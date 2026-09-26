Así fue el momento del apagón analógico de la televisión uruguaya: los últimos instantes por esa vía de los tres canales abiertos privados

A la medianoche de este sábado, en el momento que el calendario pasó al 26 de setiembre de 2026, la televisión uruguaya vivió un momento histórico : el fin, después de casi siete décadas, de sus transmisiones por vía analógica.

De esta forma, los canales abiertos de todo el país que se emitían a través de la banda VHF, dejaron de hacerlo por decreto gubernamental, para pasar a transmitir de forma exclusiva por vía digital. El gobierno le había puesto fecha al "apagón analógico" a mediados de este mes, luego de casi una década de postergaciones a esa medida.

El decreto 153/2012, aprobado durante la administración de José Mujica, establecía que el cese de las transmisiones analógicas se realizaría el 21 de noviembre de 2015, coincidiendo con el Día Mundial de la Televisión.

Murió Oscar González Oro, figura de la radio y la televisión argentina, a los 74 años

Ese plazo no se concretó. En 2016, durante el gobierno de Tabaré Vázquez y con Carolina Cosse al frente del Ministerio de Industria, se lanzó una consulta pública para conocer la opinión sobre el despliegue de la televisión digital abierta. El proceso debía incluir un informe y conclusiones para avanzar hacia el apagón, pero el cese de las transmisiones analógicas quedó postergado.

Ahora, el gobierno de Yamandú Orsi retomó y concluyó el proceso, que incluyó la despedida analógica de los tres canales abiertos privados de Montevideo (4, 10 y 12).

El momento final de la transmisión de los canales abiertos privados

Los canales, que ya venían pasando una banda en la zona inferior de su pantalla donde advertían del final de la transmisión e invitaban al televidente a pasar al canal digital, cortaron sus emisiones habituales a la medianoche.

Según compiló el proyecto Placas TV Uruguay, comandado por el periodista Sebastián Martínez, los tres canales mantuvieron su emisión sin ningún tipo de despedida formal. En el caso de Canal 4, el último programa que se vio en modo analógico fue Otro día perdido, el programa argentino que conduce Mario Pergolini. El audio continuó durante algunos segundos más hasta que finalmente todo cesó.

En el caso de Canal 10, el apagón coincidió con el final de Polémica en el Bar. La despedida de Saeta fue mientras la cantautora Florencia Núñez interpretaba una de sus canciones para cerrar el programa.

En cuanto a Canal 12, el cierre de la emisión fue con un episodio de la serie argentina El encargado, que protagoniza Guillermo Francella.

Los tres canales publicaron en su pantalla sus respectivos logos (Canal 4 incluyó el actual y su primer logo histórico), y el mismo texto: "Hoy culmina una etapa histórica de la televisión uruguaya. En cumplimiento del decreto 217/026, esta señal cesa exclusivamente sus transmisiones en modalidad analógica".

"La señal digital continúa emitiéndose con normalidad", seguía el texto. "Uruguay completa así un paso fundamental en su transición hacia la televisión digital".

Así fue el Apagón analógico en Uruguay.

Casi 70 años de una etapa que no mereció un clip histórico en ninguno de los tres canales que aún estaban operativos ( Canal 5 dejó de emitir análogo hace un tiempo).

Apagón analógico en #placastvuruguay pic.twitter.com/RNqYfFftXX — Placas TV Uruguay (@placastvuruguay) September 26, 2026

Este comunicado será lo único que se verá en la pantalla hasta el próximo lunes, ya que el decreto establece que desde su publicación y hasta tres días después del apagón, las señales que transmitían por VHF deberán mostrar de forma permanente el anuncio, y redirigir al canal digital correspondiente.

La transición al digital tiene una única excepción: la ciudad de Bella Unión, en Artigas. El decreto establece una excepción para la localidad, debido a que no cuenta actualmente con cobertura de televisión digital comercial. De todos modos, la excepción tiene un plazo máximo: el apagón en Bella Unión no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2029.