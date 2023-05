Las designaciones directas de Orsi en Canelones que molestan en el Frente Amplio y en la oposición

Las designaciones directas por parte de la administración de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones provocan desde hace tiempo cuestionamientos de la oposición departamental, con acusaciones de "clientelismo político" y de estar pavimentando el camino para su candidatura en 2024.

Sin embargo, los cargos que la comuna ha otorgado en este último período también han sido objeto de crítica dentro del propio Frente Amplio, según reconstruyó El Observador. La Intendencia de Canelones defiende, en tanto, que el total de funcionarios apenas ha variado, con 4.523 empleados al cierre del 2022, solo 104 más que en diciembre de 2014, pero con un municipio extra y nueva infraestructura.

Pero las designaciones no solo generan polémica por ser directas sino porque desde la oposición lo acusan de utilizarlas para "pagar favores políticos".

De acuerdo a los datos procesados por El Observador, hay al menos once casos de designaciones directas a dirigentes o exintegrantes de listas de los partidos tradicionales. El Observador accedió a las 41 designaciones directas firmadas por el intendente desde 2022.

A eso se suman al menos tres episodios que no involucran una contratación directa, aunque sí tienen detrás negociaciones políticas o lealtades comprometidas a la candidatura de Yamandú Orsi. En estos números no se consideran los ingresos de dirigentes del Frente Amplio –aspecto que por lo bajo también genera recelos en algunos dirigentes alineados con otras postulaciones de la coalición de izquierda a 2024–, que al sumarlos totalizan en 141 designaciones directas en lo que va de este período, informó a El Observador el secretario general de la intendencia, Francisco Legnani.

"Es la tercera intendencia con menos designaciones directas de todo el país", declaró. En efecto, ese lugar en el ránking –liderado por Soriano, Rivera y Artigas– se obtiene al calcularlo respecto a la plantilla total de la intendencia. En términos absolutos, Canelones es la cuarta intendencia con más designaciones directas.

Pero mientras el intendente lanzó la agrupación La Patriada como un espacio independiente que capte dirigentes por fuera del Frente Amplio, dentro de su fuerza política aparecen reproches que –sin querer confrontar públicamente con quien pueda terminar como el candidato del partido para 2024– le señalan en ámbitos reservados estar incurriendo en prácticas de apariencia clientelar.

"Clientelismo político"

Según reconstruyó El Observador, altos dirigentes de la cúpula del Partido Comunista han llegado a transmitir en reuniones políticas privadas –sin ánimos de levantar polvareda en la interna– que la administración de Orsi ha practicado el "clientelismo político", mientras algunos en esas filas reconocen a título personal su disgusto por compartir el gobierno departamental con "cargos de derecha".

Esas valoraciones tienen lugar en plenas conversaciones sobre a qué candidato apoyar para 2024, con Orsi descartado para el sector e inclinados en su simpatía hacia Carolina Cosse. Parte de esa lectura responde a que el Partido tiene una representación menor en el gabinete de la Intendencia al que las urnas le dieron en votos.

El 2 de diciembre del año pasado, la Mesa Política del FA en Canelones recibió el informe del número tres de la comuna, Pedro Irigoin (MPP), respecto al nuevo fideicomiso de US$ 22,4 millones, para el que habían acordado con el edil colorado Jerónimo Costa el último voto necesario para su aprobación. La negociación se había manejado en reserva y, al igual que con el endeudamiento por US$ 44 millones logrado en abril, se presentó pocas horas antes de su votación en la Junta.

El Espacio 2040 que lidera el edil Yamandú Costa –presidente del club Juventud de Las Piedras y rival de Orsi en la interna canaria del FA– llevó ese día una carta en que expresó que "no es serio" como se trató el tema, "ni comprometido con la fuerza política acordar primero con los partidos de la oposición y luego comunicar al FA". "Esto, lamentablemente, iguala a las peores prácticas que siempre criticamos siendo oposición", expuso el sector –que este martes confirmó su apoyo a Cosse–, según la carta a la que accedió El Observador.

