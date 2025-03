Cáceres sobre su candidatura a la IMM: "Las oportunidades que nos aparecen a las mujeres no surgen de un escenario ideal"

La abogada, con un diplomado en materia de género, propone potenciar el turismo de Montevideo e impulsar la ciudad como centro de convenciones, que la limpieza dependa de los municipios y ellos elijan su propio sistema según lo que necesitan, recuperar la Estación Central y volverla una "plataforma multimodal" –donde haya bares, una sala de cine, una biblioteca–, entre otras cosas.

De estos temas, y algunos más, habló con El Observador. A continuación, un resumen de la entrevista:

El Partido Colorado creó en 2021 "gabinete en las sombras" para seguir a la Intendencia de Montevideo. Cuando lo anunciaron decían que se iban a juntar a cada dos meses. ¿Lo hicieron?

Yo participé del gabinete hasta que pude, por el cargo. No sé si efectivamente cada dos meses, sí te puedo decir que tuvo una actividad muy importante. De hecho yo me reuní ahora ya siendo candidata con ellos porque tenían una serie de propuestas en las que habían trabajado durante estos años que me las querían dar y muchos de ellos son los que integran los equipos técnicos hoy que están haciendo las propuestas.

¿Qué te plantearon?

Con un mapa estuvimos viendo las posibles zonas en donde Montevideo puede crecer porque son muy poquitos los lugares. Estuvimos hablando de los proyecto del tren que conecta Montevideo con el Pinar y un tren de pasajeros que conecte Montevideo con La Paz y Las Piedras aprovechando las vías del Ferrocarril Central que es una de nuestras propuestas. Estuvimos hablando de trabajar en la zona del puerto y la Estación Central. La propuesta que ellos están terminando de elaborar tiene que ver con que la estación de AFE, que ha quedado como en el medio de la nada, correrla para la vieja estación y crear ahí una plataforma multimodal en donde funcione la llegada y la salida de estos trenes; también alguna plataforma para ómnibus, un espacio para las bicicletas y todo lo que tenga que ver con la movilidad en dos ruedas, con algún lugar para estacionamiento y demás. Ese predio es inmenso y es un desperdicio que una obra de ese calibre esté sin ser utilizada. A través del trabajo con privados, queremos generar espacios: una sala de cine, una sala de teatro, bares, una biblioteca. Y después, en esta zona hay un tema que es muy característico: las inundaciones cuando llueve. Entonces están elaborando algunas propuestas en el grupo de ingenieros y arquitectos sobre cómo generar algún proyecto que permita que no se inunde la zona.

Hoy (por el 28 de febrero) se cumplen 22 años del último tren que llegó a la Estación Central. Es algo de lo que se habla cada tanto. ¿Vos tenés confianza de que en tus cinco años se reactivaría efectivamente la estación?

En Montevideo, hace años que se está hablando de construir un subte, un tren, tener algún otro medio de transporte distinto al ómnibus. Y la verdad es que nunca ha sucedido nada, y hay como un descreimiento general. Con la Estación Central pasa exactamente lo mismo porque durante años hemos escuchado la posibilidad de generar propuestas. El proyecto de la estación es un proyecto de largo plazo porque hay aspectos que tienen que ver con lo legal que hay que solucionar, empezar a generar contacto con empresas que estén interesadas en participar en la propuesta, elaborar el proyecto. La voluntad política está y creo que ese es el primer paso para generar un cambio.

¿Pero seguro de ser intendenta empezarías en ese proceso?

Sí, seguro.

¿A corto plazo qué harías?

La ciudad tiene una situación de movilidad que hay que atenderla de manera urgente. Lo primero que tenemos que hacer es sentarse con las empresas de transporte y repensar el sistema de cómo funcionan hoy los ómnibus de Montevideo: cambiar la línea, mejorar las frecuencias, repensar todo eso. En ese repensar podemos pensar en una línea troncal de ómnibus que funcione por 8 de Octubre y que tenga después salidas transversales.

¿Qué medidas tomarías? ¿Implementar carriles solo bus?

Hay medidas que son muy rápidas: sincronizar los semáforos de la ciudad, habilitar el carril solo bus en determinados horarios para que los autos puedan circular. Hay que reestudiar el carril solo bus porque vemos que los autos pasan para ese carril y los ómnibus pasan para el carril de los autos. Medidas tan simples como cambiar el sentido de las arterias grandes, como por ejemplo la Rambla, en determinadas horas picos, tanto al ingreso o a la salida de Montevideo, en la mañana o en la tarde.

