Una guía de recomendaciones para no perderse en la Feria del libro 2026: presentaciones, charlas y visitas ilustres

Este viernes 2 de octubre comenzó una nueva edición (la número 48, para ser más precisos) de la Feria del Libro en Montevideo. En su sede habitual de la Intendencia de Montevideo habrá hasta el próximo 18 de octubre decenas de charlas, presentaciones, intercambios, paneles, actividades y eventos vinculados a las letras pero también a la música, el cine y las artes.

Entre tantas opciones puede ser fácil perderse. Así que El Observador ofrece una posible guía para la Feria, con una selección de recomendaciones que incluyen a algunas de las visitas internacionales más ilustres de esta edición del evento, las presentaciones de novedades de autores uruguayos referentes y otros eventos que se destacan en la cargada agenda de esta fiesta literaria.

A las 17 horas , en la Sala Ernesto de los Campos , se llevará a cabo el conversatorio Frecuencias anómalas. Paisajes y ambientes sonoros extrañados, en el marco del Festival Simbiosis, un encuentro vinculado a la literatura especulativa, el cyberpunk, el weird, el terror, la ciencia ficción, el horror corporal, la literatura gótica y la psicogeografía . La actividad contará con la participación de Claudia Aboaf (Argentina) , Federico Machado y Juan Mattio (Argentina) , bajo la moderación de Claudio Burguez .

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Más tarde, a las 19 horas , la Sala Marosa albergará la presentación de Esa misteriosa invención, que reúne la narrativa completa del destacado autor uruguayo Felisberto Hernández . El evento estará a cargo de Gustavo Lespada , prologuista de este volumen perteneciente a la Colección Napas de editorial HUM .

Martes 6 de octubre

A las 19 horas, en la Sala Azul, se presentará la obra La Inteligencia Artificial y el fin del arte en el marco de las actividades de Alemania como invitado de honor. La presentación estará a cargo de su autora, Catrin Misselhorn, quien conversará con Javier Mazza y los artistas Leticia Almeida “Tanky” y Guido Iafigliola “Glitchdo”.

En la Sala Dorada, a las 20:00 horas, se realizará la presentación de la novela Los talleristas. La actividad estará a cargo del propio autor, Felipe Palomeque, quien estará acompañado durante el encuentro por Deborah Rostán y Rodolfo Santullo.

Miércoles 7 de octubre

A las 18 horas, la Sala Roja recibirá la presentación del libro titulado Amanda Berenguer y José Pedro Díaz: Una historia de amor literaria, editado por Grupo Planeta. La exposición sobre esta obra estará a cargo del autor Álvaro Díaz Berenguer, hijo de ambas figuras de las letras uruguayas.

Jueves 8 de octubre

A las 17 horas, la Sala Dorada será sede de la Mesa de editoriales independientes del interior, impulsada por Editora del Norte. El encuentro reunirá a representantes de cinco editoriales independientes y contará con la moderación del escritor Emanuel Bremermann, periodista de El Observador.

A las 19 horas, en la Sala Ernesto de los Campos, la Intendencia de Montevideo llevará a cabo la presentación oficial de las obras ganadoras de los Premios Onetti 2025, reconociendo a las principales creaciones del certamen literario municipal.

Viernes 9 de octubre

La jornada comenzará a las 15 horas en la Sala Dorada con la charla El manga como estilo gráfico, organizada por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas (AUCH). La conversación estará a cargo de Sebastián Correa y propondrá un espacio para reflexionar sobre las características gráficas del manga y sus formas de representación.

A las 19 horas, la Sala Azul recibirá a la argentina Oriana Sabatini, quien presentará su libro Podría quedarme acá, su debut como novelista.

En simultáneo, en la Sala Ernesto de los Campos, la Intendencia de Montevideo organizará la mesa Ángel Rama, cien años: leer América Latina. El panel estará integrado por Oscar Brando, Ana Inés Rodríguez y Amparo Rama, bajo la moderación de Alicia Torres.

También a las 19 horas, en la Sala Roja, se presentará el libro Un millón de cuartos propios: Ensayo para un tiempo ajeno La actividad estará a cargo de la autora argentina Tamara Tenenbaum, quien estará acompañada por Azul Cordo.

