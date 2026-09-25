Murió Oscar González Oro, figura de la radio y la televisión argentina, a los 74 años

El periodista argentino Oscar González Oro, más conocido como "el Negro", murió este viernes a los 74 años. Con una extensa y destacada trayectoria en los medios de su país, en particular en radio y televisión, González Oro fue conocido por su trabajo como conductor y entrevistador que desarrolló en ciclos como El oro y el moro, Cotidiano y Posdata, en El Observador.
Nacido en Mendoza, González Oro se mudó en la adolescencia a Buenos Aires junto a su familia. Aunque estudió derecho y teatro, y tuvo ambiciones musicales (más adelante grabaría un disco), sería en la radio donde encontraría su vocación definitiva.
Luego de algunos trabajos como locutor y musicalizador en emisoras de las ciudades de Cuyo y Pinamar, fue en la década de 1990 que tuvo su salto a la masividad en el dial, en su etapa en la emisora Radio 10.
Tuvo además su salto a la televisión, con ciclos como Cotidiano y un pasaje por Polémica en el bar, aunque su creación más célebre fue el programa radial El oro y el moro, que se estrenó en 1999 y fue hasta 2014. Un ciclo periodístico, pero con un toque de entretenimiento y humor con entrevistas a figuras de rubros como la política y la cultura, que batió récords de audiencia.
Oscar González Oro en su casa de Punta del Este
Inés Guimaraens
Tras el final de ese ciclo siguió con otros programas hasta que en 2021 anunció su retiro de los medios tradicionales. Uno de sus últimos proyectos fue el ciclo de entrevistas Posdata, para El Observador, por el que pasaron expresidentes, figuras de la cultura uruguaya, empresarios y políticos.
El comunicador, que en 2016 sorprendió al anunciar su homosexualidad (fueron sus dos hijos, contaría en entrevistas, los que le hicieron descubrir su orientación sexual y le ayudaron a 'salir del clóset' y hacerla pública), se radicó en 2020 de forma definitiva en Uruguay, más precisamente en Manantiales, a las afueras de Punta del Este, donde falleció este viernes.