En el "gabinete en las sombras" vos seguías la parte de igualdad de género. ¿Cómo evaluás este tema en la intendencia actual?

Creo que hay un trabajo bien interesante que se hace en las distintas comunas y en los espacios en donde la atención a las víctimas es una atención primaria que ayuda en la urgencia de definir el riesgo en un caso. En una atención que está dirigida especialmente, si bien es para todos, a mujeres que están en un nivel de vulnerabilidad socioeconómica mayor. Es un aporte que la intendencia hace a un tema que es de carácter nacional.

Virginia Cáceres Foto: Leonardo Carreño

Sobre igualdad de género: parece haber consenso en las mujeres de todos los partidos de que el sistema político es machista. Hay un informe que habla de que las empresas contratan a mujeres en posiciones de liderazgo cuando están en crisis. Esto de que los hombres pueden permitirse rechazar oportunidades no tan buenas, pero las mujeres las terminan teniendo que aceptar porque no reciben mejores. ¿Esto pasa en la política uruguaya?

Por supuesto que las mujeres todavía seguimos teniendo dificultades y barreras para acceder a determinados espacios especialmente en los partidos políticos y ninguno puede llevarse la bandera de que 'no pasa en mi partido'. Tenemos dificultades que tienen que ver con presupuesto, de cómo acceder a una campaña política. Las barreras que hay no tienen que ver con cuestiones grotescas. Por ejemplo, hay aspectos que son culturales, que están tan arraigados, que somos nosotras mismas las mujeres las que nos ponemos ese propio freno. Yo no tengo hijos, pero si tuviera probablemente sería muy difícil para mí asumir este desafío de hacer una campaña durante tres meses. ¿Porque alguien no me lo hubiera ofrecido? No. Pero también hay una cuestión de culpa que nos pasa a nosotras. La mochila de la mala madre es un aspecto que es propio y que es cultural. Por eso pasa que, cuanto más abajo en la estructura, más son las mujeres que militan, pero cuanto más vas teniendo la posibilidad de acceder a cargos o a espacios que implican una dedicación mucho más grande, hay menos mujeres porque también nos vamos corriendo de ese lugar.

En el proceso de elegir su candidato/a, el Partido Colorado tuvo dos factores que lo complicaron. Primero, que la persona tenía que haberse reservado en las internas, lo que se puede achacar a una falta de planificación. Segundo, que hubo un larga lista de hombres que rechazaron ser candidatos: Jorge Barrera, Pedro Bordaberry, Alejandro Ruibal, Washington Abdala... ¿No te parece que si no lo hubiesen rechazado todos estos hombres no te lo hubiesen ofrecido a vos?

A ver, eso es contrafáctico. Podría ser que no. Entiendo el punto y comparto que en términos generales las oportunidades que nos aparecen a las mujeres no surgen de un escenario ideal en donde se plantee desde el vamos: 'esto es una gran oportunidad que la estamos pensando para fulanita de tal'. Después me voy a lo que pasó. Primero, el proceso como partido fue torpe. Había otro aspecto: yo estaba en un cargo en el que estaba inhibida de hacer política, por lo tanto mi nombre no podía aparecer y figurar con la misma libertad que figuraban los otros. Soy muy cuidadosa y pido que sean muy cuidadosos con esas cosas. Probablemente por eso tampoco fue tan pública la negociación de mi nombre. Además, no quiero que se interprete como que estoy negando que lo otro suceda, pero mi candidatura es exactamente al revés. Milito en el partido desde que tengo 15 años. Ocupé todos los espacios institucionales y orgánicos del partido. Fui convencional nacional, departamental, integré el CEN, el CED, comisiones, los grupos de jóvenes. Después hubo un momento en el que me empezaron a tomar en cuenta para representar al partido para afuera. Desde el primer cargo que tuve de representación del partido, cuando fui edil zonal, cuando existían, del Zonal 3 en la Aguada, después fui secretaria letrada de la Corte Electoral, secretaria general de Codicen y presidenta. Ahora llego a ocupar una candidatura. Hice un recorrido político dentro del partido y logré que todo el partido esté apoyando la candidatura única de una mujer. Además he tenido una militancia, que todos conocen, asociada a estos temas. Eso también está bueno ponerlo en evidencia.

