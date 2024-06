La historia del barbero uruguayo que le corta a Luis Suárez y Lionel Messi, a estrellas de la música y a la selección en la Copa América

Hace dos años y medio decidió dar un salto en su carrera como estilista y se fue a Estados Unidos. “Me bien en busca de oportunidades, no me iba mal en Uruguay, pero me vine a bsucar algo mejor, por la edad y todo eso. Viste que en Uruguay a veces es un poquito complicado”, dijo.

Es ese tiempo le ha ido muy bien, según contó. “Estoy trabajando con grandes artistas, con Inter de Miami, se me ha dado la posibilidad de conocer mucha gente y estpy super contento con eso”.

COPA AMÉRICA 2024 La selección de Uruguay tuvo su primera práctica en New Jersey y Marcelo Bielsa tiene en mente hacer un cambio en el mediocampo

“Él fue la pieza clave, la conexión para poder estar con la selección. Y si Dios quiere con Rodrigo (Mozzo, barbero de Darwin Núñez y otro jugadores que viajó a la Copa América) vamos a seguir a la selección y vamos a vbiajkar con ellso. Estamos laburando a full con ellos”.

Sobre Suárez, tuvo palabras de agradecimiento.

“Es una bestia”, dijo. “Él sabe que yo le debo la vida, me ha ayudado un montón y siempre le digo que voy a estar agradecido siempre por las cosas que hizo por mí. Tremenda persona".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NICO JAFFE (@nicojaffe)

“Aparte, para mí, él es mi Messi. Porque todo niño de nuestra generación jugó al fútbol por él”, comentó.

Sobre cómo es Suárez en la barbería, dijo que “no es muy exigente”. “Le gusta el fadecito, bien cortito arriba porque tiene algunos remolinos y le fuimos agarrando la vuelta, ya estamos en confianza. El me dice haceme tal cosa y vamos trabajando bien”.

Lionel Messi es “pura luz”

Con respecto a Lionel Messi, dijo que se volvió mucho más fanático de él tras conocerlo como persona.

“Yo trabajo con muchos artistas, gente increíble, y desde que lo conocí, el tipo de personas que es, la enregía que transmite ese ser es un locura, es pura luz.

“Yo trabajo con artistas que tienen una canción pegada y ya son como personas que están como idas del momento, y él es una persona super presente, me da vuelta su celular, está conmigo, hablando en constante conversación, en contacto… Hasta en un momento me hace olvidar que es Messi, me olvido que es él”, señaló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NICO JAFFE (@nicojaffe)

Nico también contó cómo es cortarle a una de las figuras más grandes del plante como lo es Messi.

“Por ejemplo, me dice: ¿Me cortas los pelitos de las cejas? Y me cierra los ojos, porque yo le corto de costado, me pone la carita, lo miro y digo: ¡Guau, es él! Es una locura, alto flash”.

El barbero también señaló que al cortarle a Messi tiene una gran responsabilidad. “¡Es el corte más visto del mundo!”, dijo. “Lo tengo que cuidar bastante, lo cuido como Dios, literalmente”.

Por sus manos también pasaron estrellas de la música e influencers como Tiago PZK, Bizarrap, Duki y Coscu. “Le he cortado a todo tipo de influencers y cantantes”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NICO JAFFE (@nicojaffe)

En esta Copa América seguirá a la selección uruguaya para cortarle a sus jugadores, con quienes ya trabajó en Palm Beach. “Gracias a Luis Suárez que me hizo la conexión y viajamos a viajar con ellos. Muy contento”.