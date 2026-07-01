Rigen nuevos precios para pasajes del transporte interdepartamental: de cuánto es el aumento, según distancia

Los pasajes del transporte interdepartamental aumentaron desde este miércoles 1° de julio , luego de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dispusiera un ajuste tarifario de 2,102% para los servicios nacionales de transporte público colectivo de pasajeros por carretera.

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La actualización alcanza a los servicios nacionales de corta distancia, media y larga distancia regional, así como a los de larga distancia central .

Con el nuevo ajuste, la tarifa pasajero-kilómetro quedó establecida en:

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La resolución del MTOP también actualizó los precios máximos por el uso de los andenes de la Terminal Tres Cruces .

Los nuevos valores son los siguientes:

Servicios nacionales de corta distancia: $ 115,49 .

. Servicios nacionales de media distancia: $ 230,98 .

. Servicios nacionales de larga distancia: $ 356,73 .

. Servicios internacionales: $ 436,29.

Nuevos precios por embarque

Asimismo, desde este miércoles rigen nuevos precios por embarque para los servicios que operan desde la terminal.

Los valores quedaron fijados en:

Servicios nacionales de corta distancia: $ 9 .

. Servicios nacionales de media distancia: $ 18 .

. Servicios nacionales de larga distancia: $ 29 .

. Servicios internacionales: $ 35.

Los nuevos valores ya se encuentran vigentes para todos los servicios nacionales de transporte colectivo de pasajeros comprendidos por la resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.