Apenas se confirmó tu candidatura a la intendencia por el Partido Colorado diste una entrevista en Doble Click (Del Sol) donde hiciste hincapié en el turismo de Montevideo y planteaste transformar la ciudad "en un centro de convenciones de primer nivel". ¿Por qué te parece importante y qué propuestas específicas planteás?

Cuando empezamos con los equipos técnicos a definir cuáles iban a ser los ejes de la campaña, el turismo surgió rápidamente. Turismo y cultura van muy de la mano. Montevideo es la capital de nuestro país, por ese simple hecho llegan un montón de turistas extranjeros. Además el puerto está acá y los cruceros llegan. Tenemos mucho turismo interno de gente, ahora se viene la semana de turismo, por ejemplo. Pero además tenemos muy buenos servicios hoteleros, hoteles grandes, grandes cadenas, y podemos transformarnos en un lugar de referencia de centro de convenciones a nivel internacional, para que las distintas empresas, organismos y demás, tengan como referencia Uruguay un lugar para hacer convenciones. Ahí van a haber cuestiones más específicas que tienen que ver con qué beneficios y qué atractivos para la gente que se dedica a hacer congresos podemos brindarle desde Montevideo.

¿Qué tipos de congresos?

Solamente para poner un ejemplo: las empresas farmacéuticas viven haciendo congresos de todo tipo y color en donde presentan nuevos productos, en donde los médicos van y participan dos o tres días, trabajan específicamente determinados aspectos. Congresos obviamente de empresas, todo tipo de congresos que son por supuesto para un núcleo reducido, con un público muy definido, pero que eso genera ocupación hotelera, recorridos por la ciudad porque la gente además de venir al congreso tiene espacios para esparcirse y de ocios, y revitaliza todo lo que tiene que ver con los comercios y con la vida comercial del departamento.

¿Qué otras propuestas?

Vamos a presentar propuestas que tienen que ver con el eje más del turismo interno y externo, con el turismo del paseo, del que viene a conocer la ciudad. Por ejemplo, el bus turístico de Montevideo tiene un recorrido muy cortito y que es el recorrido más esperado y esperable que tiene Montevideo: la Rambla y la zona del Estadio (Centenario), por allí. (NdR: la intendencia lanzó en noviembre un bus turístico con cuatro recorridos, pero dos de ellos –el Oeste y el Lecocq– todavía no están operativos). Nosotros creemos que hay otros espacios en Montevideo que tienen una riqueza que vale la pena ponerla en valor. Te vas para toda la zona de Colón, Lezica y ahí encontrás desde el castillo de Idiarte Borda, la propia quinta de Batlle, la casa de Vaz Ferreira, el Museo Blanes. Hay un montón de espacios que forman parte de la historia y de la cultura de Montevideo, que creo que hoy no están puestos o explotados en su máximo potencial. Uno va a cualquier otra capital del mundo y te cobran entradas, uno hace colas para entrar a esos lugares. Entonces, va a haber una propuesta en ese sentido: revitalizar aspectos históricos y culturales de Montevideo y ponerlos en valor como parte del circuito turístico.

20250228 Entrevista a Virginia Cáceres, candidata a la intendencia de Montevideo por el Partido Colorado. Foto: Inés Guimaraens

Hablás del castillo de Idiarte Borda, la quinta de José Batlle y Ordóñez. ¿Hay algo de querer subrayar la historia del Partido Colorado en relación con Montevideo?

No, en realidad la asociación que hago es de la historia del departamento. Me parece que está buenísimo que las nuevas generaciones y que el país entero pueda volver a poner en valor la rica historia cultural. Montevideo en un momento fue referencia a nivel de América Latina y del mundo en lo cultural, en lo educativo, en la efervescencia que se vivía acá desde las discusiones políticas y toda una camada de periodistas que generaban un debate en donde la democracia y las cuestiones de debate político-partidario eran muy intensas. Volver a poner en valor esa historia de Montevideo, que forma parte de la historia del departamento, nos ayuda también en esto de, a largo plazo, pensar y proyectar la ciudad que queremos y hacia dónde queremos ir.

¿Ya tienen programa de gobierno?

Hemos tenido varias instancias de ida y vuelta y tenemos algunas líneas que son las más fuertes, pero los equipos técnicos todavía están trabajando. Les pedimos que para la semana que viene puedan estar las propuestas, los documentos de cada equipo un poquito más armadas para después a partir de eso, empezar a armar y darle lógica entre todos los puntos. Esas van a ser nuestras propuestas, las del Partido Colorado. Después tenemos que, con la Coalición Republicana, armar una propuesta que es la que se presenta en la Corte. Es más programática, con líneas generales que tenemos en común y la fecha para presentarla es el 11 de abril, así que por esa fecha seguramente van a estar.

