montevideo

Pero en mayo de 2025 habrá elecciones municipales y aunque suele decirse que el Frente Amplio corre con ventaja para retener el poder, en la coalición de izquierda últimamente han competido diferentes candidatos, con sus diferentes proyectos y equipos. ¿Es seguro que la siguiente administración seguirá con el plan que, según Moncecchi, está dando resultados?

"Lo que nosotros vamos a poner sobre la mesa es todo lo que construimos y cuál es nuestra visión estratégica hacia adelante. Como parte de la discusión del programa del Frente Amplio de las departamentales, obviamente vamos a aportarlo. Después la impronta de cada uno, la define quien gane", dice el director de Desarrollo Ambiental.

Damián Pintos es el responsable de la estrategia de datos de la intendencia y es asesor de la dirección que encabeza Moncecchi. A su criterio, "hay algunas dimensiones" en la forma de gobernar que "ya son acuerdos desde hace tiempo".

"La transparencia, gobernar basado en evidencia. Eso es fundamental para el debate democrático... No creo que estemos yendo para atrás", señala.

Hace unos días, la intendencia dejó disponible en su página web un mapa con las denuncias de basura fuera de contenedores. Más datos sobre limpieza y gestión de residuos se pueden ver en este otro link a la web de la comuna.

Diferentes problemas por barrios

En el mapa nombrado se pueden separar tres problemas: basura fuera del contenedor, contenedor desbordado y residuos esparcidos. No es que las personas al denunciar tengan que elegir uno de estos tres para describir la situación, sino que es una clasificación que hace la intendencia.

El mapa muestra que diferentes zonas de la ciudad tienen diferentes problemas.

En la periferia el principal es la clasificación irregular. "Gente que recibe residuos, los clasifica y desecha en basurales o en cursos de agua". "Eso lo trabajamos en el programa Áreas Liberadas y es un problema complejo porque además ahí juegan empresas también que tiran recibos en lugares... Hemos trabajado muchísimo en los temas de fiscalización en esto", continúa.

En el caso del centro, apunta al problema del hurgado: personas que buscan objetos de valor o comida en los contenedores. "Si vos mirás el mapa vas a ver que más o menos el 80% de los reclamos en el centro y alguna zona de Pocitos, son por hurgado", señala. Este es un fenómeno asociado a las personas en situación de calle, cuya cantidad ha crecido en los últimos años.

Desde la intendencia suelen señalar al gobierno nacional por su cuota de responsabilidad y viceversa.

Foto de archivo de un contenedor lleno y con basura afuera Foto: Leonardo Carreño

Otra cosa que sucede es que se deja basura alrededor del contenedor. "Ahí puede tener que ver también con una disposición de vecinos o de comercio, por eso también trabajamos mucho en la fiscalización de comercio".

"Y te queda un 5% que son contenedores desbordados. Quiere decir que se te desbordó el contenedor antes que pasara el camión", dice Moncecchi. De todas formas, según él, la intendencia ha trabajado para que esto pase menos. "Es una tendencia que ha venido bajando sistemáticamente, si lo ves en el mapa lo ves clarito, porque hemos mejorado la eficiencia en la respuesta, lo cual no quiere decir que no nos pase", sostiene.

Por otro lado, está la costa del sudeste. "Más contra Carrasco tenés todo el tema de la poda", dice Pintos, asesor de Moncecchi. Se dejan bolsas con restos de podas al lado del contenedor, lo que se tipifica en el mapa también como basura fuera del contenedor.

"Otra cosa es voluminosos: hago un arreglo en mi casa y apoyo al lado del contenedor un bidet. Y a veces pensando: 'si lo dejo acá va a pasar a alguien y se lo va a llevar', pero es un problema humano. O sea, para nosotros el costo de mandar un motocarro a levantar eso, es un motocarro que yo podría estar mandando a limpiar acá (en el centro) donde tengo un problema de hurgado", continúa Pintos.

La caída desde 2004

Según el Monitor de Opinión Pública de Montevideo, en los primeros años del siglo XXI la evaluación de los ciudadanos era muy positiva respecto a la limpieza de la ciudad.

