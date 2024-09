El fin del boleto papel, cuánto puede mejorar el tiempo de viaje en ómnibus y la autocrítica de la Intendencia sobre el tránsito: entrevista a Pablo Inthamoussu

Reconoce que quedaron cosas "en el tintero", como una licitación para bicicletas públicas –como las del sistema Movete–, o una ciclovía para el oeste de la ciudad. Destaca el trabajo del Centro de Gestión de Movilidad y sus semáforos full adaptative con inteligencia artificial.

Sobre todos estos temas, y sobre su futuro como director de Movilidad en la próxima administración, habló con El Observador.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) de diciembre de 2023 advierte que aumentaron los tiempos del transporte público en los últimos años. Señala como causa principalmente la creciente cantidad de autos en Montevideo. Sin embargo, la cantidad creciente de autos también es una consecuencia de lo lento del transporte público. Las personas prefieren ir en auto. Es como el huevo y la gallina. ¿Qué puede hacer la intendencia para motivar el uso de los ómnibus y que baje el de los vehículos individuales?

Estamos de acuerdo en el diagnóstico. Vengo del periodo anterior y nosotros en 2019 habíamos recuperado un punto en la demanda, en la cantidad de pasajeros, después de unos cuantos años de tendencia a la baja. Era un muy buen indicio de que algunas medidas que habíamos tomado empezaban a dar su resultado. Entonces teníamos el desafío en este periodo de tomar medidas más de fondo. Lamentablemente, y a veces suena como una excusa, pero vino la pandemia. En el año 2020 perdimos el 40% de los ingresos al sistema y seguimos todavía sin haber recuperado el 100%. Cada punto de esos son millones de pesos. Lo que tuvimos que hacer fue dejar un poco en stand-by todo eso que estábamos pensando, a pesar de que algún planteo hicimos.

Embed

¿Cuáles eran esas cosas más profundas que querían hacer?

La intendenta en su momento le planteó (en 2021) al presidente de la República los corredores metropolitanos. Pretendía iniciar la reforma del transporte en clave metropolitana. Estamos convencidos que tenemos que corregir en el sistema de transporte sobre todo dos principales atributos. Lo que la gente peor valora del sistema de transporte público es la velocidad, o sea, el tiempo de viaje. Y lo otro es la comodidad, el confort en las unidades, sobre todo en horas pico. Tenemos que corregir esas dos cosas para pedirle a la gente que deje un poco el auto. Algunas de las líneas que estábamos trabajando, que dieron ese resultado alentador del 2019, son las que se empiezan a ver: unidades eléctricas, silenciosas, con aire acondicionado, piso bajo. Después hay otra cantidad de cosas que se van a lograr cuando logremos instaurar por lo menos algunos de los principales corredores de transporte. Creo que en un periodo va a ser difícil generar una transformación de este tipo en todo el sistema. Pero creo que tenemos que tomar algunos corredores principales, los que tienen más gente. El principal de todos es 8 de Octubre.

¿Hay que hacer una reforma de todo el transporte metropolitano?

El planteo es tener troncales. Hay kilómetros que se hacen en un sistema solapado, en donde muchas veces un ómnibus urbano viene con un ómnibus suburbano del mismo lado e ingresan al centro de la ciudad vacíos. Seguimos viendo necesidades en la periferia de Montevideo de muchos barrios que se formaron y se siguen formando. c

¿Qué otras características tendría esta reforma?

Nosotros en la propuesta del año 2021 nos inclinamos por lo que llamamos metrobús. Son ómnibus articulados o biarticulados eléctricos, con todas las ventajas que tiene en Uruguay utilizar la energía eléctrica, que parecen tranvías, hasta desde el punto de vista estético. Te da mayor flexibilidad. Si entrás a 18 de Julio y hay una manifestación, como tenemos seguido... Si tenés un riel o tenés una catenaria, eso ya te pone rigideces.

¿Qué tanto se podría mejorar los tiempos de viaje?

Depende mucho de la inversión que se esté dispuesto a hacer. Depende de las obras que se hagan. Cuando estás en superficie, llega un momento que ya no hay forma de mejorar. Una cosa es hacerlo todo a nivel, que yo ahí soy bastante menos optimista, y otra cosa es poder hacer obra a desnivel, por arriba o por abajo.