La agrupación pidió repensar "la pertinencia de un fideicomiso" y aclarar primero "algunos datos" asociados a los recursos de la Intendencia, por lo que entre otras cosas pidió saber "cuántos cargos de designación directa" había y "cuánto cuestan". El Partido Comunista no se alineó al mensaje, pero su dirigente Darwin Peña sí pidió "transparentar lo más posible" hacia la interna frentista los detalles del fideicomiso, en tanto el sector había quedado fuera de la mesa chica que estructuró el nuevo crédito.

Irigoin, director de Administración de la comuna, salió al cruce del sector de Costa: "El planteo tiene más de intencionalidad política que de sustento técnico económico", dijo a El Observador. Al final, los detalles llegaron y el FA cerró filas para la votación.

Desde otras tiendas llegan críticas similares, aunque ya sin rodeos: "Entendemos que el actual intendente tomó la intendencia como una máquina para generar empleo público, pagar favores políticos y generar deudas de favores para 2024", dice por ejemplo el diputado blanco Alfonso Lereté.

Blancos y colorados

Esteban Vieta fue asesor de Laura Raffo para las departamentales del 2020 y candidato a alcalde de Sauce por el Partido Nacional, pero hoy es el director de la Unidad Ecuestre de la Intendencia de Canelones y militante de La Patriada, la apuesta de Orsi para captar el voto no frentista.

"Uno no pasa de un partido al otro porque sí, son procesos personales en que se va desilusionando y va no creyendo en las personas a las que apoyó", dijo a El Observador, y alegó que fue un proceso de cuatro meses de conversación con Orsi antes de acercarse políticamente. "Yamandú para mí verdaderamente es un gaucho, tiene palabra", declaró.

Vieta aclaró que su llegada fue a raíz de que se jubiló su antecesor Orlando Muñoz, mientras que desde 2009 trabaja en equinoterapia. El dirigente fue de hecho nominado al premio Destacados en 2017. "Yamandú me integra diciéndome que no le importa si soy blanco, colorado o frenteamplista, le importa que puedan haber proyectos que trasciendan lo social", aseguró. "Hubiese sido muy egoísta quedarme en el partido por el partido", contó y agregó: "Los que estaban conmigo, siguen conmigo. No es una decisión que uno tome solo".

Junto a él empezó a militar en La Patriada su madre Edith Da Silva, exedila blanca en Canelones, quien en mayo de 2021 también ingresó por designación directa a la Intendencia, aunque renunció este año para jubilarse. En 2023 entró por designación directa otro allegado suyo que pasó a desempeñar tareas en la Unidad Ecuestre, aunque Vieta aclaró que nunca tuvo lugar en ninguna lista y comunicó que renunciará por motivos personales.

Otros casos sonados son la contratación en setiembre de 2021 de Aníbal Gloodtdofsky –exedil y exdiputado del Partido Colorado– como director de Comercio de la comuna y del exdirigente blanco Mario Nova en la órbita del Municipio de Pando.

Como director de Obras de la Intendencia está Guillermo Burgueño, quien ya en la campaña había iniciado junto al empresario batllista Javier Gandolfo el movimiento "Colorados con Orsi". El exacalcalde de Soca milita hoy en La Patriada junto a su hermano, quien también fue candidato a alcalde por el Partido de Rivera.

Entre los colorados se cuenta también al dirigente batllista de Toledo, Alfredo Silva, quien en 2020 ingresó por designación directa al vivero del municipio y este año fue trasladado al Parque Tecnológico Canario. "Si no larga Pedro Bordaberry, vamos a estar apoyando a Yamandú", dijo Silva. "Yo soy un cargo administrativo, lo mío es un carguito del último orejón del tarro, pero laburo como cualquier municipal de lunes a viernes de 8 a 14 horas", agregó.

El dirigente colorado –quien no integra La Patriada– buscará ser candidato a alcalde de Toledo con su grupo Una Nueva Opción. "En las municipales vamos a apoyar a Francisco Legnani, que es el candidato de Yamandú", adelantó.

Por otro lado, dos designaciones directas concretaron en 2022 el ingreso de dos compañeras de la lista 400 del edil blanco Juan López, quien en abril dio el voto decisivo para el primer fideicomiso de US$ 44 millones. Una de ellas, informó Universal a raíz de una denuncia del diputado blanco Javier Radiccioni, era su asesora legal y hoy se desempeña en la coordinación del gabinete institucional. La segunda –integrante de la lista 400 para el municipio de La Paz– ingresó al área de Cultura por una remuneración de menos de $ 38 mil.

"Yo sé que por mí no entraron. Yo no le busqué trabajo a nadie", aseguró al respecto el edil Juan López.

"Acá no hay un director de guardavidas que no sepa nadar", recalcó a El Observador el número tres de la intendencia, Pedro Irigoin, quien trabaja junto a la exasesora de López. "Son personas con conocimiento en la materia, no son improvisados. Con Gloodtdofsky no hay ni que explicarlo. Cuando contratás a alguien apostás a su buen desarrollo, y lo vemos satisfactorio. No vamos a entrar de comentaristas del caso a caso, pero son personas con capacidades", dijo.

En 2022, una militante vinculada a la lista 33 del alcalde blanco de San Jacinto, Christian Ferraro, pasó a desempeñarse como coordinadora de actividades de cultura tras la firma del intendente Orsi. Desde el municipio indicaron que fue un pedido del propio alcalde para que las tareas que venía desempeñando honorariamente pasaran a tener una remuneración. Desde el sector que lidera el diputado blanco Sebastián Andújar reivindican el buen diálogo institucional con Orsi para coordinar temas de gestión entre sus cuatro municipios y la intendencia.

El número dos de la comuna, Legnani, defendió: "En 2014 el rubro 0 (salarios) representaba el 54% del presupuesto del gobierno departamental. Actualmente representa el 48% del presupuesto quinquenal y eso incluyendo los ajustes salariales por IPC en todo el período más las mejoras en las franjas de menores salarios". "Es la intendencia con más municipios del país (30). Y en esta última etapa se acrecentó el número de gimnasios, polideportivos, centros culturales", enumeró.

Acercamientos

"Al principio de la gestión, Yamandú abre la puerta a blancos y colorados en el gabinete para discutir públicamente temas de la gestión", recordó Irigoin. Una de las conversaciones involucró al dirigente batllista Heber Duque como uno de los coordinadores para el área de Descentralización, casi en paralelo a las idas y vueltas en 2021 para sancionar un fideicomiso de US$ 80 millones para el que el FA necesitaba un voto más.

"Yo no acepté porque entendía que no correspondía un cargo de ese tipo para mí. No quería que fuera visto como la negociación por un cargo, sino que era pura y exclusivamente un proyecto para volcar US$ 20 millones para la defensa del sector productivo", planteó Duque, que hizo una encendida defensa del fideicomiso cuando desde Torre Ejecutiva y la cúpula de su partido frenaron un posible voto opositor.

Entre los colorados de La Patriada está hoy el exedil Fabián Andrade, quien se distingue por ser el "padre del coloradito de Pedro (Bordaberry) que ahora está apoyando a Yamandú". El dirigente –que hoy es permisario de taxis en Ciudad de la Costa– no está en la comuna, pero esgrime "en conversaciones informales" un "proyecto revolucionario para el transporte" que podría llevarse a cabo desde el gobierno nacional.

Si bien desde su entorno indicaron que se intercambió en pos de una eventual responsabilidad en la Dirección de Transporte, Andrade asegura que su "apoyo a Orsi es incondicional y sin pedir nada a cambio, sí dándoles la idea de que con el transporte se puede mejorar la calidad de vida de la gente".

También se sumó al movimiento político el expresidente de la Departamental canaria del Partido Nacional, Fernando Bardecio, quien había accedido al puesto como hombre de confianza del senador Amín Niffouri.

Horacio Yanes, director de Turismo de la comuna y una de las caras visibles de La Patriada, justificó: "Somos un grupo de dirigentes progresistas surgidos del seregnismo, el batllismo y el wilsolnismo que quieren sacar a este gobierno y que el candidato sea Yamandú Orsi". El jerarca confesó que la agrupación está en "conversaciones" con el exsindicalista Richard Read "para saber qué tenemos en común y ver cómo sumar esfuerzos".

Consultado sobre las suspicacias que los acercamientos han levantado, Yanes respondió: "Sería bueno analizar de dónde viene esa visión para ver quién está libre de pecado".