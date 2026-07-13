Blancos advierten que el gobierno "debilita la protección de los niños" al cambiar el sistema de transferencias de dinero

El senador nacionalista Martín Lema dijo que el gobierno está "desvirtuando el sistema de transferencias (de dinero para los más pobres) con cambios que, en nombre de la unificación, debilitan la protección de los niños" Para el dirigente blanco la propuesta incluida en la Rendición de Cuentas “interrumpe la estrategia de abordaje multidimensional de la pobreza para cambiarla por un enfoque meramente estadístico y monetario que promete titulares y no resuelve lo que le falta a la infancia.

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Entre otras cosas, el proyecto del gobierno supone darle $10 mil pesos por hijo a las madres de los sectores más pobres; ese dinero baja a 6.600 pesos para los del tercer y cuarto decil, y a 3.300 pesos en el quinto decil.

Desde enero de 2027 las transferencias monetarias que reciben los menores se a unifican en una asignación de cobro mensual. Quienes ya reciben beneficios no dejan de recibirlos, solo que se unifican las Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones Familiares y el bono crianza.

Lema dijo que le preocupan “las condicionalidades de las asignaciones del Plan de Equidad, que es una prestación de libre disponibilidad”. “Hoy, cobrar la prestación exige una contraparte de la familia: esencialmente, que los niños asistan a los centros educativos. La enorme mayoría cumple. Pero el proyecto debilita esa señal, reduce la sanción por incumplimiento, y hay que discutir seriamente si ese es el mensaje que queremos dar sobre la escolarización”, agregó.