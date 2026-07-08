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El duelo de cuartos marcado por la identidad compartida: mirá cuántos jugadores de Marruecos nacieron y cuántos juegan en Francia, equipos que se enfrentan este jueves por el Mundial 2026

Se inicia una nueva etapa en la Copa del Mundo con un partidazo en el que solo habrá lugar para uno en semifinales

8 de julio de 2026 14:15 hs
Achraf Hakimi debutó con Marruecos en 2016 a los 17 años.
Achraf Hakimi debutó con Marruecos en 2016 a los 17 años. Getty Images

El Gillette Stadium de Boston será el escenario este jueves en el que Francia y Marruecos reediten la semifinal de hace cuatro años, ahora buscando un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Más allá de la tensión deportiva, este cruce esconde una compleja red de raíces compartidas y biografías entrelazadas que conectan íntimamente a ambos países.

La influencia de Francia en el fútbol marroquí es innegable. De los 26 futbolistas convocados por los africanos, seis nacieron y se criaron en territorio galo. Se trata de una estrategia de captación muy fina por parte de la Federación Marroquí de Fútbol, que rastrea la diáspora para sumar jóvenes talentos que poseen doble nacionalidad gracias a sus familias.

Los protagonistas

Nombres como Redouane Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Gessime Yassine y la joven promesa del Lille, Ayyoub Bouaddi -quien llegó a jugar en las juveniles francesas-, son ejemplos perfectos de esta renovación. A ellos se suma el experimentado defens

Ayyoub Bouaddi de Marruecos ante Vinícius Jr. de Brasil en el Mundial 2026

Ayyoub Bouaddi de Marruecos ante Vinícius Jr. de Brasil en el Mundial 2026

or Issa Diop, nacido en Toulouse.

El jugador que pidió Diego Aguirre para Peñarol y por el que Ignacio Ruglio hace tratativas para su llegada, a cuatro días del regreso del Torneo Intermedio

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La conexión no termina solamente en los jugadores nacidos en Francia. También pasa por el día a día de sus carreras.

Seis integrantes del plantel marroquí militan actualmente en clubes franceses, un torneo que históricamente sirvió de trampolín hacia el fútbol europeo de élite.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, le habla a Neil el Aynaoui durante una pausa de hidratación en su partido contra Brasil.
El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, le habla a Neil el Aynaoui durante una pausa de hidratación en su partido contra Brasil.

Figuras clave como Nayef Aguerd (Olympique de Marselha) y Amine Sbai (Angers) compiten cada fin de semana en la Ligue 1 junto a varios de los nacidos en Francia.

El caso más simbólico es el de Achraf Hakimi. Aunque nació en Madrid, la gran estrella y capitán de Marruecos es una de las principales figuras de Paris Saint-Germain. En el club parisino forjó una profunda amistad con Kylian Mbappé, el estandarte francés.

Azzedine Ounahi celebra su gol para Marruecos con Achraf Hakimi y Soufiane Rahimi (R) ante Canadá por el Mundial 2026

Azzedine Ounahi celebra su gol para Marruecos con Achraf Hakimi y Soufiane Rahimi (R) ante Canadá por el Mundial 2026

Este jueves, los dos compinches dejarán los afectos de lado durante 90 minutos en un partido donde la historia, los afectos familiares y el destino mundialista se cruzan por completo.

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