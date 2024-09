El problema de la velocidad del transporte público de Montevideo y el sistema de "troncales" que propone el Frente Amplio

La velocidad del transporte público de Montevideo es el principal atributo que hace que una persona decida usarlo o no . Que decida, por ejemplo, si comprar un auto. Y si la persona compra un auto, como se ha hecho cada vez más en Uruguay desde los años posteriores a la crisis económica de 2002, colabora en la congestión del tránsito, enlenteciendo el tiempo de los traslados. Así se forma una especie de círculo vicioso del que parece no haber salida.

La medida que plantea el documento es: "Promover la construcción de ejes troncales rápidos de transporte público en la zona metropolitana de Montevideo". Los programas de gobierno del Partido Nacional y del Partido Colorado no hacen referencia a esto y apuntan, entre otras cosas, al proyecto del Tren-Tram de Plaza Independencia al Pinar que presentó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Los blancos incluso entienden "imprescindible analizar este tipo de transporte en los corredores de 8 de Octubre y hacia el oeste de la ciudad".

La velocidad "es bastante buena"

Según el informe del Cinve, un análisis de "algunas líneas" del transporte público urbano en Montevideo "muestra un aumento, sistemático, de los tiempos promedio de viaje". Según este informe, "entre los años 2007 y 2022, para algunas líneas del sistema, se observa que hubo un aumento del 16% del tiempo de viaje".

En cambio, Pablo Inthamoussu, el director de Movilidad de la intendencia, entiende que la velocidad del transporte público en Montevideo "es bastante buena" y que los datos "no son tan catastróficos".

En números que pasó a El Observador se ve que el promedio de velocidad pasó de 17,1 km/h en 2019 a 17,4 km/h en 2022 y 2023, es decir, tuvo un aumento en la administración actual. Esa velocidad incluye el tiempo que se demora en las paradas.

"No es la panacea, pero no es una mala velocidad. Y en algunos corredores llegamos a tener 20-22 km/h que no es mala", señaló.

"Después cuando entrás a mirar los datos en las horas pico obviamente que el promedio no es ese. Tenemos algunos lugares más complicados que hay que trabajar. Pero los datos no son tan catastróficos como a veces se los pinta. No tenemos el sistema de transporte más caro del mundo, ni el peor en cuanto a la velocidad", sostuvo.

En una entrevista a El Observador, publicada el 9 de setiembre, Inthamoussu dijo que la intención de la administración encabezada por Carolina Cosse era hacer cambios profundos en la movilidad, pero que no se pudo por la pandemia. Dijo que en 2020 se perdió el 40% de los ingresos al sistema y todavía no se recuperó en un 100%.

"Estamos convencidos que tenemos que corregir en el sistema de transporte sobre todo dos principales atributos. Lo que la gente peor valora del sistema de transporte público es la velocidad, o sea, el tiempo de viaje. Y lo otro es la comodidad, el confort en las unidades, sobre todo en horas pico", dijo Inthamoussu.

De todas formas, a su criterio, la mejora en la velocidad "depende mucho de la inversión que se esté dispuesto a hacer".

La propuesta de los troncales

El director de Movilidad recordó el planteo que Cosse le hizo al presidente Luis Lacalle Pou en 2021 sobre los corredores metropolitanos. Para Inthamoussu la clave está ahí, en el sistema de troncales.

Para el director de Movilidad, hay que mejorar el transporte desde la periferia donde se formaron "muchos barrios" y "se siguen formando". Dijo también que se puede ser más eficiente en la combinación de ómnibus urbanos y suburbanos. Cuando estos últimos llegan al centro de la ciudad, a veces lo hacen ya vacíos porque van junto a uno urbano.

"Creo que en un periodo va a ser difícil generar una transformación de este tipo en todo el sistema. Pero creo que tenemos que tomar algunos corredores principales, los que tienen más gente. El principal de todos es 8 de Octubre", indicó.

Inthamousu apuntó al sistema de Bus Rapid Transit (BRP) que incluye estaciones donde las personas pagan de antemano y entonces se pueden subir por varias puertas, a diferencia de los ómnibus actuales donde hay que subir solo por delante y pagar el boleto en el momento.

Gonzalo Márquez, exdirector de Transporte de la intendencia, también entiende que hay que apuntar a los troncales. En los trayectos de los "troncos" de la red, se podría llegar a tener una velocidad de 25 km/h, similar a la de los autos.

"Eso sería 50% superior al actual y reduciría 30% el tiempo de viaje, lo cual es mucho tiempo", planteó en un hilo en su cuenta de X.

Para lograr esto, para Márquez, hay que apuntar a tres factores. Uno es el que señalaba Inthamoussu: pagar antes de entrar al vehículo y poder subir por todas las puertas. El otro es espaciar las paradas: que estos ómnibus tengan paradas cada 500-600 metros en lugar de 300 metros como en el transporte convencional. Y el último es la circulación exclusiva.

Semanas atrás, Márquez había retuiteado una publicación que podría servir para ilustrar cuántas personas se moverían en un carril exclusivo de ómnibus. "Nunca perdamos de vista lo obvio. La movilidad sostenible y eficiente no se trata de la capacidad de mover vehículos, sino de la capacidad de mover personas", señaló el exdirector de Transporte de Montevideo.

Según Márquez, la transformación en el sistema de transporte tiene que apuntar a frecuencias de ómnibus de entre 2 a 5 minutos en la red troncal (aunque dependiendo de la demanda) y frecuencias de 6 a 12 minutos en los "ramales del tronco" para generar una "red completa y robusta".

Como le respondió a un usuario en X, a través de racionalizar el transporte en las vías troncales, se liberarán recursos y se mejorarán las vías no troncales, es decir, las "ramas" del sistema.

Una mala experiencia anterior

Un sistema en base a una red de "troncales" fue planteada en el plan de movilidad de la Intendencia de Montevideo en 2010 que dejó un mal sabor en la población.

Así lo recuerda el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) en su documento de "Cinco ejes estratégicos para la transformación de Montevideo". Aquel plan suponía la creación de "una red de troncales de transporte colectivo con régimen de carril exclusivo y terminales de trasbordo", según el CED.

"La experiencia de los corredores Garzón y General Flores mostraron enormes carencias de adaptación a nuestra ciudad del modelo de carril exclusivo segregado, propiciando una imagen ciudadana negativa de este tipo de dispositivos", dice el documento.

El CED apunta también a otras medidas que entiende que se deben tomar en el transporte. Por ejemplo, ampliar la información en tiempo real del flujo de vehículos, mejorar la aplicación de Cómo Ir y combinarla con la aplicación del STM. Plantea además como "prioritario" concretar la "postergada" información en tiempo real del próximo ómnibus "en las paradas de las troncales de transporte público".

El centro propone también crear una Agencia Metropolitana de Transporte, algo similar a lo que quiere Pablo Inthamoussu.

Para el CED, la participación conjunta del gobierno nacional, las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, y las empresas del transporte, podría impulsar "un espacio de articulación público-privado y multinivel de gobierno y multi-jurisdicción".

Inthamoussu considera que esto es necesario para desarrollar un sistema troncal efectivo no solo en Montevideo, sino que en toda el área metropolitana.

"Tenemos que tener alguna institucionalidad, llamémosle consorcio o entidad metropolitana, con los tres gobiernos representados para poder tomar decisiones que son de todo el sistema. Hay que integrar todo eso para que realmente se logre un sistema de alta calidad".