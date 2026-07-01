Rigen nuevos precios para pasajes del transporte interdepartamental: de cuánto es el aumento, según distancia

Los pasajes del transporte interdepartamental aumentaron desde este miércoles 1° de julio, luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dispusiera un ajuste tarifario de 2,102% para los servicios nacionales de transporte público colectivo de pasajeros por carretera.
La actualización alcanza a los servicios nacionales de corta distancia, media y larga distancia regional, así como a los de larga distancia central.
Con el nuevo ajuste, la tarifa pasajero-kilómetro quedó establecida en:
- Servicios nacionales de corta distancia: $ 3,410.
- Servicios nacionales de media y larga distancia regional: $ 3,285.
- Servicios nacionales de larga distancia central: $ 3,343.
También aumentaron los valores en Tres Cruces
La resolución del MTOP también actualizó los precios máximos por el uso de los andenes de la Terminal Tres Cruces.
Los nuevos valores son los siguientes:
- Servicios nacionales de corta distancia: $ 115,49.
- Servicios nacionales de media distancia: $ 230,98.
- Servicios nacionales de larga distancia: $ 356,73.
- Servicios internacionales: $ 436,29.
Nuevos precios por embarque
Asimismo, desde este miércoles rigen nuevos precios por embarque para los servicios que operan desde la terminal.
Los valores quedaron fijados en:
- Servicios nacionales de corta distancia: $ 9.
- Servicios nacionales de media distancia: $ 18.
- Servicios nacionales de larga distancia: $ 29.
- Servicios internacionales: $ 35.
Los nuevos valores ya se encuentran vigentes para todos los servicios nacionales de transporte colectivo de pasajeros comprendidos por la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.