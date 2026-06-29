"¿Y si te llaman?": la respuesta de Diego Forlán al Kun Agüero a la pregunta de si lo contactan para DT de Uruguay, el mensaje que dejó el cambio de Federico Valverde y lo que dijo de Diego Aguirre

El exjugador de la selección uruguaya, Diego Forlán , analizó la eliminación celeste en el Mundial 2026 y dio su opinión sobre lo que haría en caso de recibir una llamada para ser el director técnico de la celeste.

“¿Y si te llaman?”, le preguntó Sergio “Kun” Agüero , en su programa de ESPN, a Balón de Oro en Sudáfrica 2010.

La respuesta de Forlán fue clara: “Cómo, sabés como voy”, dando a entender que estaría dispuesto a ser el DT celeste.

El exfutbolista hizo el curso de entrenador y tuvo dos experiencias en ese rol al frente de Peñarol en 2020, con 11 partidos y 45,45% de efectividad, y en Atenas de San Carlos en 2021.

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Luego, dejó esa función y se dedicó a la gerencia deportiva, donde actualmente está al frente de Durazno FC.

Prefiere un entrenador uruguayo

Forlán también señaló que como sustituto de Marcelo Bielsa prefiere a un entrenador uruguayo y no a un extranjero, luego de que hablaran sobre los rumores de que Marcelo Gallardo era candidato a dirigir a la celeste.

Además, dijo que en Uruguay hay entrenadores capacitados para ese cargo. "Yo prefiero un técnico uruguayo porque los tenemos", señaló, sin dar nombres por su cuenta.

Enzo Santos / FocoUy

Cuando Óscar Ruggeri le preguntó por si Diego Aguirre podía ser el DT, respondió: "Sí, tiene mucha experiencia, y ha dirigido afuera y la sub 20 con Uruguay. Hay muy buenos entrenadores".

Además, dijo que la elección de Bielsa no lo "disgustó".

El cambio de Valverde

En el panel también analizaron la variante de Federico Valverde en el partido ante España. "No me gustó un carajo", dijo el Kun. "Estaba mirando el partido y cuando salió, lo saqué. Dije ya está, listo. Este de la nada te saca un zapatazo...".

A lo que Forlán, comentó: "Ese cambio, si leés entre líneas, dice mucho". Luego dudó al decir si lo había sorprendido la variante: "No, sorprenderme no. Me sorprendió sí, pero pro todo lo que pasó. El desenlace que se estaba dando, si leés entre líneas, te está dando un mensaje"

@Uruguay

El exjugador analizó la situación de Uruguay en el Mundial 2026 y señaló que hubo “problemas internos”.

También contó que se enteró el día antes del partido que el golero celeste, Fernando Muslera, había tenido "40° o 41° de fiebre".