En 2004 un 67% de los encuestados consideraba bueno o muy bueno el funcionamiento de la intendencia sobre este tema. Desde entonces empezó a bajar hasta un piso de 22% en 2016.

En los últimos años, la evaluación osciló entre un poco por encima y un poco por debajo del 30%. En 2020 era del 30%, en 2021 del 25%, en 2022 subió al 35%, en 2023 bajó al 31% y en 2024 –hasta los resultados del mes de abril a los que accedió El Observador– volvió a bajar a 26%.

Monitor de Opinión Pública de Montevideo: evaluación del funcionamiento de la IM en la limpieza de la ciudad Equipos Consultores

Específicamente sobre recolección de basura, los encuestados evaluaron también cada vez peor, en los últimos tres años, el desempeño de la intendencia. En 2020 era de 43%, en 2021 de 33%, en 2022 creció trece puntos hasta un 46%, pero en 2023 cayó a 41% y en 2024 volvió al 33% –según los datos de abril–.

Monitor de Opinión Pública de Montevideo: evaluación del funcionamiento de la IM en la recolección de basura Equipos Consultores

¿Cómo pudo haber mejorado la limpieza, como dice Moncecchi, si la ciudadanía evalúa esta área cada vez peor?

"Es difícil desentrañar las opiniones, de dónde vienen, porque vienen de muchos factores", dice Moncecchi.

Él apunta a tres causas. Dice que se hizo un "proceso de cambio bastante importante" y que eso "tiene sus tropezones" y sus ajustes.

También señala que algunas decisiones, incluso bien evaluadas por la comuna, terminaron afectando alguna zona del sistema. "Hubo lugares donde por acciones propias, como sacar residuos de los cursos de agua, en el 2022 la cantidad de residuos que entró a Felipe Cardoso aumentó un montón", dice en referencia al programa de Áreas Liberadas.

Finalmente apunta a la cantidad de personas en situación de calle y el hurgado. "No es que le estamos echando la culpa a la gente en situación de calle, estamos diciendo que hay un problema. Es lo que nos dicen los datos que tenemos, no es un juicio de valor", dice el director de Desarrollo Ambiental.

De todas formas, entiende que su gestión está en el rumbo correcto. "Y por supuesto estamos leyendo la realidad todo el tiempo. Siempre hay cosas para mejorar".

El préstamo que no fue

Aunque Moncecchi considera que la intendencia está en un buen rumbo respecto a la limpieza y dice que en el próximo periodo eso se va a "notar claramente", apunta a un factor para acelerar el proceso.

"Si vos lo que querés es Europa o Japón necesitás una inversión grande", advierte y recuerda el caso del préstamo fallido del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) por US$ 70 millones para invertir en limpieza y en evitar inundaciones.

En abril de 2022, los ediles de la oposición en Montevideo no dieron los votos en la Junta para aprobar el préstamo. La por entonces intendenta Carolina Cosse dijo: "No nos quieren dejar limpiar Montevideo, no nos quieren dejar trabajar".

"Yo confío en que en el próximo préstamo BID se entienda que los residuos tienen que ser el objeto de una inversión estratégica grande", dice Moncecchi. "Nosotros queríamos dedicarle US$ 50 millones a cambiar la estrategia de limpieza. Para hacer lo que hicimos pero con la plata necesaria para hacer un cambio más grande", agrega.

Contenedores intradomiciliarios en Santiago Vázquez Foto: Luis Alonso / CdF / IM

A su criterio, esta administración fijó las bases para que la siguiente pueda profundizar los cambios. Cita el caso del cambio a recolección intradomiciliaria en Santiago Vázquez, donde se pasó a contenedores para los hogares y se sacó los de las calles. Así se evitan problemas de hurgado.

"Lo que hay en Santiago Vázquez nosotros lo proponíamos para Malvín, Carrasco y Lezica. Estaba cantado por la cantidad de población que la recolección intradomiciliaria era mejor", asegura.

¿Y qué pasa si en el próximo gobierno departamental se repite la historia y no pueden aprobar un préstamo?

"La evolución va a seguir, pero va a ser más lenta", dice Moncecchi.

"Somos muy ingenieros los dos", acota Pintos. "La curva nos da logarítmica. Yo quisiera una exponencial".