Sábado 10 de octubre

A las 17 horas, en la Sala Dorada, se desarrollará la mesa temática sobre Folk horror y fantasía oriental. La actividad contará con las intervenciones y ponencias de los escritores Martín Girona y Loren Ysella.

A las 19 horas, la Sala Azul acogerá la Ceremonia de entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro. Durante el acto se anunciarán los ganadores de la edición 2026 en sus diversas categorías y se entregarán las distinciones especiales a Trayectoria y Revelación.

Lunes 12 de octubre

A las 19 horas, en la Sala Dorada, se presentará el libro El desterrado. Joaquín Torres García en Nueva York, publicado por Penguin Random House. La mesa estará a cargo del autor Hugo Burel, quien conversará sobre la obra junto a Emma Sanguinetti.

Miércoles 14 de octubre

A las 18 horas, la Sala Dorada será el escenario para la presentación de Mauricio Rosencof: La memoria en movimiento. La actividad estará a cargo de sus propios autores, Mauricio Rosencof y Álvaro Pan.

A las 19 horas, en la misma sala, se presentará el libro El muchacho de las pieles. La exposición estará a cargo del autor del volumen, Diego Recoba.

A esa misma hora, en la Sala Azul, se proyectará la película Metrópolis de Fritz Lang dentro del Ciclo de cine alemán. El filme contará con musicalización en vivo a cargo de la Cátedra de Composición del Instituto de Música de la Facultad de Artes, con el apoyo de Montevideo Audiovisual.

Jueves 15 de octubre

A las 19 horas, en la Sala Dorada, la editorial Fin de Siglo realizará el lanzamiento de La escritura visible, antología del taller de escritura de Roberto Appratto. La obra reúne relatos y poemas de sus exalumnos a un año de su fallecimiento, y la presentación estará a cargo de Alicia Torres, Martín Arocena y Pablo Silva Olazábal.

Posteriormente, a las 20 horas en ese mismo espacio, se llevará a cabo un encuentro enfocado en el periodista y escritor Leonardo Haberkorn y los desafíos de investigar el pasado reciente.

Viernes 16 de octubre

A las 18 horas, en la Sala Dorada, el autor Marcos Giralt Torrente (España) mantendrá una conversación sobre el desarrollo de su obra literaria junto al periodista Emanuel Bremermann.

A las 19 horas, la Sala Dorada albergará la presentación del libro Madre mía, de la actriz argentina Mercedes Morán.

Por su parte, a las 20 horas en la Sala Roja, el periodista y escritor peruano Jaime Bayly mantendrá un encuentro abierto para conversar con sus lectores, que incluirá una firma de ejemplares al finalizar el evento, además de presentar oficialmente su novedad Los golpistas.

A esa misma hora, en el Estand de Alemania (ubicado en el entrepiso), se realizará una Fiesta silenciosa en el marco de las actividades del país invitado de honor. La jornada contará con un Dj Set de Dani Umpi con su Disco Club, ofreciendo una selección de electro y pop.

Sábado 17 de octubre

A las 19 horas, en la Sala Roja, se presentará el libro Una casa sola, de la reconocida autora argentina Selva Almada.

En simultáneo, en la Sala Marosa, se llevará a cabo la presentación conjunta de las novedades literarias Efectos especiales, de Germán Di Pierro, y El baño de Whitney, obra de Mateo Piaggio.

A las 19 horas, la Sala Roja acogerá un conversatorio sobre la figura de Armonía Somers, a cuarenta años de la publicación de sus obras Solo los elefantes encuentran mandrágora y Viaje al corazón del día. La mesa estará integrada por Luis Bravo, Wilfredo Penco, Álvaro Risso y Juan Roselli.

A las 20 horas, en la Sala Dorada, se presentará la novela Pantanal, a cargo de su autor, Marcos Aramburu, quien estará acompañado por la periodista Fernanda Kosak.

A esa misma hora en la Sala Roja, la escritora española Layla Martínez mantendrá un diálogo sobre su trayectoria literaria y sus obras en una charla junto a Ramiro Sanchiz.