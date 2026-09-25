Murió Oscar González Oro, figura de la radio y la televisión argentina, a los 74 años

El periodista argentino Oscar González Oro, más conocido como "el Negro", murió este viernes a los 74 años. Con una extensa y destacada trayectoria en los medios de su país, en particular en radio y televisión, González Oro fue conocido por su trabajo como conductor y entrevistador que desarrolló en ciclos como El oro y el moro, Cotidiano y Posdata, en El Observador.

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Nacido en Mendoza, González Oro se mudó en la adolescencia a Buenos Aires junto a su familia. Aunque estudió derecho y teatro, y tuvo ambiciones musicales (más adelante grabaría un disco), sería en la radio donde encontraría su vocación definitiva.

Luego de algunos trabajos como locutor y musicalizador en emisoras de las ciudades de Cuyo y Pinamar, fue en la década de 1990 que tuvo su salto a la masividad en el dial, en su etapa en la emisora Radio 10.

Tuvo además su salto a la televisión, con ciclos como Cotidiano y un pasaje por Polémica en el bar, aunque su creación más célebre fue el programa radial El oro y el moro, que se estrenó en 1999 y fue hasta 2014. Un ciclo periodístico, pero con un toque de entretenimiento y humor con entrevistas a figuras de rubros como la política y la cultura, que batió récords de audiencia.