Omnibuses eléctricos, transporte público, IMM, cutcsa. Foto: Leonardo Carreño.

En este sistema de troncales habría un transporte que te acerca desde la periferia o desde otros departamentos, para luego hacer transbordo con un vehículo que te lleve a dónde tenés que ir. Hoy en día está esa opción, pero a veces no lo hacemos porque no confiamos en cuándo va a pasar el segundo ómnibus.

Jaime Lerner hizo una transformación importante en Curitiba, que es un modelo de transporte. Era muy defensor del sistema Bus Rapid Transit (BRP) y decía que tenía que tener tres cosas. Frecuencia: los BRT tienen estaciones mucho mejores, donde la gente paga antes de subir, entonces el ómnibus viene, abre sus puertas, la gente sube y baja. Onda verde: hoy Montevideo tiene un Centro de Gestión de Movilidad con más de 70% de sus cruces semaforizados, controlados. Y velocidad de embarque... Todavía no hemos logrado que los ómnibus sean todos piso bajo. Viene una unidad con escalones y la gente sube de a una... Además todavía no logramos que el pago electrónico sea el 100%. Son segundos que se van perdiendo.

Más allá de esta reforma estructural que planteás, ¿a corto plazo qué se puede hacer?

Los carriles preferenciales de Montevideo, que todo el mundo le llama solo bus, dieron su resultado. En su momento, Agraciada, avenida Italia, 8 de Octubre tuvieron mejoras importantes en los tiempos de viaje porque se empezó a implantar el solo bus. Ahí tenemos una dificultad, parte un poco de nuestra cultura, cuando estos carriles no se respetan. Tenemos que seguir machacando con esto y seguir controlado y fiscalizando. Después hay otro aspecto que es el recambio las máquinas de los ómnibus que sirven para validar el viaje. Son del año 2008 y se está cambiando ahora. Estamos hablando que en marzo del año que viene estén todos cambiados. Lo que nos va a permitir es tener otros medios de pago bastante más ágiles. No está pensado eliminar el efectivo porque siempre está eso de que alguien puede tener.

Cuando uno paga con boletera se le sigue dando el boleto físico. Después de una semana de ir y venir en ómnibus es muy claro cuánto papel acumula cada uno, ni hablar de toda la población. ¿Se ha pensado en retirarlo?

Yo creo que vamos hacia eso, no tiene mucha lógica seguir con el papel impreso, pero cada vez que lo hemos planteado ha habido resistencia. Hay como una idiosincrasia, no tanto en la gente joven sino en la gente un poco mayor que quiere tener el comprobante. Pero esta tecnología nueva lo que tiene es que es mucho más flexible. No requiere que para cada medida haya que cambiar todo un software. Entonces capaz que podemos implementar que el usuario elija antes si quiere el boleto o no. De a poco iríamos eliminando el papel impreso que a su vez tiene una serie de costos y además tiene esas fracciones de segundos de demora.

Antes hablabas de la semaforización. En Tres Cruces utilizaron una nueva tecnología con inteligencia artificial: los semáforos full adaptative. En los resultados de esta herramienta, se veía que en el mejor de los casos, en un trayecto se bajaba en 40 segundos la duración del viaje. ¿Están conformes con estos resultados?

Estamos conformes y por eso tomamos la decisión de avanzar hacia Nuevocentro. 40 segundos, si yo lo multiplico por la cantidad de miles de autos que pasan por ahí, es un montón de tiempo.

Respecto a las ciclovías, después de la de rambla sur, ¿cuál es el próximo paso?

Nos estamos yendo con el debe de desarrollar alguna línea de infraestructura de fomento de la bicicleta para el lado del oeste de la ciudad. No le hemos encontrado esa vuelta todavía a la parte más técnica del proyecto. Tiene algunas dificultades, bastante difíciles de resolver y además costosa. Tenemos alguna cosa, pero la conexión más larga hacia la Teja, Paso de la Arena, Cerro, todavía no le hemos encontrado la vuelta.