¿Qué propuestas tenés para arreglar las veredas?

A mí lo que más me interesa es la parte de los barrios de Montevideo donde no hay veredas. Eso un problema para la movilidad de las personas. Ni hablar de una persona en situación de discapacidad, un adulto mayor o una mamá que va con el cochecito a llevar a los nenes a la escuela y tiene que ir por la calle. Entonces, primero vamos a hacer una propuesta, un plan para gradualmente ir construyendo veredas en donde no las hay, y obviamente arreglar las veredas donde están rotas. Entiendo que las veredas forman parte del servicio que tiene que brindar la intendencia porque es un servicio público. La intendencia tiene la responsabilidad de mantener las condiciones óptimas para que la gente pueda circular por la ciudad.

¿Qué planteás para mejorar la limpieza?

Lo que planteamos es descentralizar el sistema de recolección de residuos y que el diseño y la ejecución dependa de los municipios. Que el alcalde, junto con la mesa de los concejales y los vecinos del barrio, defina cuál es el sistema de recolección de residuos que va a implementar en esa zona. No se puede tener un único sistema de recolección de residuos para Montevideo. Es un departamento diverso, en donde hay zonas que están llenas de gente y de edificios y en otras zonas en donde la gente circula de otra manera. ¡Qué mejor que la gente que está en el barrio, que vive en ese barrio y que además tiene la representatividad política, porque el cargo del alcalde es un cargo que la gente vota y elige! La intendencia tiene que tener la rectoría en esta materia. Tiene que controlar la salubridad. Controlar que en cada municipio el sistema que se apruebe, se cumpla. Dotar de recursos económicos, técnicos y humanos para que cada una de las propuestas se lleve adelante. Y en el caso de que en algún municipio se detecte que el sistema no está funcionando como debería, puede ejercer un control, una supervisión. En algunos barrios habrá contenedores intradomiciliarios, en otros barrios pasará el camión como antiguamente y en otros barrios habrá contenedores.

Te reuniste con el colectivo Ciudad Abierta. ¿Qué te plantearon?

Súper interesante lo que plantean sobre la construcción de espacios públicos que cada vez tienen una mirada más de asfalto y con menos espacios verdes. Que cuando se construyan espacios públicos, empiecen a tener dentro del diseño áreas verdes que permitan a la ciudad tener pequeños pulmones también. Eso también invita a una mejor convivencia. Después estuvimos hablando de los espacios que ya hay. Las plazas donde la forma en cómo están colocados los bancos no invitan a la interacción de la gente sino el contrario. El tema de peatonalizar algunas calles. A mí es una cosa que me gusta y que me parece que se puede aplicar en algunas zonas de Montevideo como forma de mejorar la convivencia y también de potenciar el turismo porque en definitiva todo se termina vinculando con todo. Así que me dejaron un documento, intercambiamos mucho. Me gustó mucho la mirada que tienen. Quedamos en que íbamos a volver a hablar.

¿Peatonalizar qué calles?

Estuvimos hablando específicamente de la Ciudad Vieja, del casco histórico. Es muy común en otros países que el casco histórico tenga muchas zonas en donde se circule solamente caminando, como una forma de proteger el espacio público y también de generar una forma de turismo distinto. Ellos me hicieron algunos aportes en no peatonalizar todo, o sea, no cerrar la Ciudad Vieja sino que algunas calles sean como la calle Washinston. Es empedrada y tiene como unos cositos de metal y es semi peatonalizada. Puede pasar un auto solamente en una sola dirección y eso desmotiva a los autos a pasar por ahí.

A diferencia de Martín Lema, has dicho que no querés cerrar TV Ciudad. ¿Cómo te imaginás tu TV Ciudad?

