Italia prohíbe el burka y el niqab en las escuelas y limita el número de niños que no hablen italiano en las aulas

El gobierno de Italia aprobó la prohibición de los velos islámicos burka y niqab en las escuelas, junto con una limitación en la proporción de alumnos que hablan poco italiano por clase.

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El decreto aprobado fija un límite máximo del 30% de alumnos por aula para los estudiantes que no hablen o no dominen adecuadamente el italiano en el primer año de primaria, secundaria y bachillerato.

La primera ministra, Giorgia Meloni, describió las medidas como "instrumentos de sentido común que no dividen, sino que realmente ayudan a integrar".

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Italia prohibirá el burka en las escuelas y limitará el número de alumnos extranjeros por clase, afirmó Meloni

Los partidos de la oposición acusan al gobierno de ceder ante las políticas del partido de extrema derecha Futuro Nazionale, de cara a las elecciones generales del próximo año.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, afirmó que la limitación es "puramente lingüística" y no una cuestión de ciudadanía, al tiempo que intentó presentar la prohibición del niqab y el burka como una cuestión de igualdad de género.

"Debes ir a la escuela con el rostro descubierto", dijo Meloni al anunciar los planes el domingo, y agregó que nadie puede decidir que una joven deba ocultarse en nombre de la tradición.

AFP Diversos tipos de velos islámicos: un hiyab (arriba a la izquierda), un niqab (arriba a la derecha), un chador (abajo a la izquierda) y un burka.

Hubo varios borradores del decreto antes de la reunión del Consejo de Ministros del jueves, pero los detalles esenciales estaban claros.

La prohibición del velo no se aplicaría al hiyab, que deja el rostro al descubierto.

El niqab es un velo que cubre el rostro y deja el área alrededor de los ojos al descubierto. Sin embargo, puede usarse con un velo ocular aparte. Se lleva con un pañuelo para la cabeza.

El burka es un velo de una sola pieza que cubre el rostro y el cuerpo. A menudo tiene una malla alrededor de los ojos para poder ver a través de ella.

Límite de estudiantes extranjeros

Según la institución de investigación Fondazione ISMU (Fundación Iniciativa y Estudios sobre Movilidad Humana), los ciudadanos no italianos representan el 11,6% del alumnado en las escuelas del país europeo.

El límite del 30% de alumnos con un nivel limitado de italiano por aula se aplicará de forma diferente en las distintas etapas educativas.

En las escuelas primarias, abarcará a los no italianos que o bien no hayan nacido en Italia o que no hayan asistido al menos a dos años de educación infantil.

En los centros de enseñanza secundaria, abarcará a los alumnos sin ciudadanía italiana que no hayan completado satisfactoriamente al menos tres años en el sistema escolar italiano.

Se solicitará a las secretarías de los centros escolares locales que distribuyan de forma más equitativa a los alumnos con escasos conocimientos de italiano entre los colegios cercanos.

En los casos en que esto no sea posible, se aplicarán excepciones, que consistirán en clases adicionales de italiano.

El objetivo es evitar las "clases marginales", explicó el ministro de Educación.

Simona Granati - Corbis/Corbis vía Getty Images Giuseppe Valditara, ministro italiano de Educación y Mérito, intervino en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en Roma.

Según la agencia de noticias Ansa, el decreto también va más allá en lo que respecta a los padres.

Los centros escolares tendrán que informar a los servicios sociales sobre los casos en los que las persistentes barreras lingüísticas entre los padres o tutores legales dificulten la integración del niño. Se ofrecerán cursos gratuitos de italiano.

La medida es un decreto ley, lo que significa que puede entrar en vigor de inmediato, pero debe ser ratificado por el Parlamento en un plazo de 60 días.

Italia ya cuenta con directrices sobre el idioma italiano en las escuelas.

Una circular ministerial de 2010, emitida por la entonces ministra de Educación Mariastella Gelmini, estableció un límite del 30% "como norma general" para los alumnos sin ciudadanía italiana.

El nuevo decreto convierte este límite en ley.

Tensión política

La oposición política afirma que el plan tiene tanto que ver con la política como con la educación.

Los opositores acusan a Meloni de intentar congraciarse con Roberto Vannacci, un general militar retirado que lidera el partido de extrema derecha Futuro Nazionale y que es visto como una amenaza para el flanco derecho de la coalición gobernante.

La líder del Partido Demócrata (PD) de centroizquierda, Elly Schlein, calificó el plan de propaganda e imposible de implementar.

La diputada del PD y vicepresidenta de la cámara, Anna Ascani, también acusó al gobierno de hacer propaganda a costa de los escolares.

El ministro Valditara rechazó la acusación desde Nueva York en una conferencia de prensa: "Nosotros no estamos persiguiendo a Vannacci; en todo caso, él es quien nos persigue a nosotros", dijo.

Por su parte, Vannacci dijo que está de acuerdo con las medidas, pero que deberían haberse implementado hace años.

Matteo Salvini, del partido de derecha La Liga, quien el miércoles presentó un paquete de medidas aparte sobre lo que denominó "islam político", acusó a Vannacci de "votar continuamente en contra del gobierno".

Salvini dijo que espera que Futuro Nazionale respalde las nuevas propuestas de su partido.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC