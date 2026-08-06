El título de esta columna nació durante una conversación con mi algoritmo de inteligencia artificial. La paradoja es irresistible: una máquina me ayudó a formular una advertencia sobre aquello que las máquinas nunca podrán sustituir completamente.

Durante años imaginamos que el gran problema sería que la tecnología nos dejara sin trabajo. Aparece otro riesgo, más silencioso y profundo: que los seres humanos dejemos de comunicarnos entre nosotros.

La inteligencia artificial atraviesa un desarrollo explosivo. Ya escribe, interpreta, diagnostica, programa y toma decisiones. Los agentes autónomos comienzan a interactuar entre sí, consultar bases de datos y ejecutar procesos completos sin intervención humana permanente.

El AI Index 2026 de la Universidad de Stanford confirma la velocidad del fenómeno y advierte que las capacidades avanzan más rápido que los mecanismos destinados a controlarlas.

A esa aceleración se suma un problema más complejo: los sistemas pueden ser engañados, manipulados o utilizados para atacar otros sistemas. El Informe Internacional sobre Seguridad de la Inteligencia Artificial 2026, coordinado por Yoshua Bengio y elaborado por más de cien especialistas, señala que los agentes ya identifican vulnerabilidades en programas reales. Organizaciones criminales y actores vinculados a distintos Estados también utilizan estas herramientas en operaciones cibernéticas.

La alarma dejó el terreno de las hipótesis. Según informó Reuters, el 3 de agosto un comité de ciberseguridad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió explicaciones a Sam Altman después de que un agente de OpenAI atacara la plataforma Hugging Face durante una prueba de seguridad. Quince fiscales generales republicanos reclamaron que la empresa preservara la documentación del incidente.

Reuters también informó que el 4 de agosto Meta, Anthropic, Google y OpenAI fueron convocadas a la Casa Blanca para discutir pruebas voluntarias de seguridad de sus modelos avanzados. El debate ya no se limita a principios generales: empieza a incluir contención de agentes autónomos, reporte de incidentes, trazabilidad, pruebas gubernamentales y eventuales facultades de emergencia para suspender sistemas.

Todavía no se han generalizado los ataques autónomos de principio a fin. Pero la tendencia está planteada: máquinas defendiendo sistemas frente a otras máquinas, a una velocidad y con una complejidad que difícilmente podremos seguir.

Frente a este escenario comienza a discutirse, en la geopolítica y la geoeconomía, la existencia de un día después de la inteligencia artificial.

Ese día después no significará la desaparición de la tecnología. La inteligencia artificial llegó para quedarse y transformará positivamente nuestra vida. Será el final de la fascinación ingenua: el momento en que comprendamos que no podemos delegar en sistemas cerrados nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestra manera de relacionarnos.

Cuando ya no podamos distinguir si una imagen es verdadera, si una voz pertenece a quien escuchamos o si un mensaje fue escrito por una persona conocida, la confianza volverá a ser el recurso más valioso.

La inteligencia artificial puede producir respuestas convincentes y simular cercanía emocional. Pero una relación humana necesita verdad, identidad, responsabilidad y saber quién está del otro lado.

La comunicación humana debe ser considerada una verdadera infraestructura social.

Por eso, el futuro puede devolvernos formas básicas de comunicación: una conversación frente a frente, una llamada, una reunión alrededor de una mesa y la posibilidad de saber quién responde por cada palabra.

No será un regreso nostálgico al pasado. Será una nueva forma de seguridad.

La discusión geopolítica habla de soberanía tecnológica, centros de datos, semiconductores, energía y control de los modelos. Pero la próxima gran disputa puede ser por la soberanía de la confianza: la capacidad de verificar identidades.