No tengo experiencia en armar un canal de televisión, en los contenidos no siento que tenga la posibilidad de hacer aportes significativos, pero sí creo que tiene que representar la pluralidad que hay en el departamento. Tiene que tener un enfoque educativo y cultural, como ya lo tiene: hay programas relacionados con la ciencia que son muy interesantes. Un informativo por supuesto que tiene que tener. Y tiene que seguir avanzando en mostrar lo que sucede en el departamento y no tanto a nivel nacional. Mostrar pequeñas historias: no sé, la vida del Montevideo rural. (Hay que ir) hacia la financiación de los privados, que le permita a TV Ciudad tener un mayor margen propio y que la intendencia pueda hacer una reducción en los aportes que hace desde los rubros presupuestales. Y después, lo que estuvo más en cuestionamiento en este último tiempo fue el cargo de director técnico del canal y los cuestionamientos que los propios periodistas que trabajaron allí hicieron sobre esta bajada de línea política institucional. Yo creo que para proteger de alguna manera esa pluralidad, el cargo director técnico no debe ser un cargo de confianza designado por el intendente, sino que tiene que ser un cargo que se concurse, alguien que tenga trayectoria en el medio, no para ingresar a la función pública, sino un contrato. Inclusive hasta podemos debatir si es una persona o son dos o es una mesa, pero creo que ese cargo debe tener un perfil más técnico que permita no habilitar posibles usos políticos partidarios.

Candidatos de la coalición por Montevideo. Roque García, Martín Lema y Virginia Cáceres Foto: Leonardo Carreño

Ahí, al tener una opinión diferente a Lema, por ejemplo, y también al tener un perfil distinto al de Roque García, ¿te parece que representás otra sensibilidad dentro de la coalición? ¿Estás ocupando esa posición del Partido Colorado de un poco más a la izquierda del Partido Nacional?

Yo soy una mujer colorada y batllista. Ese es el lugar ideológico en el que yo me paro. No me comparo con otras miradas o con otras colectividades porque me parece que no tiene sentido.

Hubo varias figuras coloradas, importantes en la educación, que se fueron antes de terminar su ciclo: Robert Silva (presidente del Codicen de la ANEP), Adriana Aristimuño (directora de Políticas Educativas de la ANEP) y vos (presidenta del Codicen tras la renuncia de Silva) que te fuiste semanas antes de que empezaran las clases el año donde se iba a aplicar en su totalidad la Transformación Educativa. ¿Te parece que tiene que hacer una autocrítica el partido?

En realidad, Adriana Aristimuño formalmente está de licencia en la ANEP. Ella tenía causal jubilatoria. Como tenía mucha licencia acumulada, se fue de licencia hasta el 25 de marzo y recién ahí empezaba su cese por jubilación. Hay cuestiones que tienen que ver con la formalidad de los trámites que hacen que se tuvo que tomar la licencia antes. Con respecto a mi renuncia a la ANEP, yo esa autocrítica no la hago y de hecho no siento que me corresponda, por varias cosas. Con respecto a esto de que 'la renuncia se da unos días antes de que empiecen las clases', en la ANEP todo lo que tiene que ver con el inicio del año, lo hacemos en los últimos meses del año anterior. Segundo, faltaban 20 días para que terminara la gestión de gobierno. Tercero, hay un gran equipo en la ANEP: el Codicen es un órgano colegiado y trabajamos muy en equipo con los demás consejeros y también con los directores generales, que son en definitiva los que tienen bajo su responsabilidad los servicios de los desconcentrados, esto es, cómo funcionan las escuelas y los liceos. Entonces, me parece que no corresponde tampoco esa crítica. El cargo de presidente de la ANEP es un cargo de gestión política. Yo vengo del sistema político, y desde el día uno cuando se votó mi venia, siempre eso estuvo sobre la mesa. Y, de hecho, fue el factor por el cual el Frente Amplio no la votó. Era evidente, y no puedo entender cuál sorpresa puede causarle a alguien que cuando se terminara ese periodo yo iba a volver a la militancia política.

¿Tu intención es seguir en la política departamental? ¿Vas a integrar una lista a la Junta Departamental?

Por ahora no está dentro de los planes integrar ninguna lista, porque mi candidatura es de todo el partido. Con seguir trabajando en los temas departamentales, obvio que sí. Esto es un proyecto de largo plazo y la idea es poder seguir vinculada a los temas y trabajar en un lugar que a veces es difícil. La sociedad, o hasta los propios periodistas, cuestionan que los partidos políticos no hemos tenido la capacidad de generar un proyecto departamental, pero es muy difícil también hacer política departamental en Montevideo, porque lo departamental queda licuado con lo nacional. Y también es muy difícil captar la atención de los medios de prensa desde ese lugar. Entonces, obviamente que voy a seguir relacionada. También, lo aclaro en todas las notas porque al principio sentí un poco de cuestionamiento desde ese lugar, que solamente a las mujeres: esto no significa que yo hoy esté firmando un contrato para el resto de mi vida política de que solamente me voy a dedicar a trabajar en los temas departamentales.