20240904 Entrevista a Pablo Inthamoussu, Director General Departamento de Movilidad de la IM. IG Foto: Inés Guimaraens

Y sobre el tema de las bicicletas. En 2021 habías dicho en la Junta Departamental que estaba en "los planes hacer una licitación para bicicletas públicas en Montevideo". Daniel Martínez había querido potenciar el sistema Movete que había inaugurado Ana Olivera en 2014. Pero al final quedó en la nada: ni siguió el sistema anterior ni se amplió.

Hicimos un llamado, no tuvimos oferta. Fue poquito antes de la pandemia.

Pero en 2021 ya había pasado eso y habías dicho que se iba a hacer.

Va a quedar en el tintero. Ahí tuvimos un tema. En su momento incluso llegamos a ver que se juntaran dos licitaciones: bicicletas públicas con la de refugio peatonales para parada de ómnibus que tenemos ahora. Las dos cosas están vinculadas a la publicidad en vía pública. Después dijimos: 'si mezclamos esto, se entrevera'. Tomamos la decisión de separar los dos temas. Ahora se adjudicó la licitación de paradas. No creo que nos dé el tiempo como para empezar ahora a pensar o a retomar el tema de la bicicleta pública. Pero tenemos ese desafío... En una ciudad como la nuestra, con los niveles de turismo que está teniendo, los cruceros, queda como una materia pendiente.

El sistema de bicicletas Movete de la Intendencia de Montevideo Foto: Leonardo Carreño

¿Es una opción que vuelvan los monopatines?

Con la modalidad de plataforma la ecuación económica no cerró. Uruguay para ese modelo de negocio tiene algunas limitantes. Somos pocos, y a su vez tenemos desde el punto de vista climático muchísimos días en el año en donde un modo de transporte de este tipo se complica: llueve, está frío. Ojalá que se pueda dar, pero sí estamos visualizando una cantidad importante de gente que los está comprando: monopatines y otros que nosotros llamamos VMP, vehículos de movilidad personal. La infraestructura que construimos ayuda. Es mucho más segura la forma de circular en 18 de Julio en un monopatín por la ciclovía.

20240904 Entrevista a Pablo Inthamoussu, Director General Departamento de Movilidad de la IM. IG Foto: Inés Guimaraens

Sos el director de Movilidad de la intendencia desde setiembre de 2016. ¿Te gustaría seguir en la próxima administración?

Hay ciclos que se cumplen. Es un lugar muy demandante, muy estresante. Hay muchas decisiones que hay que tomar a diario. Soy un apasionado de esto, pero creo que las cosas a veces requieren un recambio, manteniendo el equipo. Insisto con esto, Montevideo tiene un equipo técnico en materia de movilidad, que yo me saco el sombrero, la verdad. Montevideo puede estar tranquilo en ese sentido.

Es poco probable que el otro partido gane las elecciones municipales en Montevideo que no sea el Frente Amplio. Pero dentro del Frente probablemente va a haber varios candidatos, con propuestas, equipos diferentes. ¿Te parece que hay lugar para determinar un plan en el que todos estén de acuerdo? Que se avance en la reforma que decías, que se mantenga el equipo.

Que se puede, se puede. Está comprobado en los hechos. Yo estuve con Martínez, con Di Candia, con Carolina Cosse y con Zunino. No yo, la persona, sino que la línea. Desde el segundo gobierno de Mariano (Arana) para acá, capaz no tan así identificado con el tema movilidad, hay una línea de trabajo y un rumbo. Hay un programa de gobierno y hay equipos que van desarrollando eso. Después vienen los matices, las improntas. Pero yo creo que en materia de movilidad urbana y de la mano también de lo que es la visión de la planificación de la ciudad me parece que hay unas grandes líneas que ya están trazadas. No hay demasiado para inventar. En materia de transporte metropolitano, capaz sí ahí hay una visión un poco más mía. Legítimamente puede haber otras visiones dentro de la misma fuerza política. No creo que haya demasiadas diferencias enormes, pero siempre hay esos matices. Creo que sabe bastante el Frente Amplio de poder resolver esos matices.